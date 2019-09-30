السعودية تطالب فيتش بإعادة النظر في خفض تصنيفها الائتماني

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 17:26 30/09/2019 حدث بتاريخ: 17:10 30/09/2019

طالبت السعودية وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين بإعادة النظر في خفضها للتصنيف الائتماني للمملكة من ‭A+‬إلى A بعد الهجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين، قائلة إن القرار "يبدو عليه الاستعجال" ولا يعكس الاستجابة السريعة للمملكة للحفاظ على إمدادات النفط العالمية.

وقال بيان من وزارة المالية أيضا إن المملكة أبدت ضبطا للنفس ونظرة متأنية في تعاملها مع هجوم 14 سبتمبر أيلول الذي قلص في البداية الإنتاج السعودي للنصف. وقالت إنه تمت استعادة إمدادات النفط السعودية بالكامل.