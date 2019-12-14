"زين" توقّع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "القبس"

المرزوق والمؤمن مع مسؤولي زين والقبس خلال توقيع الاتفاقية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:09 14/12/2019 حدث بتاريخ: 14:09 14/12/2019

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن توقيعها لاتفاقية شراكة استراتيجية مع دار القبس للصحافة والطباعة والنشر، وذلك لتوفير مجموعة من أحدث الحلول السحابية المُبتكرة وخدمات مركز البيانات لخدمة جهود الجريدة في رحلتها نحو التحوّل الرقمي.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها استضافت حفل توقيع الاتفاقية في مركز زين للإبداع (ZINC) بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، والذي شهد حضور الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والحلول بشركة زين الكويت حمد المرزوق، والمدير التنفيذي للقبس ناصر المؤمن، ومسؤولي الإدارة العليا من الشركتين.

وبينت زين أنها ستقوم وبموجب اتفاقية الشراكة بتوفير مجموعة من أحدث الحلول السحابية المُبتكرة لتجديد البُنية التحتية الرقمية الخاصة بالقبس بشكل متكامل، والتي تشمل خدمات مركز Zain Business لاستضافة البيانات، منها خدمة تخزين بيانات القبس وتوفير خدمات حماية المعلومات والاتصالات، وذلك عبر استضافة بيانات الجريدة إلكترونياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى خدمات إدارة وتنظيم الكابلات، وحماية البيانات والمعلومات من خلال بنية تحتية آمنة تتكون من مجموعة من المعدات والتقنيات والإجراءات الأمنية للتحكم والإدارة، وحلول مراقبة وتسجيل العمليات، وغيرها الكثير.

وخلال حفل توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والحلول في شركة زين الكويت حمد المرزوق: " هذه خطوة أولى للتعاون بين زين والقبس، فنحن دائماً ندعم ونحث على جهود التحول الرقمي في الكويت، كما أننا شركاء للقبس في هذا التحول وندعمهم فيه، وستكون البداية في توفير الحلول السحابية، ومن ثم الانتقال في المستقبل إلى تطبيقات الجيل الخامس 5G والجوانب التكنولوجية الحديثة كالذكاء الصناعي وتقنية الـ Blockchainوغيرها ".

وأضاف المرزوق: " سبب تعاون زين مع القبس هو رحلة التحوّل الرقمي الذي تمر فيها القبس من النظام الورقي إلى الإلكتروني، والتي أصبحت متصدرة وبارزة فيه على مستوى الدول العربية، وهو الأمر الذي نفخر به كثيراً خاصةً وأن القبس مؤسسة إعلامية متطورة محلياً وإقليمياً في هذا الجانب ".

وتحدث المرزوق أيضاً عن أمن المعلومات والأمن السيبراني قائلاً: " أصبح هذا الجانب هاجس العالم كله اليوم، ونتميز في زين بقوة أمن المعلومات من خلال الحلول الأفضل والأحدث عالمياً لدينا وفق أعلى المعايير العالمية، كما أن الكويت قد وضعت خطة للأمن السيبراني ونحن نتبع هذه الخطة بثبات، ولنا الفخر أن نكون شريكاً للقبس في حفظ أمن معلوماتهم بحكم خبرتنا الطويلة في هذا المجال ".

وعن النتائج المتوقعة لهذه الشراكة، أكد المرزوق قائلاً: " لدينا العديد من الشراكات الناجحة بمثل هذا القبيل مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وستثمر هذه الشراكة بإذن الله إلى مراحل جديدة خلال الخمس سنوات القادمة، وسنرى القبس في حلة جديدة ويدهم بيد زين ".

وأكد المدير التنفيذي للقبس ناصر المؤمن قائلاً: " إن هذه الاتفاقية تُجسد مدى حرص القبس على تطوير مسيرتها الإلكترونية، فشراكتنا مع شركة زين العريقة والرائدة في قطاع الاتصالات وخدمات الانترنت، والتي تمتد علاقتنا معهم منذ زمن بعيد، هي شراكة استراتيجية قبل أن تكون شراكة مع شركة عالمية، وتعكس هذه الاتفاقية مدى رغبة وحرص القبس وإدارتها على مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في العالم، من خلال إطلاقها لتطبيق "القبس بريميوم" وموقعها الإلكتروني إضافة إلى حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي ".

وأشار المؤمن إلى أن " القبس تتطلع لتوفير السرعة في الإنترنت والمزيد من الحرفية والتطوير فيما يتعلق بمساحة الكم الهائل من المعلومات ومقاطع الفيديو التي تمتلكها، خصوصا في تطبيق "القبس بريميوم" بالإضافة إلى القبس الالكتروني ".

وأضاف المؤمن: " نرغب في تطوير الشبكة الداخلية للقبس من إدارات وأنظمة وغيرها، وما دفعنا وأعطانا صفة الاستعجال في هذا الجانب هو "القبس بريميوم"، فالكم الهائل من المعلومات، سواء مقالات أو صور أو أمور لها علاقة بالـ PDF ومقاطع الفيديو، جعلنا نحرص على زيادة وتكبير مساحة التخزين الالكتروني، كما أننا نحرص على الحرفية في جانب الصيانة والسرعة في التخزين، وهذا التعاون سيساعدنا مستقبلاً في نقل الخبر وانفرادنا به ".

وأوضح المؤمن: " إن التركيز على الإعلام الرقمي جاء بناءً على توجيهات الإدارة العليا في مجلس الإدارة، كما أن فعالية الجريدة الإلكترونية سواءً بالموقع أو بالتطبيق، هي التي جعلتنا نحرص على تطوير الجوانب التقنية لها ".

وأضاف المؤمن قائلا:ً " توقيعنا اليوم مع زين من شأنه تسريع وتكبير شريحة التخزين في "القبس بريميوم" لضمان سهولة الاستخدام وتوفير الراحة للمشتركين، كما ستدعم زيادة انتشارها عالمياً وعربياً وفقاً للخطة الموضوعة، فـ "القبس بريميوم" هي أكبر من مواد أرشيفية فقط يمكن للمشارك استعراضها، بل ستتوسع لتضم صور ومقالات ومقاطع فيديو وإن كانت مؤرشفة، خاصة وأن "القبس بريميوم" توسعت على مستوى الدول العربية مؤخراً ".

وحصلت زين مؤخراً على شهادة إدارة وتشغيل مركز البيانات (M&O) من مؤسسة Uptime العالمية التي تُعتبر الوجهة الأولى لاعتماد وتطبيق معايير مراكز البيانات في العالم، لتكون بذلك أول شركة اتصالات في الكويت والثالثة على مستوى المنطقة التي تحصد هذه الشهادة المرموقة.

وأتى حصول زين على هذا الاعتراف من إحدى أكبر المنظّمات الاستشارية حول العالم ليوثّق ريادتها والتزامها بتبنّي أعلى المواصفات والمعايير العالمية في مركزها للبيانات، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل رئيسي على جودة وكفاءة الخدمات التي تُقدّمها لقطاع الأعمال في السوق الكويتي.