"زين" تطرح جهاز Galaxy Fold الثوري من سامسونج

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:35 21/10/2019 حدث بتاريخ: 12:36 21/10/2019

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن طرحها لجهاز Galaxy Fold الثوري والجديد كلّياً من شركة سامسونج العالمية، والذي يُقدّم أكبر إنجاز في تاريخ الهاتف المحمول، وذلك بتميّزه بشاشة مُبهرة قابلة للطي تتخطى التوقعات.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها تُقدّم الفئة الجديدة كُليّاً من هواتف شركة سامسونج وهي تعلم مدى شغف قاعدة عملائها – التي تُعتبر الأكبر في الكويت - بأحدث وأفضل ما توصلت إليه ابتكارات التكنولوجيا حول العالم، حيث يُقدّم الجهاز الجديد أعجوبة هندسية مُستلهمة من آلية الساعات الدقيقة، مع مفصلة بحركة متناغمة للغاية، بحيث يمكن طيه وفتحه كالكتاب.

وأوضحت زين أنه يمكن لعملاء الدفع الآجل الآن الحصول على جهاز Galaxy Fold الجديد مع باقة غير محدودة بـ 60 د.ك شهرياً تشمل إنترنت LTE-A غير محدود ومكالمات محلّية غير محدودة، مع العلم بأن الجهاز متوافر بكميات محدودة فقط، ويمكن للعملاء الاستعلام عن توفر الجهاز من خلال زيارة متجر زين الإلكتروني عبر kw.zain.com، حيث أكدت الشركة على حرصها على توفير الباقات الأكثر تميّزاً لعملائها المميزين بما يتناسب مع طموحاتهم واحتياجاتهم العملية والشخصية.

ويتميّز جهاز Galaxy Fold بشاشة Infinity Flex ذات الـ 7.3 بوصة التي أحدثت ثورة في عالم شاشات الهواتف الذكية، فهذه الشاشة القابلة للطي تحتوي على طبقات مترابطة رقيقة الأنسجة مصنوعة من مواد مُبتكرة، ولذا فهي شديدة النحافة والأناقة، وأصبح بإمكان عشّاق التكنولوجيا الآن الاستمتاع بالمرونة مع كل مرة يطوى فيها الجهاز أو يفتح، وذلك بفضل اللمسات الرقيقة المُعدة خصيصاً لمنح المستخدم تجربة استخدام فريدة لكلٍّ من الهاتف الذكي والجهاز اللوحي.

وبفضل شاشة الغطاء الخارجية ذات حجم 4.6 بوصة، يمكن استعمال الجهاز بيد واحدة بمنتهى السهولة، حيث يتميّز Galaxy Fold عند طيه بأنه مدمج على نحو مناسب جداً لحمله واستخدامه بيد واحدة، بفضل إمكانية الإمساك به بانسيابية وراحة، كما أن ماسح بصمة الإصبع موجود على الجانب الذي يستقر عليه الإبهام أو إصبع السبابة بطريقة تلقائية، بحيث يكون فتح القفل تلقائيًّا كالتقاط الهاتف والإمساك به.

وبعد فتح الهاتف بأكمله، يكشف المستخدم عن شاشة بحجم 7.3 بوصة، تعادل حجم الجهاز اللوحي، حيث تم صنع المفصلة الدقيقة في وسط الجهاز من عدة مسننات متشابكة تم إخفاؤها في الخلف، لينعم الجهاز بمظهر راقِ، مع تبسيط إطار الشاشة الرئيسية، والتي خضعت لاختبار المتانة لعدة مرات، وأثبتت قدرتها على مواجهة انعطافات الحياة اليومية، ويمكن للمستخدم نقل ما يشاء من شاشة الغطاء إلى الشاشة الرئيسية، حيث يمكن نقل النوافذ وتعديل حجمها مع خاصية الضغط والسحب بكل سهولة.

ويحتوي جهاز Galaxy Fold على نظام كاميرا متطور بست عدسات مُختلفة، وهي كاميرا اللقطات الواسعة للغاية بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا اللقطات الواسعة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا اللقطات البعيدة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا اللقطات العميقة RGB بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرتان لصور السيلفي بدقة 10 ميجابكسل لكل منهما، وبمجرد فتح هاتف Galaxy Fold سيتضاعف حجم الشاشة، التي تعمل كعدسة كاميرا كبيرة تمكن المستخدم من إلقاء نظرة على المشهد الكامل قبل التقاطه، مع معامل العرض إلى الطول 4:3، ستعرض الشاشة الرئيسية التي يبلغ حجمها 7.3 بوصة المشهد الذي يراه مستشعر الكاميرا بمنتهى الدقة، كما يمكن تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K UHD الاحترافية لضمان التشغيل الذي يُظهر كل تفصيل، فتقنية ألوان +HDR10 تضفي على مقاطع الفيديو ألواناً طبيعية ودرجة تباين رائعة، فضلاً عن تقنية Dynamic Tone Mapping التي ستضمن ألواناً دقيقة في كل مشهد.

ويتميز الجهاز بأداء منقطع النظير كونه هاتف ذكي لا مثيل له، حيث يتمتع بسرعة وقوة الأداء مع المعالج المتطور وذاكرة رام المبهرة التي تبلغ 12 جيجابايت لانسيابية المهام المتعددة واللعب بدون بطء ومع سعة تخزين داخلية 512 جيجابايت، كما يتكيف الهاتف مع طريقة استخدام الشخص لضمان الاستمرار في الأداء طوال اليوم، كما أنه يتعرّف على عادات المستخدم من خلال تنزيل التطبيقات كثيرة الاستخدام كي يتمكن من تشغيلها بسرعة عندما يحتاج إليها، وتعمل بطارية Galaxy Fold الثورية المزدوجة بمنزلة بطارية واحدة، وذلك باستخدام الطاقة وإعادة الشحن بطريقة تمنع الشحن المفرط، ومن ناحيةٍ أخرى، يتعلم وضع توفير الطاقة التكيفي الذكي أنماط الاستخدام لإدارة حياة البطارية — بحيث تستمر سعة البطارية (النموذجية) المذهلة التي تبلغ 4380 ملي أمبير في الساعة طوال اليوم.

وأشارت زين إلى أنها تسعى جدياً إلى دعم وتلبية تطلعات واحتياجات عملائها المختلفة من خلال طرحها لأحدث المنتجات والخدمات المبتكرة، حيث تحرص الشركة على توفير آخر وأحدث الحلول والخدمات لتحسين تجربة العملاء واستجابة توقّعاتهم وتطلّعاتهم ليتمتعوا بتجربة الاتصالات الأكثر ريادة في الكويت على شبكتها الأكثر تطوراً.

وذكرت الشركة أنها تعمل باستمرار على تطوير كافة خدماتها لتواصل جهودها نحو طرح أحدث الخدمات للمحافظة على المكانة التي وصلت إليها في السوق الكويتي، مؤكدة أنها عند وعدها دائما بتقديم حلولاً عملية لأسلوب حياة عملائها سواء على المستوى الشخصي أو العملي.