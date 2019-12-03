"زين": خدمة الدفع المُباشر متوفرة الآن للشراء من App Store وiCloud

"زين" تطلق خدمة الدفع المُباشر للشراء من App Store وiCloud

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:27 03/12/2019 حدث بتاريخ: 13:27 03/12/2019

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت أنه ابتداءً من 4 ديسمبر 2019 سيكون بإمكان العملاء الدفع لمشتريات App Store والتخزين عبر iCloud على أجهزة Apple المختلفة عبر خدمة الدفع المُباشر، والتي تُقدّم طريقة دفع مرنة لتلبية احتياجات الطلب الكبير على محتوى الترفيه الرقمي في الكويت.

ولا يتطلب التسجيل في خدمة الدفع المُباشر سوى خطوات قليلة وبسيطة، حيث يتعيّن على عملاء زين استخدام حساب Apple ID جديد أو حالي، ومن ثم اختيار "الدفع المُباشر" في إعدادات الحساب على App Store وiCloud عبر أجهزة iPhone أو iPad أو iPod touch أو Mac أو عبر iTunes على أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

وفور اختيار خدمة "الدفع المُباشر"، فإنه سيتم احتساب مبلغ أي مشتريات مُستقبلية على حساب Apple ID الخاص بالعميل بشكل تلقائي عبر فاتورة زين الشهرية الخاصة به، أو خصم المبلغ مُباشرةً من رصيد حسابه ذو الدفع المُسبق، مما يُلغي الحاجة لاستخدام البطاقات الائتمانية.

وتتم عملية تثبيت طريقة الدفع الجديدة بشكل تلقائي فوراً، مما يتيح إمكانية الشراء بشكل سهل وبضغطة واحدة على جميع أجهزة Apple ومنها Apple TV وApple Watch، كما يشتمل ذلك على شراء التطبيقات والتخزين عبر iCloud، ولا يتم مُشاركة أي معلومات شخصية مع شركات خارجية، مما يجعل خدمة الدفع المُباشر بسيطة وآمنة للاستخدام.

للمزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت خدمة الدفع المُباشر، يرجى زيارة kw.zain.com.