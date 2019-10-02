"زين" و"MBC الأمل" تتشاركان مع "مينتور العربية" لدعم حملة # قوة_ الوقاية

جانب من المؤتمر

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:05 02/10/2019 حدث بتاريخ: 12:16 02/10/2019

أعلنت مجموعة زين أنها دخلت في شراكة مع "MBC الأمل" لدعم مؤسسة "مينتور العربية" - الفرع الإقليمي لمؤسسة مينتور العالمية – لتشارك في فعاليات برنامج الزيارة الأولى لرئيسة مؤسسة مينتور العالمية إلى لبنان الملكة سيلفيا ملكة السويد، وذلك ضمن إطار حملة # قوة_ الوقاية لتمكين الأطفال والشباب العرب.

وذكرت الشركة في المؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت أنها ستدعم جهود العمل المشتركة لهذه المبادرة من خلال السياسات، وتنمية القدرات، والإرشاد، وحملات التوعية، والمعرفة، مبينة أن هذا الحدث الذي سيشهد زيارة الملكة سيلفيا للمرة الأولى إلى بيروت سيتم من خلاله إطلاق مبادرة "منصة إرشاد الشباب"، وهي عبارة عن شراكة بين "مينتور العربية" والجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، وتهدف تلك المبادرة إلى إنشاء "مساحة حوار" للشباب للتعبير عن آرائهم فيما يتعلق بالتحديات التي قد يواجهونها إلى جانب استكشاف الفرص والحلول الممكنة والعوامل التمكينية لتعزيز قدراتهم إلى أقصى حد ممكن.

وأوضحت المجموعة التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة أنها كجزء من شراكتهما الإقليمية، تعاونت مع "MBC الأمل" لدفع جهود مؤسسة "مينتور العربية" في تنفيذ البرامج المختلفة التي تهدف إلى دعم عمل وأنشطة الشباب العربي.

ومن المقرر أن تشهد هذه الفعاليات إقامة حفل بحضور الملكة سيلفيا وأعضاء من السلك الدبلوماسي وممثلين عن المؤسسات والشركات، وشخصيات إعلامية وأكاديمية واجتماعية، وسيتم في ذلك الحفل تسليط الضوء على مزيد من المبادرات الموجهة إلى الشباب مع تقديم تفاصيل عن قنوات التعاون.

وستشمل فعاليات هذا الحدث الدولي منح جائزة "مينتور العربية لرواد الأعمال الشباب"، تشجعيا لقادة الشباب العرب، الذين قدموا اسهامات استثنائية في مجال العمل الاجتماعي والإنساني والتنموي، والتي أثرت بشكل إيجابي على المجتمعات العربية.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان ريشار قيومجيان "على الحكومات في جميع أنحاء العالم أن تدعم عمل المنظمات غير الحكومية التي تمكّن الشباب وتعزز قدراتهم، من أجل حمايتهم من السلوكيات الخطرة، وفي الوقت نفسه تطوير المجتمعات".

ومن ناحيته قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين الكويت وليد الخشتي " بصفتها مشغل اتصالات رائد على مستوى المنطقة العربية، فإن مجموعة زين لديها شعور عميق بالمسؤولية كي تلعب دورا في توجيه وإلهام شبابنا العربي نحو اتخاذ قرارات رشيدة لإبراز إمكاناتهم وقدراتهم، نحن متحمسون لحماية الأطفال والشباب من العنف، وكذلك في الفضاء الإلكتروني".

ومن جانبها قالت ثريا إسماعيل المديرة التنفيذية لـمؤسسة مينتور العربية "إن جوهر كل ما نقوم به هو أن نصنع فارق في حياة الشباب، وحتى الآن، تمكننا من إحراز تقدم كبير في هذا المجال؛ وذلك بفضل الدعم من جانب شخصيات وهيئات بارزة ".

وعلق مازن حايك المتحدث الرسمي باسم مجموعة MBC "إن شراكتنا مع مؤسسة مينتور العربية تترجم جهود مجموعة MBC لتمكين الشباب العربي وتحفيزهم كي يصلوا إلى الاستفادة الكاملة من إمكاناتهم، فرسالتنا ستظل دائما مستوحاة من شعارنا ( نحن نرى الأمل في كل مكان )".

ومن ناحيته شدد الفنان المصري "أبو" العضو في لجنة أصدقاء مؤسسة مينتور العربية على دور الفن في زيادة مستوى الوعي بمخاطر السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتوسيع اهتمام الجمهور بمنظمات كمؤسسة مينتور العربية بسبب تأثيرها الإيجابي على المجتمع بجميع فئاته.

يذكر أن مؤسسة "مينتور العربية" تم تأسيسها في العام 2006، ويوجد مكتبها الإقليمي الرئيسي في العاصمة اللبنانية بيروت، وهي منظمة غير حكومية وجزء من مؤسسة Mentor International العالمية التي كانت قد تأسست في العام 1994 برئاسة الملكة سيلفيا ملكة السويد، وللمؤسسة ثمانية فروع وطنية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويقود مؤسسة "مينتور العربية" مجلس من الأمناء ذوي السمعة الطيبة، ويترأس ذلك المجلس الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، ويتألف المجلس من ممثلين عن عدد من المنظمات الإقليمية والدولية المحترمة إلى جانب الشخصيات عامة رائدة، وشباب، ومتخصصين، وعلماء.