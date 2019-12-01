بنك الكويت الوطني أفضل بنك في الكويت للعام 2019

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:05 01/12/2019 حدث بتاريخ: 13:06 01/12/2019

اختارت مؤسسة "ذي بانكر" التابعة لمجموعة "فايننشال تايمز" (FT) العالمية بنك الكويت الوطني كأفضل بنك في الكويت للعام 2019 ضمن قائمتها لأفضل البنوك في العالم.

وقالت "ذي بانكر" أن اختيار بنك الكويت الوطني لهذه الجائزة يأتي انطلاقاً من موقعه الريادي والقوي في قيادة التحالفات المصرفية العالمية بالإضافة إلى صلابة مركزه المالي وجودة أصوله إلى جانب إحراز البنك تقدم كبير على مدى 12 شهرًا الماضية في العديد من المبادرات والحلول المصرفية الابتكارية.

وتبرهن جائزة ذي بانكر على الإدارة القوية والمستقرة التي يتمتع بها بنك الكويت الوطني بالإضافة إلى نموذج الأعمال السليم ونهج المخاطرة الحصيف الذي ينتهجه البنك في نموذج أعماله.

وقد تسلم مدير عام بنك الكويت الوطني- لندن السيد/فوزي الدجاني الجائزة نيابة عن البنك، في احتفال أقامته المجلة في العاصمة البريطانية لندن حضره حشد من كبار المصرفيين والرؤساء التنفيذيين لأهم المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.

الجدير بالذكر أن مجلة "ذي بانكر" التي تأسست في عام 1926 تقوم بإجراء استبيان لأفضل المؤسسات المالية في نحو 120 بلداً حول العالم وذلك من أجل تسليط الضوء على البنوك الرائدة والمتميزة في المجتمع المصرفي العالمي.

ويعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعليه على قطاع البنوك التجارية. وحافظ بنك الكويت الوطني على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندر آند بور وفيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات تابعة ومكاتب تمثيل في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجده الإقليمي في لبنان، والأردن، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق، وتركيا، والامارات.

هذا ويتمتع بنك الكويت الوطني بمكانة مميزة كأحد أفضل البنوك استقراراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل احتفاظه المستمر بأعلى التصنيفات الائتمانية وحفاظه على موقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم وفقاً لقائمة جلوبال فاينانس للمرة الرابعة عشر على التوالي.