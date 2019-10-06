بدر الخرافي: "زين السعودية" تطلق أكبر شبكة 5G في الشرق الأوسط

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين ونائب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية بدر ناصر الخرافي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:51 06/10/2019 حدث بتاريخ: 15:02 06/10/2019

أعلنت مجموعة زين أن شركتها التابعة زين السعودية أطلقت شبكتها لتكنولوجيا الجيل الخامس في المملكة، لتكون أكبر شبكة اتصالات تعمل بهذه التقنية ( G5 ) في أسواق الشرق الأوسط.

وكشفت المجموعة في بيان صحافي أن إطلاق شبكة الجيل الخامس سيشمل 20 مدينة في المملكة، من خلال 2000 برج اتصال، كمرحلة أولى، على أن يتم توسعة الشبكة تدريجيا لتغطية 26 مدينة من خلال 2600 برج اتصال.

وأوضحت المجموعة أن شركة زين السعودية نجحت في توفير بنية تحتية متطورة لتكنولوجيا الجيل الخامس وفق أفضل المعايير العالمية، لمواكبة أهداف ورؤية المملكة 2030، والتي تسعى من خلالها إلى إطلاق كامل إمكاناتها في المجتمع الرقمي، وتعزيز أوجه التعاون للاحتياجات المستقبلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين ونائب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية بدر ناصر الخرافي "إطلاق شبكة الجيل الخامس في المملكة يمثل خطوة مهمة لنا للغاية، وهي الشبكة الثانية التي تطلقها المجموعة لهذه التقنية الجديدة في أسواق المنطقة، فهي ستضعنا بكل تأكيد في مكانة متميزة لتقديم منتجات مبتكرة لقاعدة عملائنا، كما أنها ستعزز من قدراتنا في عمليات التحول الرقمي، ودعم مبادراتنا في خدمات إنترنت الأشياء، والمدن الذكي، وأسلوب الحياة الذكي".

وأوضح الخرافي قائلا " تكنولوجيا الجيل الخامس ستغير كثيرا من الوجه الحالي لقطاع الاتصالات في المملكة، فهي ستعمل على ابتكار نماذج أعمال جديدة، وفتح المزيد من الفرص أمام العديد من القطاعات: المالية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الزراعة ، السياحة، الترفيه، السيارات، الصحة، التعليم، والكيانات الحكومية، ومن المتوقع أيضا أن تساهم تكنولوجيا الجيل الخامس في جهود التنمية الاقتصادية، وهو ما سيساعد على توفير الآلاف من فرص العمل في المملكة ".

وكشف الخرافي أن شركة زين السعودية ستواصل تقديم خدماتها وعروضها المبتكرة لقاعدة عملائها، ومع تكنولوجيا الجيل الخامس ستعزز الشركة من محفظة خدماتها وقائمة الخيارات، بطرح سلسلة من الخدمات الجديدة للأفراد وقطاع المشاريع والأعمال بأسعار تنافسية".

وأكد الخرافي على التزام زين السعودية بالاستثمار في البنية التحتية والاستمرار في أعمال التطوير والتحديث، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للشركة، والتي تسعى من خلالها إلى مواكبة الطفرات التكنولوجية، والاتجاهات الأخيرة لقطاع الاتصالات بالتحول إلى الخدمات الرقمية، مستفيدة في ذلك من التغير الكبير في استخدامات واحتياجات العملاء.

الجدير بالذكر أن تكنولوجيا الجيل الخامس ستوفر سرعات إنترنت عالية للغاية، لعملاء الدفع المسبق والدفع الآجل تصل إلى نحو 10 مرات سرعة شبكة الجيل الخامس، كما أنها ستتيح للعملاء الاستفادة من الحلول والتقنيات الرقمية المتقدمة، بما في ذلك الواقع الافتراضي المعزز، عمليات النظام الآلي، الطباعة ثلاثية الأبعاد، الروبوتات، بالإضافة إلى تمكينهم من الاستمتاع بمحتوى ترفيهي بشكل مختلف، وألعاب الفيديو المفضلة بكل بسهولة.

كما ستوفر خدمات الجيل الخامس فرص للأكاديميين والمهنيين في مجالات البحث، وفي مجالات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى فتحها جبهات جديدة لتطوير خدمات البيانات الكبيرة في المملكة، بما في ذلك إنترنت الأشياء، والخدمات الذكية، مثل السيارات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار التأشيرات الإلكترونية، وغيرها من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك إنترنت الأشياء، المدفوعات الرقمية.

ودائما ما تحرص شركة زين السعودية على دعم المبادرات والمشاريع الحكومية الضخمة في المملكة التي جاءت نتيجة رؤية طموحة لوضع المملكة كرائد رقمي وابتكاري، وفي هذا السياق، دشنت الشركة مؤخرا شبكة الجيل الخامس في مطارخليج نيوم، وهي تعتبر البوابة المستقبلية للمملكة، كما عرضت بعض التقنيات الرائعة التي ستوفرها شبكة الجيل الخامس خلال حفل افتتاح تأشيرة المملكة السياحية الجديدة.

وتستفيد شركة زين السعودية بشكل كبير من خبرات وقدرات شركتها الأم مجموعة زين، إحدى شركات الاتصالات الأكثر ابتكارا في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تملك تجربة رائدة في عمليات التحول الرقمي، حيث تمنح المجموعة زين السعودية فرصة لتكون رائدة في هذا القطاع ودفع الابتكار التكنولوجي في المملكة إلى الأمام.