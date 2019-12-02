"زين" تُكرّم الطلبة الكويتيين المتفوقين الأوائل في الولايات المتحدة

تكريم أحد الطلبة المتفوقين

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:28 02/12/2019 حدث بتاريخ: 11:29 02/12/2019

كرّمت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت الطلبة الكويتيين العشرة الأوائل من المتفوقين على مستوى طلبة الولايات المتحدة، وذلك ضمن رعايتها البلاتينية للمؤتمر السنوي السادس والثلاثون للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار "جيلٌ بنّاء.. لوطنٍ معطاء" في مدينة سان دييغو.

وبينت الشركة في بيان صحافي عن فخرها بكونها الراعي البلاتيني للمؤتمر، والذي تُعتبر داعماً رئيسياً له على مدى 16 عاماً، خاصةً وأنّ هذا المؤتمر الطلّابي المتميز يُشكّل التجمع الأكبر للطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج، ويأتي دعم زين في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه قطاعي الشباب والتعليم، ومن منطلق إيمانها بأهمية التواصل مع أبناء الكويت من طلاب العلم في الخارج.

وأوضحت زين أنها قامت بتكريم 10 طلّاب وطالبات من المتفوقين الأوائل على مستوى الطلبة الكويتيين الدارسين بالولايات المتحدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على تميّزهم الدراسي وتمثيلهم المُشرّف للكويت في الخارج، كما قامت الشركة أيضاً بتنظيم بطولة زين لكرة القدم للطلبة المُشاركين بالمؤتمر، والتي شهدت أجواء رياضية حماسية وتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى.

وأضافت الشركة أنها قامت وكعادتها كل عام بإضافة بصمة مميزة للمؤتمر من خلال مُشاركتها في العديد من الأنشطة والفعاليات على هامش المؤتمر، من ضمنها رعايتها للندوة الرياضية التي شهدت تواجد العديد من الرياضيين الكويتيين المتميزين، وتنظيمها لورشة حول تسريع المشاريع التكنولوجية الناشئة التي استضافت من خلالها مجموعة من الشخصيات الناجحة في عالم ريادة الأعمال، كما شاركت في المعرض المُخصص للرعاة على هامش أعمال المؤتمر، وذلك من خلال جناحها الخاص الذي قدّمت من خلاله عروضاً خاصة للطلبة وفرصها الوظيفية للخريجين، واستعرضت تجربتها الرائدة في عالم الاتصالات للطلبة والطالبات، هذا بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي أعدتها خصيصاً لزوار المؤتمر.

وأعلنت زين مؤخراً عن إحدى أبرز المفاجآت التي أعدتها لطلبة الكويت الدارسين في الخارج وخصوصاً الولايات المتحدة، وهو العرض الذي يتيح للطلبة من حاملي خطوط الدفع الآجل الاحتفاظ بأرقامهم خلال فترة دراستهم في الخارج مقابل 3 د.ك شهرياً فقط، مع الحصول على إنترنت محلّي بسعة 1 جيجابايت مجاناً للاستخدام عند عودتهم إلى الوطن خلال العطل والإجازات، حيث صممت زين هذا العرض خصيصاً لتلاقي طلبات ورغبات الطلبة الذين عادةً ما يفقدون أرقامهم المحلية بسبب عدم استخدامها خلال فترة الدراسة بالخارج، وارتأت الشركة أن تقدم لهم هذا العرض لكي يحتفظوا بأرقامهم بكل سهولة.

وقد شهد المؤتمر تنظيم العديد من الأنشطة المميزة، منها ورشة "فونورزما" لصناعة الهوية الكاريزمية في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الأجهزة الذكية، وورشة تطوير الذات للطالبات، وندوة اقتصادية، كما استضاف المؤتمر نجوم إذاعة نبض الكويت 88.8 أف أم، وحفل غنائي من تقديم فرقة ميامي الكويتية، وهي الأنشطة التي شهدت تواجد مجموعة كبيرة من الإعلاميين والسياسيين والناشطين الاجتماعيين والرياضيين وغيرهم.

وأشارت الشركة إلى أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة كونه يُعتبر أكبر تجمّع كويتي خارج البلاد حول العالم، ويستقبل طلبة وطالبات الكويت من جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويجمعهم بالعديد من الشخصيات الوطنية التي تزور الولايات المتحدة خصيصاً لمشاركة خبراتهم وتجاربهم من مختلف المجالات مع الطلبة الحاضرين، كما يعتبر تجمعاً ثقافياً فريداً من نوعه، لما يتميز به من مستوى عال من الحس الوطني.

وإذ بينت الشركة أن دعمها لهذا التجمع الوطني جاء لإيمانها الشديد بأهمية فئة الشباب والطلبة في الحياة الاقتصادية والسياسية، فقد أوضحت أنها حريصة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات لرغبتها في مشاركة أجيال المستقبل والتواصل معهم، والتعرف على أفكارهم وأطروحاتهم في الخارج.

ويقوم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأمريكية بخدمة ما يقارب 10,000 طالب وطالبة من الكويتيين الدارسين في أميركا، ويهدف الاتحاد من خلال أنشطته وبرامجه المتنوعة إلى ربط الطلبة الكويتيين ببعضهم البعض من ناحية، وربطهم بالوطن وأخباره من ناحية أخرى، وقد تم إشهار الاتحاد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نال اعتراف الحكومة الأمريكية، وهو الإنجاز الذي يعد مفخرة لأبناء الكويت، وهو أحد نتائج العلاقات العريقة بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، وما هو إلا انعكاس لكون دولة الكويت حليف استراتيجي للولايات المتحدة.