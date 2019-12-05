أرامكو السعودية تسًعر أسهمها عند ذروة النطاق الاسترشادي في أكبر طرح عام أولي في العالم

شعار أرامكو السعودية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 19:42 05/12/2019 حدث بتاريخ: 19:43 05/12/2019

قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن عملاق النفط المملوك للدولة أرامكو السعودية قرر تسعير طرحه العام الأولي عند الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي، وهو ما يجعله أكبر طرح في العالم لأنه سيزيد عن الطرح العام الأولي لمجموعة علي بابا الصينية البالغ 25 مليار دولار في 2014.

وأضافت المصادر أن أسهم أرامكو جرى تسعيرها عند 32 ريالا للسهم مقارنة مع النطاق الاسترشادي الذي تراوح من 30 إلى 32 ريالا.

واعتمدت أرامكو السعودية على مستثمرين محليين واقليميين لبيع حصة 1.5 بالمئة بعد اهتمام فاتر من الخارج حتى مع التقدير المنخفض لقيمة الشركة البالغ 1.7 تريليون دولار. ويقل ذلك عن المستوى المستهدف البالغ تريليونا دولار الذي سعى إليه في البداية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.