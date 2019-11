"زين" وروّاد الأعمال في ضيافة Google و Microsoft بوداي السيلكون

المُبادرون ومسؤولو زين في مقر شركة Microsoft

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 17:18 26/11/2019 حدث بتاريخ: 17:33 26/11/2019

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن استمرار المرحلة الثالثة من برنامج Zain Great Idea بنسخته الخامسة في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي شهدت مُشاركة مبادري زين في زيارات ميدانية إلى المقرات الرئيسية لكبرى روّاد التكنولوجيا بوادي السيلكون الشهير، أبرزها شركتي Google وMicrosoft العالميتين.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها قامت من خلال برنامج Zain Great Idea وعلى مدى أربعة مواسم ناجحة باحتضان وتدريب مئات الشباب الكويتيين المبدعين ممن لديهم مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة حتى هذا اليوم، وهو البرنامج الذي يُعتبر واحداً من أكثر المبادرات التي أطلقتها الشركة نجاحاً في بيئة الأعمال كجزء من استراتيجيتها المتكاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتفتح من خلاله آفاقاً جديدة أمام مجتمع ريادة الأعمال في الكويت.

وأوضحت زين أن المُبادرين قاموا ومن خلال الأسبوع الثاني من تواجدهم في سان فرانسيسكو باكتساب العديد من الخبرات الرئيسية في مجالات ريادة الأعمال بهدف تسريع مشاريعهم التكنولوجية الناشئة، وذلك أثناء زيارتهم للمقرات الرئيسية لكبرى شركات التكنولوجيا الرائدة على مستوى العالم، حيث تضمّنت الرحلة زيارات ميدانية إلى كل من مقر شركة Google ومقر شركة Microsoft ومقر موقع التواصل الاجتماعي Pinterest ومقر شركة 500 Startups الاستثمارية، بالإضافة إلى محاضرة ألقاهاMarc Tarpenning الشريك المؤسس لشركة Tesla الرائدة في تطوير السيارات الكهربائية في جامعة ستانفورد المُصنّفة الأولى عالمياً في ريادة الأعمال.

وأضافت الشركة أن المُبادرين قاموا أيضاً باستعراض مشاريعهم التكنولوجية الناشئة أمام مجموعة من المستثمرين والمتخصصين بمجالات ريادة الأعمال من وادي السيلكون، والذين قاموا بدورهم بإبداء آرائهم وإعطاء المبادرين انطباعاتهم الأولية حول المشاريع بهدف تحسينها وتطويرها ومروراً بعملية تسريعها، وذلك بإشراف الفريق المتخصص من مؤسسة Mind The Bridge الاستشارية.

وأشارك زين إلى أن المبادرين قاموا ومن خلال الأيام الأولى من وصولهم إلى سان فرانسيسكو باستعراض مشاريعهم أمام الإدارة العليا في مؤسسة Mind The Bridge وفي مُقدّمتهم مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي ماركو مارينوشي، والذي قام بمشاركة خبراته الاستراتيجية في مجالات الإدارة والأعمال مع المُبادرين، هذا بالإضافة لتخصيص يوم كامل قام المُبادرون من خلاله بالالتقاء بمجموعة من روّاد الأعمال المحليين في سان فرانسيسكو، وقاموا بمشاركة خبراتهم الشخصية وقصص نجاحهم معهم.

وأضافت الشركة المُبادرين النهائيين سيمكثون في مدينة سان فرانسيسكو (وتحديداً وادي السيلكون – العاصمة الروحية لريادة الأعمال حول العالم) لمدة ثلاثة أسابيع، وستكون برفقتهم مؤسسة Mind The Bridge الاستشارية التي ستقوم بأخذهم في جولة تدريبية مُكثّفة لتطوير وتسريع مشاريعهم التكنولوجية الناشئة التي قدّموها أمام لجنة التحكيم بصورتها الأولية في الكويت.

واختتمت زين مؤخراً المرحلة الثانية من البرنامج في الكويت، والتي قامت من خلالها لجنة التحكيم باستقبال ما يقارب 100 مُشاركاً من المُبادرين الطموحين واختيار 10 مشاريع نهائية منهم للانتقال بهم إلى المرحلة الثالثة وهي برنامج تسريع المشاريع الناشئة بالتعاون مع شركة Brilliant Lab ومؤسسة Mind The Bridge الاستشارية.

وبينت الشركة أن المتأهلين العشرة هم فيصل البصري صاحب مشروع Mezan ويوسف الحسيني صاحب مشروع Baims وعبدالوهاب الرفاعي صاحب مشروع Cybersys وريم الفرحان صاحبة مشروع CTC وروان الصباح صاحبة مشروع The Capital ومشاري أمين صاحب مشروع Touch Point ودلال القطان صاحبة مشروع That Designs وفهد البغلي صاحب مشروع The Wish List وماجد الهملان صاحب مشروع Blue Outdoors ومحمد الرقم صاحب مشروع WellbiiON.

وأطلقت زين برنامج ZGI للمرة الأولى في العام 2010 كمُبادرة للمسؤولية الاجتماعية تهدف إلى دعم الشباب لمُساعدتهم على تحويل أحلامهم في عالم ريادة الأعمال إلى حقيقة، وكانت زين الأولى على مستوى المنطقة في طرح برنامج مُتكامل من مثل هذا النوع، وبعد قرابة 10 أعوام من إطلاقها لهذه المبادرة، نجحت الشركة في تأهيل أكثر من 500 مُبادر، وسافرت إلى أربع دول حول العالم، وأخذت بيد ما يُقارب 70 مُبادر كويتي مُبدع نحو آفاقٍ جديدة، بدفع أفكارهم الواعدة إلى أنشطة تجارية وشركات صغيرة ومتوسطة فاعلة في السوق.

وعلى مدى أربعة مواسم سابقة ناجحة، قامت زين من خلال هذا البرنامج باحتضان وتدريب مئات الشباب الكويتيين المبدعين ممن لديهم مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة حتى هذا اليوم، حيث تضع زين تشجيع مجتمع ريادة الأعمال المحلّي وتزويده بالموارد اللازمة في مُقدّمة أولوياتها، حيث أطلقته بالتعاون مع كل من مؤسسة Brilliant Lab الكويتية التي تهدف إلى تسريع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، ومؤسسة Mind The Bridge الاستشارية العالمية التي تسعى إلى توفير بيئة عملية ذات معايير عالمية للشباب لابتكار وتسريع مشاريعهم الناشئة، ومقرها وادي السيليكون، وتتواجد في كل من الولايات المتحدة ولندن وإيطاليا وإسبانيا.

وتحتوي النسخة الخامسة من البرنامج على مرحلة جديدة كلّياً وهي مرحلة التطوير المُشترك، حيث أنه وبعد انتهاء برنامج Zain Great Idea، سيكون بإمكان المُشاركين النهائيين الاستفادة بشكل كامل من خبرات فريق زين لمُساعدتهم على تعزيز وتطوير مشاريعهم الناشئة بأفضل شكل ممكن، حيث سيكون بإمكانهم الاستفادة من الاستشارات الشخصية، والحصول على التوجيه، والاستفادة من العروض، وتعلّم الاستراتيجيات وغيرها من خبراء زين في العديد من المجالات التي تُعتبر أساسية وحيوية لأي شركة، ومنها المبيعات، التسويق، العلاقات العامة، الشؤون القانونية، الشبكات، وتكنولوجيا المعلومات، والمزيد غيرها.

الجدير بالذكر أن زين تُدرك أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وانطلاقاً من التزامها المتنامي نحو الممارسة السليمة لمسؤوليتها الاجتماعية، فإنها تلتزم بإحداث آثار إيجابية في كافة نشاطاتها، وهذا ما دفعها إلى أن تتبنى القضايا الأكثر تأثيراً في نسيج المجتمع، ومنها الاهتمام بفئة الشباب وريادة الأعمال والإبداع.

وتتيح المبادرات والبرامج التي تطرحها الشركة من وقت إلى آخر لفئة الشباب فرص فريدة لتمكينهم من الوصول إلى المعلومات والتشارك بالأفكار، وتجسّد البرامج التدريبية التي تقدمها الشركة، والرعايات التي تحرص عليها في مجالات التكنولوجيا، وبرامج المنح التدريبية المتعددة، وبوابات التعليم الإلكتروني وغيرها، هذا التوجه الاستراتيجي لخطط الشركة في تعزيز مجالات الاستدامة لديها.