"زين" تُوقّع اتفاقية شراكة مع تطبيق Floward

مسؤولو زين وFloward في مركز زين للإبداع ZINC

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:11 27/11/2019 حدث بتاريخ: 14:15 27/11/2019

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن توقيعها اتفاقية شراكة مع تطبيق "فلاورد" Floward الرائد للزهور والهدايا في الكويت والمملكة العربية السعودية، وذلك لتقديم خصم حصري لعملائها من مستخدمي التطبيق في الكويت بقيمة 20% على الطلبات الفردية للزهور والهدايا، بالإضافة إلى خصم خاص على الاشتراك الشهري لمدة ثلاث أشهر مع الحصول على الشهر الأول مجاناً.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن توقيعها لاتفاقية الشراكة مع تطبيق Floward يأتي تحت مظلة استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز شراكاتها الرقمية بهدف توسيع حزمة الخدمات والحلول المُبتكرة التي تُقدّمها لعملائها، والتي تشمل تطبيقات الهواتف الذكية والخدمات الإلكترونية المميزة، وذلك لتلبية احتياجات وتطلّعات قاعدة عملائها ومجتمع قطاع الأعمال التي تُعتبر الأكبر في السوق الكويتي.

وبيّنت زين أنه بإمكان عملائها الآن الاستمتاع بمجموعة من العروض والخصومات الحصرية عند استخدام تطبيق أو موقع Floward الإلكتروني، والتي تشمل خصم بقيمة 20% على الطلبات الفردية للزهور والهدايا عند إدخال الرمز ZAIN قبل إتمام عملية الشراء، بالإضافة إلى خصم خاص على الاشتراك الشهري (الخصم صالح لاشتراك الثلاث أشهر فقط) لخدمة توصيل الزهور أسبوعياً إلى المنزل مع الحصول على الشهر الأول مجاناً عند إدخال الرمز ZAINSUB قبل إتمام عملية الشراء.

وأوضحت الشركة أن التطبيق يتميّز بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المُتعلقة بطلب الزهور والهدايا عبر الإنترنت، منها طلبات الزهور الفردية لكافة المناسبات المختلفة، وخدمة الاشتراك الشهري لتوصيل الزهور أسبوعياً لتزيين المنزل و المكتب، وخدمات إضافة الهدايا مع الزهور، وخدمة التوصيل السريع في نفس اليوم، وخدمات تصميم وتنسيق الباقات حسب الطلب، وخدمات الحفلات والمناسبات الخاصة، وغيرها، كما يتميز فريق Floward بتواجد العديد من المصممين المحترفين ومنسقي الزهور من ذوي الخبرة العالية، ويحظى التطبيق بدعم مجموعة كبيرة من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وأرقى العلامات التجارية العالمية والمحلية.

وتسعى الشركة من خلال عقدها لمثل هذه الشراكات الرقمية على دعم وتلبية تطلعات واحتياجات عملائها المختلفة من خلال طرحها لأحدث الخدمات والتقنيات المبتكرة، حيث تحرص الشركة على توفير آخر وأحدث الحلول والخدمات لتحسين تجربة العملاء، كما تعمل على تحسين ورفع استجابة توقّعاتهم وتطلّعاتهم ليتمتعوا بتجربة اتصالات مميزة وفريدة على شبكتها.

وإذ أكدت زين أنها تتطلع دائماً إلى مراحل جديدة من الانفراد والتميز مع عملائها في كافة الخدمات والمنتجات التي تقدمها، فإنها أوضحت في ذات الوقت أنها ترسخ من خلال عقد هذه الشراكة سعيها الدائم نحو مواكبة تطلعات عملائها بمختلف اهتماماتهم وفئاتهم العمرية، موضحةً أنها ستظل تفي دائما بوعودها بتوفير أفضل الخدمات وأحدث التقنيات.

الجدير بالذكر أن زين تسعى إلى أن تلعب دوراً حاسما كمزود اتصالات رقمي وسط المتغيرات والتحولات التكنولوجية في الأسواق، وذلك بتزويد أحدث الحلول والخدمات لقاعدة عملائها، وحتى تحقق أهدافها الاستراتيجية، تعمل الشركة على الرصد الدقيق لاحتياجات عملائها، مشيرة إلى أنها مستعدة لطرح الجديد دائما من الخدمات التي تصل إلى مستوى طموحات عملائها بما يتوافق مع التطور الذي يشهده العالم في المجالات التكنولوجية.