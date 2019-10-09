بنك بوبيان يحقق 45 مليون دينار أرباحا صافية بزيادة 12% بنهاية سبتمبر 2019

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل عبدالوهاب الماجد

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:01 09/10/2019 حدث بتاريخ: 15:10 09/10/2019

أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحا صافية حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي بلغت 45 مليون دينار بنسبة نمو 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبربحية سهم 15.25 فلس مقارنة مع 14.20 فلس .

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل عبدالوهاب الماجد تعليقا على هذه النتائج " بحمد الله ثم بفضل جهود موظفينا وثقة عملائنا تمكنا من تحقيق نتائج مميزة خلال هذه الفترة على الرغم من التحديات المتصاعدة والتى تجعلنا اكثر تصميما على تحقيق المزيد من الانجازات " .

واضاف " يمثل العام الحالي أهمية خاصة لنا كوننا نحتفل بمرور 15 عاما على تأسيس البنك ومرور 10 سنوات كاملة على البدء في تنفيذ استراتيجية التحول التى انطلقت في عام 2009 واثمرت وصولنا الى هذه المرتبة من التفوق " .

ونوه الماجد الى ان الربع الثالث كان الاكثر تميزا منذ بداية العام الحالي نتيجة الجوائز التى حصدها البنك سواء على مستوى الخدمات والمنتجات التى يقدمها او على مستوى خدمته للمجتمع الى جانب الجائزة المميزة والتى ترتبط بموارده البشرية .

وكان بوبيان قد تمكن من الحصول على جائزة غلوبل فاينانس كأفضل بنك اسلامي في الشرق الاوسط في الخدمات المصرفية الالكترونية بالاضافة الى اربع جوائز اخرى هي جائزة افضل بنك اسلامي في الكويت في الخدمات المصرفية الالكترونية وجائزة افضل تطبيق للهواتف الذكية وجائزة البنك الاكثر ابتكارا وابداعا وجائزة الافضل ابداعا في تقنيات I MAL .

كما فاز البنك بجائزة أفضل مبادرة إنسانية اجتماعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لمبادرة نور بوبيان التى تعمل على اعادة البصر للالاف في افريقيا الى جانب حصوله على جائزة مجلس التعاون الخليجي كافضل مؤسسة في الكويت لتوطين العمالة .

** نمو جميع المؤشرات

وأشار الماجد إلى أن جميع مؤشرات البنك الرئيسية شهدت نموا ملحوظا حتى سبتمبر 2019 حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 5 مليار دينار بنسبة نمو قدرها 18% كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 109 مليون دينار كويتي بنسبة نمو قدرها 4% بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء إلى 4.1 مليار دينار كويتي بنمو نسبته 14%.

وأضاف أن إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ارتفع ليصل إلى 567 مليون دينار كويتي مقارنة مع 396 مليون دينار كويتي إلى جانب ارتفاع محفظة التمويل إلى3.6 مليار دينار كويتي بنسبة نمو14 % إلى جانب الارتفاع المتواصل لقاعدة عملاء البنك.

وقال الماجد أن الحصة السوقية من التمويل بصفة عامة ارتفعت إلى حوالي 9% بينما ارتفعت حصة بنك بوبيان من تمويل الأفراد تحديدا إلى حوالي 12% الى جانب تحقيق معدلات نمو متميزة في المحفظة الائتمانية للشركات وصلت إلى 16% عن طريق جذب العديد من الشركات التشغيلية المعروفة بملاءتها المالية والاقتصادية وذلك مع التمسك الشديد بأعلى معايير الجودة الائتمانية و دراسة وتنويع المخاطر.

** مواردنا البشرية والمسؤولية الاجتماعية

من ناحية اخرى قال الماجد ان البنك تمكن من تحقيق انجاز خليجي بحصول مبادرته الانسانية (نور بوبيان) لعمليات إعادة البصر في أفريقيا على جائزة أفضل مبادرة إنسانية اجتماعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

واضاف " نجحت مبادرة نور بوبيان على مدار 3 سنوات في إعادة البصر لأكثر من 8 الاف شخص في العديد من الدول الافريقية من خلال الحملات التي تمت بمشاركة عدد من الأطباء الكويتيين والمتطوعين من البنك ومن الجهات المتعاونة مع البنك ".

ونوه الماجد الى ما حققه البنك ايضا من انجاز كبير من خلال حصوله على جائزة "إحلال العمالة الوطنية " على مستوى القطاع المصرفي بالكويت وهي التي تمنح سنوياً لأفضل مؤسسة في رفع معدلات العمالة الوطنية وذلك للعام الخامس على التوالي.

وقال الماجد ان هذا الانجاز يؤكد مدى التزامنا بالاستيراتيجية الموضوعة وحرص إدارة البنك على مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الشباب الكويتي مضيفا " حافظ بنك بوبيان وللعام الخامس على التوالي على مكانته كأفضل اختيار للشباب الكويتي في العمل بالقطاع الخاص الى جانب تفوقه في نسبة العمالة الوطنية وهو ما يؤكد مدى ما يحققه من انجازات على كافة المستويات ".

وأضاف ان ما تحقق جاء نتيجة حرصنا على اتباع احدث خطط التطوير العالمية في تنمية مواهب مواردنا البشرية و العمل الدؤوب والمستمر طوال السنوات الاخيرة نجحنا من خلالها في رفع معدلات العمالة الوطنية والتي وصلت إلى 77.2% ليكون بذلك مثالا للقطاع الخاص الكويتي الناجح في استقطاب افضل الكفاءات الوطينة .

وقال الماجد ان هذه النسبة تعد من أعلى النسب ليس على مستوى البنوك المحلية فحسب بل وعلى مستوى القطاع الخاص الكويتي حيث اضحى البنك نموذجا لتوظيف العمالة المحلية وتطويرها بجانب خلق فرص عمل مميزة على مستوى المنطقة.

** الافضل في الكويت

واشار الماجد الى ان بنك بوبيان استمر في تحقيق إنجازاته على المستوى المحلي مضيفا لمسيرة نجاحه التى بدأها قبل سنوات إنجاز جديد بحصوله للعام الثاني على التوالي على جائزة افضل بنك اسلامي في الكويت من مؤسسة ( ذا بانكر ) العالمية نتيجة ما حققه من نمو في مختلف مؤشراته المالية ونمو حصصه السوقية.

واضاف ان البنك فخور بسجله من الجوائز والتقديرات التى حصل عليها لاسيما في السنوات الإخيرة خاصة وانها تأتي من مؤسسات إقليمية وعالمية مشهود لها بالحيادية والثقة الكبيرة في اختياراتها المبنية على الارقام والنتائج المالية وانجازات السوق " .

واكد الماجد " ان مثل هذه التقديرات العالمية تلقى على عاتقنا كإدارة المزيد من المسؤوليات بالحفاظ على مستويات الخدمة المميزة التى نقدمها للعملاء " مؤكدا ان الإبداع والإبتكار وخدمة العملاء المميزة طريق البنك للمحافظة على نجاحاته".

كما واصل بنك بوبيان تربعه على قمة خدمة العملاء في الكويت من خلال حصوله على جائزتين من مؤسسة " سيرفس هيرو " العالمية المتخصصة بقياس مستوى رضاء العملاء وهما جائزة المركز الأول في خدمة العملاء على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت وذلك للمرة الرابعة بالإضافة الى جائزة أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام التاسع على التوالي منذ عام 2010 .

وقال الماجد " كانت ثقة عملائنا في محلها دائما وهو ما ساهم في حصولنا على هاتين الجائزتين المميزتين على مستوى الكويت " مؤكدا استمرار البنك في الحفاظ على مستواه المميز في خدمة العملاء.