الوطني للاستثمار: 24 ألف مواطن اكتتبوا في شمال الزور الأولى

الوطني للاستثمار

كتب بواسطة: %s المحرر الإقتصادي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:48 07/10/2019 حدث بتاريخ: 15:05 07/10/2019

أعلنت شركة الوطني للاستثمار اليوم، بصفتها مديراً لعملية طرح أسهم شركة شمال الزور الأولى ش.م.ك.ع. على المواطنين، عن وصول عدد المكتتبين إلى 24 ألف مواطن حتى نهاية يوم 6 أكتوبر 2019، وذلك بمعدل 167 مكتتب في الساعة، لتصل نسبة تغطية الطرح إلى 17% منذ فتح باب الاكتتاب في الأول من أكتوبر.

وقالت شركة الوطني للاستثمار في بيان صحفي: "نحن نفتخر بتضافر جهودنا الاستشارية من خلال احترافية فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية في الوطني للاستثمار لإنجاز هذا الطرح والذي يمثل صفقة تاريخية فارقة من شأنها تيسير الطريق للإصدارات القادمة".

وأضافت أن "الوطني للاستثمار" تفخر بأن تكون جزءًا من هذا المشروع التنموي الاقتصادي الضخم، إضافة إلى القيام بدور المستشار الرئيسي لترتيب وتنفيذ عملية توزيع الأسهم على المواطنين لأول شركة أسست بموجب القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه.

وتعتبر محطة الزور الشمالية هي أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت. وقد بدأت الشركة عملياتها التشغيلية في نوفمبر 2016 بقدرة إنتاجية تعادل نحو 10% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت ونحو 20% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد.

جدير بالذكر أن شركة شمال الزور حققت أرباحاً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 تجاوز 12 مليون دينار كويتي، كما بلغت إجمالي الأرباح المحتجزة 30.7 مليون دينار كويتي في نفس الفترة. وتحظر اتفاقية المساهمين توزيع أية أرباح لمساهمي الشركة قبل الانتهاء من عملية توزيع الأسهم على المواطنين.