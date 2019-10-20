"زين" تستقبل أبطال المنتخب الوطني للدراجات المائية في مطار الكويت الدولي

الفهد والخشتي يتوسطان أبطال المنتخب ومسؤولو النادي البحري وفريق زين في مطار الكويت الدولي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:32 20/10/2019 حدث بتاريخ: 13:32 20/10/2019

استقبلت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت أبطال منتخب الكويت للدراجات المائية بمبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي، وذلك بعد حصولهم على 7 ميداليات ضمن مُشاركتهم في بطولة العالم للدراجات المائية للعام 2019 التي أقيمت في شهر أكتوبر الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن حفل الاستقبال قد شهد حضور كُل من رئيس مجلس إدارة النادي البحري الكويتي اللواء المتقاعد فهد الفهد والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي، بالإضافة إلى مسؤولي النادي البحري الكويتي والوفد المرافق للمُنتخب وعدد من الهيئات والشركات الداعمة له وفي مقدّمتهم زين.

وبينت زين أن شراكتها الاستراتيجية لأبطال منتخب الكويت الوطني للدراجات المائية لتسع سنوات متتالية أتت تماشياً مع استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وجاءت لتؤكّد على ثقتها الكبيرة في كفاءات الشباب الكويتي الذي يحمل اسم الكويت في المحافل الإقليمية والعالمية على حد السواء، حيث أحرز أبطال المنتخب 7 ميداليات (ذهبيتان، ثلاث فضّيات، وبرونزيتان) ضمن مُشاركتهم في بطولة العالم للدراجات المائية التي اختتمت مؤّخراً في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الشركة إلى أن منتخب الكويت للدراجات المائية قد تم تشكيله واعتماده رسمياً من قبل النادي البحري الرياضي الكويتي، وذلك لتمثيل دولة الكويت في جميع البطولات الإقليمية والعالمية، حيث قد أحرز أبطال المنتخب العديد من الإنجازات خلال مشاركاتهم السابقة في عدد من أكبر البطولات الخليجية والآسيوية والعالمية أبرزها لقب بطولة العالم العام الماضي 2018 ومجموع العلامة الكاملة للنقاط، والتي تُعتبر أقوى البطولات المقامة تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات المائية (IJSBA)، هذا بالإضافة إلى ألقاب الفئات في بطولة الإمارات الدولية وكأس ملك تايلند ومجموعة من المراكز الأولى في بطولة العالم للدراجات المائية في المواسم الأخيرة.

وأعربت زين عن فخرها بجميع الفرق الوطنية التي تحمل العلم الكويتي وتحقق بإسمه الإنجازات الكبيرة في شتى أنحاء العالم، موضحة أنها حريصة على تشجيع أبطال هذا المنتخب والذي يعتبر واحداً من الفرق الوطنية المهمة التي تسعى إلى المساهمة في الارتقاء بالمستوى الرياضي في الكويت محلياً ودولياً.

وأكدت الشركة أن رعايتها جاءت تماشياً مع استراتيجيتها الاجتماعية التي تنتهجها تجاه قطاع الرياضة والشباب، ومنها رياضة الدراجات المائية التي تعتبر من الرياضات المائية المحببة والشهيرة بين فئة الشباب في الكويت، حيث لن تألو الشركة جهداً في مواصلة مساهماتها لإبراز الطاقات الوطنية وإنجازاتهم أينما كانو