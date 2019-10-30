"زين" تُعلن المشاريع المتأهلة للمرحلة الثانية من برنامج Zain Great Idea

المشاريع المتأهلة للمرحلة الثانية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:18 30/10/2019 حدث بتاريخ: 14:30 30/10/2019

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن المشاريع المتأهلة للمرحلة الثانية من برنامجها المبتكر Zain Great Idea لتسريع وتطوير المشاريع التكنولوجية الناشئة بنسخته الخامسة، وذلك خلال فعاليات يوم التحكيم الذي أقامته في فندق فورسيزونز الكويت نهاية الأسبوع الماضي.

وكشفت الشركة في بيان صحافي أنها قامت باستقبال ما يقارب 100 مُشاركاً من المُبادرين المشاركين في المرحلة الأولى من البرنامج وهي مرحلة المعسكر التدريبي، والذين قاموا باستعراض مشاريعهم وأفكارهم بصورتها الأولية أمام لجنة التحكيم التي قامت باختيار 10 مشاريع نهائية للانتقال إلى المرحلة الثانية وهي برنامج تسريع المشاريع الناشئة بالتعاون مع Brilliant Lab وMind The Bridge في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبينت زين أن المتأهلين هم فيصل البصري صاحب مشروع Mezan ويوسف الحسيني صاحب مشروع Baims وعبدالوهاب الرفاعي صاحب مشروع Cybersys وريم الفرحان صاحبة مشروع CTC وروان الصباح صاحبة مشروع The Capital ومشاري أمين صاحب مشروع Touch point ودلال القطان صاحبة مشروع That Designs وفهد البغلي صاحب مشروع The Wish List وماجد الهملان صاحب مشروع Blue Outdoors ومحمد الرقم صاحب مشروع .WellbiiON

وأوضحت الشركة أن لجنة التحكيم ضمّت 9 حُكّام من مُختلف التخصصات والخبرات في مجالات ريادة الأعمال، وهم عبدالله الحساوي المُتخصص في إدارة الأصول والنماذج المالية وتقارير الأسهم، وهشام البوساطي مستثمر وأمين صندوق مجموعة Hermes EFG المالية، ومريم سيف الرئيس التنفيذي للاشتمال والتنوع في مجموعة زين، وعبدالعزيز حيات مستثمر وعضو في نادي هارفارد للأعمال فرع الكويت، وعاطف عبدالمجيد المتخصص بريادة الأعمال والخدمات المصرفية الاستثمارية في بيت التمويل الكويتي، وسعود السبيعي المدير التنفيذي للعمليات في شركة الساير للاستثمار، وصادق زبيدي مدير مركز التطوير المهني والتعليم المستمر PACE بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUST، وصالح الشايع مدير الاستثمار البديل في شركة رساميل للاستثمار ومتخصص في مجال التكنولوجيا المالية(Fintech) ، ودخيل الدخيل نائب الرئيس التنفيذي في شركة رساميل للاستثمار.

وأشارت زين إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج – وهي مرحلة المعسكر التدريبي – قد استمرت لمدة أربعة أسابيع في مقرّها الرئيسي، حيث تضمّن المعسكر مجموعة من ورش العمل والدورات التي حاضر فيها نُخبة من الأكاديميين المحليين والعالميين في مجالات ريادة الأعمال من ضمنهم عبدالعزيز اللوغاني الشريك المؤسس لشركة Faith Capital الاستثمارية، وPedram Mokrian دكتور في جامعة ستانفورد الأمريكية ومتخصص في الاستثمار وريادة الأعمال، والحارث العطاوي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة onegcc لريادة الأعمال، وParis de L’Etraz من جامعة IE الأسبانية لإدارة الأعمال، ودكتور نايف المطوع مؤسس ورئيس مركز السور للعلاج النفسي، ودكتور عبدالله المطوع صاحب شركة رجيمي لاستشارات نظام الغذاء والتغذية، وخالد المطوع صاحب شركة Pogi للبرمجة، وسامر باقر من شركة Ghalia Tech للدعاية والاعلان، وعاطف عبدالمجيد المتخصص في ريادة الأعمال والخدمات المصرفية الاستثمارية، وسعود السبيعي المدير التنفيذي للعمليات في شركة الساير للاستثمار.

وبينت الشركة أنها أطلقت برنامج ZGI للمرة الأولى في العام 2010 كمُبادرة للمسؤولية الاجتماعية تهدف إلى دعم الشباب لمُساعدتهم على تحويل أحلامهم في عالم ريادة الأعمال إلى حقيقة، وكانت زين الأولى على مستوى المنطقة في طرح برنامج مُتكامل من مثل هذا النوع، وبعد قرابة 10 أعوام من إطلاقها لهذه المبادرة، نجحت الشركة في تأهيل أكثر من 500 مُبادر، وسافرت إلى أربع دول حول العالم، وأخذت بيد ما يُقارب 70 مُبادر كويتي مُبدع نحو آفاقٍ جديدة، بدفع أفكارهم الواعدة إلى أنشطة تجارية وشركات صغيرة ومتوسطة فاعلة في السوق.

وعلى مدى أربعة مواسم سابقة ناجحة، قامت زين من خلال هذا البرنامج باحتضان وتدريب مئات الشباب الكويتيين المبدعين ممن لديهم مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة حتى هذا اليوم، حيث تضع زين تشجيع مجتمع ريادة الأعمال المحلّي وتزويده بالموارد اللازمة في مُقدّمة أولوياتها، حيث أطلقته بالتعاون مع كل من مؤسسة Brilliant Lab الكويتية التي تهدف إلى تسريع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، ومؤسسة Mind The Bridge الاستشارية العالمية التي تسعى إلى توفير بيئة عملية ذات معايير عالمية للشباب لابتكار وتسريع مشاريعهم الصغيرة، ومقرها وادي السيليكون، وتتواجد في كل من سان فرانسيسكو ولندن.

وتحتوي النسخة الخامسة من البرنامج على مرحلة جديدة كلّياً وهي مرحلة التطوير المُشترك، حيث أنه وبعد انتهاء برنامج Zain Great Idea، سيكون بإمكان المُشاركين النهائيين الاستفادة بشكل كامل من خبرات فريق زين لمُساعدتهم على تعزيز وتطوير مشاريعهم الناشئة بأفضل شكل ممكن، حيث سيكون بإمكانهم الاستفادة من الاستشارات الشخصية، والحصول على التوجيه، والاستفادة من العروض، وتعلّم الاستراتيجيات وغيرها من خبراء زين في العديد من المجالات التي تُعتبر أساسية وحيوية لأي شركة، ومنها المبيعات، التسويق، العلاقات العامة، الشؤون القانونية، الشبكات، وتكنولوجيا المعلومات، والمزيد غيرها.

الجدير بالذكر أن زين تُدرك أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وانطلاقاً من التزامها المتنامي نحو الممارسة السليمة لمسؤوليتها الاجتماعية، فإنها تلتزم بإحداث آثار إيجابية في كافة نشاطاتها، وهذا ما دفعها إلى أن تتبنى القضايا الأكثر تأثيراً في نسيج المجتمع، ومنها الاهتمام بفئة الشباب وريادة الأعمال والإبداع.

وتتيح المبادرات والبرامج التي تطرحها الشركة من وقت إلى آخر لفئة الشباب فرص فريدة لتمكينهم من الوصول إلى المعلومات والتشارك بالأفكار، وتجسّد البرامج التدريبية التي تقدمها الشركة، والرعايات التي تحرص عليها في مجالات التكنولوجيا، وبرامج المنح التدريبية المتعددة، وبوابات التعليم الإلكتروني وغيرها، هذا التوجه الاستراتيجي لخطط الشركة في تعزيز مجالات الاستدامة لديها.