"معرض كويتك الدولي 2020" ينطلق في الفترة من السادس وحتى التاسع من شهر فبراير المقبل

جانب من الفاعلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:33 21/11/2019 حدث بتاريخ: 11:45 21/11/2019

في إطار الإستعدادات الجارية لتنظيم المعرض الأكبر في دولة الكويت، معرض «كويتك الدولي 2020»، عقد في الامس مؤتمراً صحافيا شارك فيه حمد المطر مدير إدارة العلاقات الخارجية والداخلية في شركة زين الكويت، وعبدالفتاح سمارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة UCS الشركة المنظمة، وبحضور وسائل الإعلام المختلفة.

ان تنظيم معرض «كويتك الدولي 2020» المعرض الأكبر المتخصص في مجال الإتصالات والتكنولوجيا والإلكترونيات ينطلق من إهتمام دولة الكويت بقطاع الإتصالات والتكنولوجيا وبما يمكنها من تطوير فاعلية كافة أجهزة الدولة بتقديم الخدمات وإنجاز المعاملات المختلفة المقدمة للمواطنين والمقيمين بشكل اكثر سهولة ويسر.