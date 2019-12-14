طيران الجزيرة تصل إلى مطار العين الدولي

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:44 14/12/2019 حدث بتاريخ: 13:44 14/12/2019

وصلت رحلة طيران الجزيرة رقم J9 139 إلى مطار العين الدولي (ANN) في يوم الجمعة 13 ديسمبر في تمام الساعة 1:45 بعد الظهر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وذلك في أولى الرحلات المباشرة التي يتم تسييرها بين العين والكويت، وذلك بدعم من مطارات أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وحضر سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت صقر الريسي إقلاع الرحلة من مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، السيد/ مروان بودي.

أما عند وصول الطائرة إلى أرض مطار العين الدولي، كان في استقبال الرحلة معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، وسعادة الشيخ صباح ناصر الصباح القائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في أبوظبي، والسيد/ أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة مطارات أبوظبي، والسيد/ راشد الشامسي مدير عام مطار العين الدولي، والسيد/ علي الشيبه المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وألقى معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان كلمة ترحيبية خلال حفل الاستقبال الذي أقيم على هامش وصول رحلة طيران الجزيرة، نقل فيها تحيات والده معالي الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان.

وتوجه رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، السيد/ مروان بودي، بجزيل الشكر والتقدير من معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، وكذلك من سعادة الشيخ صباح ناصر الصباح والسادة الممثلين لمطارات أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على شرف حضورهم لاستقبال أول رحلة مباشرة لطيران الجزيرة إلى العين ودعمهم في إطلاق أول خط رحلات مباشرة بين الكويت والعين.

وقال: "إن إطلاق هذا الخط الجديد إلى العين يُعد إنجازاً جديداً في مسيرة طيران الجزيرة التي تشهد توسعاً مستمراً والتي تواصل تقديم خدمة موثوقة لعملائها في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. نحن سعداء جداً أن نوفر للمسافرين من الكويت وعبر شبكة الوجهات التي نخدمها رحلات منتظمة إلى منطقة العين المميزة وأن نمكّنهم من استكشاف معالمها الفريدة."

ومن جانبه، قال مارتين د جروف، رئيس الشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: "يسرّنا اختيار طيران الجزيرة تسيير خط رحلات جديد من مطار الكويت الدولي إلى مطار العين الدولي في إطار خططها التوسعية سريعة النمو عبر المنطقة، حيث سيتيح المسار الجديد المزيد من الخيارات أمام الراغبين بالسفر بين مدينتي الكويت والعين التي تعدّ مركزاً سياحياً سريع التطور.



وأضاف: "تعتبر منطقة الخليج العربي واحدة من أهم أسواقنا وأكثرها أهمية، وسيسهم خط الرحلات الجديد لطيران الجزيرة في توسيع نطاق رحلات مطار العين الدولي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط على حد سواء ما ينعكس إيجابياً على عملائنا، ونتطلّع إلى مواصلة جهودنا لترسيخ مكانة مطار العين الدولي كبوابة رئيسية لإمارة أبوظبي تمهّد الطريق لعمليّة نمو اقتصادي مستدام في الإمارة".

متحدثاً كذلك خلال حفل الاستقبال، قال المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، السيد/ علي الشيبه: "يعد هذا الخط الجديد نقطة تحوّل إيجابية ومهمة في قطاع السياحة بين الكويت وأبوظبي، والذي تحقق بفضل الجهود التي بذلتها طيران الجزيرة. إن قرب المسافة والعلاقات الثقافية المتينة التي تجمع بين البلدين تجعلها واحدة من أهم الأسواق بالنسبة لنا في أبوظبي. كما نود أن نتوجه بالشكر لشركة طيران الجزيرة الكويتية على عملهم الدؤوب وتعاونهم خلال الأشهر الماضية لإنجاح هذا المشروع الرائد، وسنستكمل العمل سوياً في المستقبل لتحفيز المسافرين الكويتيين على اكتشاف جوهرة الإمارات العربية المتحدة وهي العين، عن طريق الرحلات المباشرة الجديدة."

وتفتح الرحلات المباشرة بين الكويت والعين خط لاستكشاف مناظر العين الخلابة وتراثها الغني وطبيعتها الساحرة، إننا على يقين أن العين وجهة مثالية للإجازات العائلية والرحلات الثقافية. يمكن لزوار العين الاستمتاع بالمشي لمسافات طويلة في الطبيعة ومشاهدة المعالم السياحية وزيارة بعض عجائب الهندسة المعمارية الأقدم في العالم واكتشاف التراث الإماراتي الفريد. فسواء كانوا من المستكشفين أو المغامرين أو العائلات أو محبي الثقافة، يجد كل مسافر ما يرضي ذوقه.

كما يتيح هذا للخط الجديد إمكانية لربط العين إلى 33 وجهة أخرى تخدمها طيران الجزيرة في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.



عن العين:

تقع العين - مدينة الواحة - على بعد حوالي 160 كيلومتراً شرق مدينة أبوظبي، وهي معقل الإمارة وواحدة من أقدم المناطق المأهولة بالسكان في العالم. كما أن العين موطن لمواقع تراثية عالمية مدرجة على لائحة اليونسكو، وتختزن ثروة من الحصون والواحات والمباني التاريخية والمواقع الأثرية، وهي انعكاس حقيقي للتراث والتاريخ الفريد للبلاد. بالإضافة الى ذلك، تقع العين بين مرتفعات الجبال والواحات المورقة ومزارع النخيل الشاهقة، وتضم المدينة مجموعة من خيارات الإقامة والأعمال ومنتزه مائي وحديقة للحيوانات والحياة البرية.

عن طيران الجزيرة

تخدم شركة طيران الجزيرة 35 وجهة من الأكثر طلباً للأعمال والعطلات في الشرق الأوسط والهند وأوروبا ومنها لندن، دبي، البحرين، الدوحة، بيروت، عمّان، الاسكندرية، القاهرة، شرم الشيخ، أسيوط، الأقصر، سوهاج، جدّة، الرياض، الطائف، النجف، مشهد، كوتشي، مومباي، حيدر آباد، أحمد آباد، نيودلهي، لاهور، اسطنبول، بودروم، باكو، تبليسي، أوش، كاتماندو وكراتشي.

ويوفر مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي للركاب تجربة معززة عند السفر بفضل أكثر من 12 كاونتر لتسجيل الأمتعة وثمانية أجهزة للتسجيل الذاتي وإجراءات أمنية وجوازات خاصة بالمبنى وسوق حرة والعديد من المحلات والمطاعم، بالإضافة إلى خدمة الإنترنت المجانية عند بوابات المبنى. كما تم تخصيص رقماً لخدمة العملاء في مبنى الركاب T5 في مطار الكويت الدولي وذلك على 176، بالإضافة إلى فريق جاهز لمساعدة الركاب في المبنى والرد على استفساراتهم.