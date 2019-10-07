"كوفي" يختتم جولته الاستثمارية Series A وقيمة تصل إلى 25 مليون دولار

كتب بواسطة: %s المحرر الإقتصادي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:29 07/10/2019 حدث بتاريخ: 12:38 07/10/2019

أعلن تطبيق كوفي، التطبيق المفضل لمحبي القهوة، عن نجاحه في جمع مبلغ استثمار ضخم دون الكشف عن قيمة المبلغ المحدد، وحصوله على تقييم مالي يصل إلى 25 مليون دولار أمريكي من قِبل أهم شركات القطاع الخاص في أقل من 6 أشهر. وقد أسفرت الجولة الاستثمارية Series A عن انضمام مجموعة رائدة من المستثمرين الاستراتيجيين على المستوى الإقليمي والعالمي إلى قائمة شركاء تطبيق كوفي البارزين. وسوف تسهم استثمارات الجولة في دعم خطة التوسع وإطلاق تطبيق كوفي في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التركيز على استراتيجية كوفي في التطوير والابتكار.

بالرغم من جهود كوفي المستمرة على تطوير إمكاناته التقنية لاستيعاب العديد من الأسواق المختلفة، فقد وضعت الجولة الاستثمارات مسارًا محددّا أمام التطبيق لخطة التوسع في الأسواق العالمية. كما جاءت جولة الاستثمارات الجديدة لتمكين تطبيق كوفي من الاستفادة من مركزه كرائد في سوق القهوة الإلكتروني، وذلك بمساعدة الشركة في نشر استخدام تطبيق كوفي بكل ما يتضمنه من ميزات بين عدد أكبر من المستخدمين ليصبح جاهزًا الآن لتقديم القهوة لجميع محبيها حول العالم.

وبهذه المناسبة قال المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق كوفي علي الإبراهيم: "لطالما تعاوننا مع شركاء ومستثمرين يثقون في رؤيتنا التي تتمثل في بناء مجتمع لمستخدمي تطبيق كوفي في جميع أنحاء العالم. ومن أجل ذلك ركزنا جهودنا خلال الشهور السابقة على زيادة عدد فريق العمل التقني لدعم استراتيجيتنا في التوسع، ويسعدني أن أعلن، بعد نجاح جولة الاستثمار، أن تطبيق كوفي وفريق العمل جاهزان للتوسع على مستوى العالم قريبًا. كما أود أن أنتهز الفرصة وأتقدم بجزيل الشكر لكل من وثق في شركتنا الناشئة، وخاصة عملائنا من مستخدمي تطبيق كوفي على دعمهم لنا وثقتهم الدائمة التي دفعتنا للعمل بجدية أكبر كل يوم."

تم تطوير تطبيق كوفي لتقديم القهوة التي تشكل جزءًا من الثقافة العربية بطريقة جديدة ومتطورة، فالقهوة في العالم العربي ليست مجرد مشروب، فهي عنصرًا أساسيًا من الحياة اليومية. ويأتي تطبيق كوفي دليلاً فعليًا على خصوصية القهوة لدينا. وأهم ما يميز تطبيق كوفي هو الابتكار في طريقة طلب وشراء القهوة، المشروب المفضل لدى الجميع، لمواكبة وتلبية احتياجات المستخدم بما يتلاءم مع أسلوب الحياة العصرية. كما يمنح تطبيق كوفي تجربة رائعة لمستخدميه من خلال منصة موحدة غنية بالخيارات والميزات التي تمكِّن محبي القهوة من الحصول على قهوتهم بسهولة ومن أي مكان. وقد تم تطوير التطبيق من قِبل فريق تقني يتكون من مهندسين على درجة عالية من الخبرة ومحبين للقهوة تم انتقاؤهم بعناية من جميع أنحاء العالم لإطلاق تطبيق كوفي وتقديم تجربة سهلة وسريعة وممتعة لطلب وشراء القهوة لمحبيها.

منذ انطلاق تطبيق كوفي ونحن نسعى إلى تسهيل عملية طلب وشراء القهوة وتطوير الابتكار التقني لتوفير أحدث تطبيق لمستخدمي الهاتف النقّال ومحبي القهوة يضم جميع الكافيهات المفضلة لديهم والتوكيلات العالمية، بالإضافة إلى الكافيهات المحلية في منصة

إلكترونية واحدة. ولذلك يأتي التركيز على تطوير التطبيق في مقدمة اهتمامات الشركة وبالتالي العمل على زيادة عدد الكافيهات المشاركة في التطبيق. وقد ساعد التطوير التقني على تزويد التطبيق بأحدث الميزات وواجهة ذكية تمكِّن المستخدمين من طلب قهوتهم اليومية بسهولة كما تمنحهم فرصة الحصول على مكافآت ومزايا أخرى متنوعة.