"زين": انطلاق المُعسكر التدريبي لبرنامج Zain Great Idea

المُبادرين وأصحاب الأفكار المُبتكرة خلال اللقاء التنويري

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:56 07/10/2019 حدث بتاريخ: 14:41 07/10/2019

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن انطلاق المرحلة الأولى - المُعسكر التدريبي - من برنامجها المبتكر Zain Great Idea لتسريع وتطوير المشاريع التكنولوجية الناشئة بنسخته الخامسة، والذي استضافت من خلاله اللقاء التنويري الأول بحضور المُبادرين وأصحاب الأفكار المُبتكرة، ويُشرف على محتواه الأكاديمي نُخبة من المُتخصصين والمُدرّبين من كبرى المؤسسات التعليمية الإقليمية والعالمية.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها أعلنت عن الإطلاق الرسمي للنسخة الخامسة من برنامجها المبتكر على هامش الفعالية التي أقامتها مؤخراً في مركز زين للإبداع ZINC بمقرها الرئيسي في الشويخ، والتي شهدت حضور مجموعة من الشخصيات البارزة في مجتمع ريادة الأعمال الكويتي والمبادرين من خرّيجي النسخ السابقة من البرنامج، والذي يُعتبر واحداً من أكثر المبادرات التي أطلقتها الشركة نجاحاً في بيئة الأعمال كجزء من استراتيجيتها المتكاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتفتح من خلاله آفاقاً جديدة أمام مجتمع ريادة الأعمال في الكويت.

وأفادت زين أن المُشاركين المؤهلين سيخوضون مرحلة المعسكر التدريبي في الكويت، وذلك على مدار فترة دراسية تستمر لثلاثة أسابيع بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، حيث سيتعرّفون من خلال منهج أكاديمي مُصمم بعناية على أساسيات تسريع المشاريع التكنولوجية الناشئة، وذلك في ورش عمل ومُحاضرات تخصصية يُديرها ويُشرف عليها نُخبة من المُتخصصين والمُدرّبين من كبرى المؤسسات التعليمية الإقليمية والعالمية تشمل جامعة ستانفورد وIE Business School وشركات استثمارية محلية ومبادرون من الساحة المحلية والإقليمية والعالمية.

وبينت الشركة أنها أطلقت برنامج ZGI للمرة الأولى في العام 2010 كمُبادرة للمسؤولية الاجتماعية تهدف إلى دعم الشباب لمُساعدتهم على تحويل أحلامهم في عالم ريادة الأعمال إلى حقيقة، وكانت زين الأولى على مستوى المنطقة في طرح برنامج مُتكامل من مثل هذا النوع، وبعد قرابة 10 أعوام من إطلاقها لهذه المبادرة، نجحت الشركة في تأهيل أكثر من 500 مُبادر، وسافرت إلى أربع دول حول العالم، وأخذت بيد ما يُقارب 70 مُبادر كويتي مُبدع نحو آفاقٍ جديدة، بدفع أفكارهم الواعدة إلى أنشطة تجارية وشركات صغيرة ومتوسطة فاعلة في السوق.

وعلى مدى أربعة مواسم سابقة ناجحة، قامت زين من خلال هذا البرنامج باحتضان وتدريب مئات الشباب الكويتيين المبدعين ممن لديهم مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة حتى هذا اليوم، حيث تضع زين تشجيع مجتمع ريادة الأعمال المحلّي وتزويده بالموارد اللازمة في مُقدّمة أولوياتها، حيث أطلقته بالتعاون مع كل من مؤسسة Brilliant Lab الكويتية التي تهدف إلى تسريع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، ومؤسسة Mind The Bridge الاستشارية العالمية التي تسعى إلى توفير بيئة عملية ذات معايير عالمية للشباب لابتكار وتسريع مشاريعهم الصغيرة، ومقرها وادي السيليكون، وتتواجد في كل من سان فرانسيسكو ولندن.

وتحتوي النسخة الخامسة من البرنامج على مرحلة جديدة كلّياً وهي مرحلة التطوير المُشترك، حيث أنه وبعد انتهاء برنامج Zain Great Idea، سيكون بإمكان المُشاركين النهائيين الاستفادة بشكل كامل من خبرات فريق زين لمُساعدتهم على تعزيز وتطوير مشاريعهم الناشئة بأفضل شكل ممكن، حيث سيكون بإمكانهم الاستفادة من الاستشارات الشخصية، والحصول على التوجيه، والاستفادة من العروض، وتعلّم الاستراتيجيات وغيرها من خبراء زين في العديد من المجالات التي تُعتبر أساسية وحيوية لأي شركة، ومنها المبيعات، التسويق، العلاقات العامة، الشؤون القانونية، الشبكات، وتكنولوجيا المعلومات، والمزيد غيرها.

الجدير بالذكر أن زين تُدرك أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وانطلاقاً من التزامها المتنامي نحو الممارسة السليمة لمسؤوليتها الاجتماعية، فإنها تلتزم بإحداث آثار إيجابية في كافة نشاطاتها، وهذا ما دفعها إلى أن تتبنى القضايا الأكثر تأثيراً في نسيج المجتمع، ومنها الاهتمام بفئة الشباب وريادة الأعمال والإبداع.

وتتيح المبادرات والبرامج التي تطرحها الشركة من وقت إلى آخر لفئة الشباب فرص فريدة لتمكينهم من الوصول إلى المعلومات والتشارك بالأفكار، وتجسّد البرامج التدريبية التي تقدمها الشركة، والرعايات التي تحرص عليها في مجالات التكنولوجيا، وبرامج المنح التدريبية المتعددة، وبوابات التعليم الإلكتروني وغيرها، هذا التوجه الاستراتيجي لخطط الشركة في تعزيز مجالات الاستدامة لديها.