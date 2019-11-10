مصرف الإمارات المركزي: تراجع الأصول الأجنبية 0.8% في الربع/3

مصرف الإمارات المركزي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 10:29 10/11/2019 حدث بتاريخ: 10:41 10/11/2019

قال مصرف الإمارات المركزي اليوم الأحد إن أصوله الأجنبية تراجعت 0.8 بالمئة إلى 374.3 مليار درهم (101.91 مليار دولار) في الربع الثالث من العام.

وعزا في بيان السبب الرئيسي للتراجع إلى هبوط نسبته 84.8 بالمئة في الأوراق المالية الأجنبية، بما يعادل انخفاضا قدره 33.3 مليار درهم.

فاق هذا التراجع زيادات في أرصدة الحسابات الجارية والودائع المصرفية في الخارج، والتي صعدت بمقدار 27.5 مليار درهم في نهاية الفترة، وزيادة ثلاثة مليارات درهم في أصول أجنبية أخرى.