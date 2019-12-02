"أركان" تحقق 2.3 مليون دينار في 2019

نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لشركة اركان الكويت العقارية عبدالرحمن حمد التركيت

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:14 02/12/2019 حدث بتاريخ: 11:29 02/12/2019

أعلنت شركة أركان الكويت العقارية عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 ، حيث أظهرت النتائج تحقيق الشركة لأرباح صافية بلغت 2.3 مليون دينار، بواقع 9.23 فلس لكل سهم.

وبهذه المناسبة صرح نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لشركة اركان الكويت العقارية عبدالرحمن حمد التركيت بزيادة ايرادات التأجير للشركة بنسبة 15 % عن السنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2018 وتجاوز مجموع الموجودات ( 66 ) مليون دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2019.

واضاف التركيت ان صفقات الاستحواذ التى تمت للسنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2019 كانت السبب في زيادة اصول الشركة بنسبة 20% عن السنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2018 ، حيث تسعى الشركة إلى مواصلة تعزيز محفظتها العقارية، وتحسين جودة الأصول عبر شراء أصول قوية مدرّة للدخل، لافتا الى الاستراتيجية التي وضعها مجلس الادارة تعتمد على تطوير أداء الشركة، وزيادة الإيرادات التشغيلية وتحسين أداء قطاعات الشركة المختلفة، مما أثمر المزيد من التوسع وتنويع مصادر الدخل وزيادة نسبة الدخل والأرباح.

وزاد التركيت ان الشركة نجحت في اطار استراتيجيتها القائمة على تنويع محفظتها العقارية بالاستحواذ على عقارين صناعيين مديرين للدخل (حق إنتفاع) بعائد متوسط 11.4 في المئة بالاضافة الى الوصول الى اتفاق مبدئي للإستحواذ على مجمع تجاري في منطقة خيطان على مساحة الف متر مربع بقيمة 6.16 مليون دينار كويتي وبعائد فعلي 8.4 في المئة ، لافتا الى ان الشركة نجحت ايضا في تسجيل 3 عقارات إستثمارية مدرة للدخل من اصل 4 عقارات في منطقة المهبولة بقيمه اجمالية 5.85 مليون دينار كويتي.

من جانب آخر ذكر التركيت أن الشركة تسعى قدماً في البحث عن فرص الإستثمار التى من شأنها أن تسهم في تحقيق العوائد المجزية للشركة والمساهمين.