"زين" الراعي الرسمي والرئيسي للمؤتمر السنوي الـ 55 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في المملكة المتحدة

زين" الراعي الرسمي والرئيسي لمؤتمر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في المملكة المتحدة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 10:35 24/10/2019 حدث بتاريخ: 10:45 24/10/2019

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الرسمية والرئيسية للمؤتمر السنوي الـ 55 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع المملكة المتحدة، والذي سينعقد في الفترة من 25 – 27 أكتوبر الجاري في فندق Park Plaza Westminster Bridge London تحت شعار "القصر الأحمر" وسط حضور مميز من الطلبة والطالبات والعديد من الشخصيات الوطنية في العاصمة البريطانية لندن.

وأعربت الشركة في بيان صحافي عن فخرها برعاية هذا المؤتمر الطلّابي المتميز من جديد، والذي يُعتبر أحد أكبر وأعرق التجمّعات الطلّابية للكويتيين الدارسين في الخارج، حيث يأتي دعم زين في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه قطاعي الشباب والتعليم، ومن منطلق إيمانها الشديد بأهمية التواصل مع أبناء الكويت من طلاب العلم في الخارج.

وبينت زين أنها ستقوم بإضافة بصمة مميزة للمؤتمر هذا العام، وذلك من خلال دعمها للعديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية والفنية والدينية على هامش المؤتمر، ومنها اللقاءات الأكاديمية، والمسابقات الترويحية، والفقرات الترفيهية، والأنشطة الرياضية، والندوات الاقتصادية والسياسية، والأمسيات الشعرية، هذا بالإضافة إلى فقرة مسابقات زين مع الفنان داوود حسين، ومسرحية فنية من بطولة الفنان حسن البلام، ومسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم، وغيرها.

وأشارت الشركة إلى أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة كونه يُعتبر أحد أعرق وأكبر التجمعات الطلابية الكويتية في خارج البلاد، ويستضيف العديد من الشخصيات الوطنية التي تزور المملكة المتحدة خصيصاً لمشاركة خبراتهم وتجاربهم من مختلف المجالات مع الطلبة الحاضرين، كما يعتبر تجمعاً ثقافياً فريداً من نوعه، لما يتميز به من مستوى عال من الحس الوطني.

وإذ بينت زين أن دعمها لهذا التجمع الوطني يأتي من منطلق إيمانها الشديد بأهمية فئة الشباب والطلبة في مستقبل الحياة الاقتصادية والسياسية، فقد أوضحت أنها حريصة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات لرغبتها في مشاركة أجيال المستقبل والتواصل معهم، والتعرف على أفكارهم وأطروحاتهم في الخارج.