بدر الخرافي: "زين" تُعلن عن أول منصّة رقمية للخدمات المصرفية الإسلامية مع بنك بوبيان

الخرافي والماجد وحديث حول أحدث تقنيات تكنولوجيا المال "فينتك"

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 17:33 23/09/2019 حدث بتاريخ: 17:33 23/09/2019

أعلنت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت رعايتها لمعرض التقنيات المالية المُقام على هامش فعاليات المؤتمر المصرفي العالمي (صياغة المستقبل)، الذي يُنظّمه بنك الكويت المركزي تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها استعرضت خلال المعرض قدراتها الرقمية في دعم بيئة العمل وتوفير الحلول المبتكرة لمنصات التكنولوجيا المالية، مبينة أنها وبوصفها مزودا لخدمات الاتصالات المتنقلة، فإنها تلعب دورا مؤثرا عندما يتعلق الأمر بتوليد تأثيرات اقتصادية إيجابية، والمساعدة في جهود النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل مباشرة في بيئة الأعمال.

وأوضحت زين أن الخدمات المصرفية المتنقلة باتت تلعب دورا حاسما في حياة الناس، ولذلك فإنها اتخذت مبادرات مبتكرة في استراتيجية أعمالها الشاملة لضمان إدارة احتياجات العملاء بالشكل الذي يواكب تطورات الأدوات المالية، والشرائح التي بحاجة إلى الخدمات المصرفية المتنقلة، وتمحورت هذه المبادرات حول الاستثمار في البيانات، إدارة القيمة، التحويل الرقمي.

وشهدت فعاليات المؤتمر شراكة استراتيجية بين شركة زين وبنك بوبيان للإعلان عن أول منصة للخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهي أول شراكة رقمية في أسواق المنطقة حيث تأتي بين واحدة من أكبر شركات الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وواحد من أكثر البنوك إبداعاً وابتكاراً في تقديم التسهيلات المصرفية الرقمية المتطورة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة الرقمية – بعد موافقة بنك الكويت المركزي - في بناء مجتمع تكنولوجي متكامل وإنشاء أول بنك رقمي لما يملكه الطرفان من إمكانيات هائلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية الرقمية، كما ستساعد هذه الشراكة الاستراتيجية في خلق بيئة أعمال محفزة للابتكار، من شأنها أن تواكب المجتمع المعلوماتي في قطاع التكنولوجيا المالية.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين المهندس بدر ناصر الخرافي " ستقدم شراكتنا الرقمية مع بنك بوبيان منصة متطورة لتحفيز بيئة الأعمال المتطلعة للخدمات المصرفية الرقمية، كما أنها ستدعم المشاريع والشركات الناشئة بفضل التنوع الجغرافي الواسع لعمليات زين في أسواق الشرق الأوسط".

وبين الخرافي أن شركة زين كانت تبحث عن أفضل السبل التي تعزز من خلالها خدماتها الرقمية وخدمات تكنولوجيا المال، فكان أمامها خيارين: إما أن تستثمر أو تستحوذ على أحد البنوك، أو الدخول في شراكة استراتيجية مع أحد المصارف، وبعد الدراسات التي قامت بها إدارة الشركة، وجدنا في زين أن الخيار الثاني يتناسب مع توجهات أعمالنا، فكان القرار بالدخول في شراكة استراتيجية مع بنك بوبيان، حيث اجتمعت رؤيتنا الاستراتيجية مع رؤية الإدارة التنفيذية الطموحة للبنك في الخدمات المصرفية الرقمية ".

وأوضح الخرافي قائلا" الطفرة التي تقدمها خدمات الـ فينتك في القطاع المالي، وما تقدمه من شمول مالي، دعتنا لاتخاذ خطوات استباقية والاستثمار في هذا المجال لاستيعاب التطورات الجديدة في في الأسواق الإقليمية والدولية، ومع ازدياد اتساع مجال الابتكار في التقنيات المالية، ارتفع سقف التوقعات لما ستقدمه المعاملات المصرفية الرقمية مستقبلا".

وبين الخرافي بقوله " الخدمات التي تقدمها تكنولوجيا المال شجعت على اتساع حجم المنافسة في هذا العالم المتغير، وهو ما دعا المؤسسات والمصارف إلى توسيع الوصول إلى الخدمات المالية، ويترجم التعاون مع بنك بوبيان هذا التوجه، فبفضل قاعدة عملاء زين، فإن هذه الشراكة ستعمل على خلق فضاء رقمي يعزز من الخدمات المالية الرقمية".

وأفاد الخرافي بقوله " مع انتشار الهواتف الذكية، وتطور سرعات شبكات الاتصالات المتنقلة، ساهمت التكنولوجيا المالية في تنوع الخيارات في المعاملات الرقمية، وهو ما ينذر بظهور المزيد من الفرص الاستثمارية في هذا المجال، وتزاوج أكثر بين المؤسسات المصرفية وشركات الاتصالات الساعية إلى الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا المالية".

وتابع قائلا "إن موجة التحول الرقمي مستمرة في تسارُعها بوتيرة مذهلة، حيث أفسحت المجال لظهور منافع اجتماعية واقتصادية لم يكن لأحد أن يتخيلها حتى قبل 10 سنوات".

وأوضح بقوله " بدأت زين رحلتها مع خدمات التكنولوجيا المالية (Fintech) مبكرا قبل أربع سنوات، فهو مجال يشهد نموا هائلا، وهو اتجاه متنامٍ في صناعة تكنولوجيا الاتصالات، ولذلك فإننا مستمرين في دعم هذا التوجه واستثماره بالشكل الذي يخدم توجهاتنا الرقمية".

وذكر أن انتشار التكنولوجيا المالية ما زال دون التوقعات المرجوة في أسواق المنطقة، ويشكل هذا الأمر تحديا كبيرا أمام نمو قطاع المشاريع والشركات الناشئة، ومع ذلك هناك توقعات إيجابية بتنامي عمليات الدفع الإلكتروني مستقبلا، التي يقودها تزايد استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، والاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية.

وأشاد الخرافي بالجهود التي يقوم بها محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ومساهمته في تنظيم وتطوير البنية التحتية لدخول الكويت صناعة الـ (فينتك)، ومواكبتها لاتجاهات القطاع المالي في الأسواق الإقليمية والعالمية، وهو ما يخدم بدوره التوجه العام في الدولة للتحول الى مركز مالي وتجاري عالمي.

وقد ساهم التداخل النوعي بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع قطاع الخدمات المالية في نمو عدد شركات الخدمات المالية التي تعتمد على التكنولوجيا المالية، وهو ما حدا بدولة الكويت إلى اتخاذ خطوات في هذا المجال، حيث أعلن بنك الكويت المركزي قبل عام عن إصدار تعليمات خاصة بعمليات الدفع الإلكتروني، والتي حددت مسؤولية هذه الشركات وعملها في الكويت ووضع الإطار القانوني والتنظيمي لانطلاق خدمات هذه الصناعة في الدولة.

وكشف الخرافي في هذا الصدد بقوله "التكنولوجيا المالية ليست مجدية على مستوى المنظور الاقتصادي فقط، فهي تمتلك السبل والوسائل اللازمة لإحداث تحول في حياة الناس والمجتمعات، وهاتين المحصلتين تنطويان على أهمية جوهرية بالنسبة لنا، فأنشطتنا في هذا المجال المتنامي بدأت بإطلاق منصة زين كاش (Zain Cash) المتنقلة".

وبين أن منصة زين كاش ساعدت كثيرا في تسهيل عمليات توزيع المساعدات النقدية من خلال فحص بصمة العين، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وعلاوة على ذلك، فإننا أطلقنا قبل فترة قصيرة منصة القروض المصغرة (Tamam)، وهي خدمة سيكون لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية إيجابية.

وأعرب الخرافي عن إيمانه بأن مزودي خدمات الاتصالات المتنقلة يحتلون الآن موقعا متميزاً يجعلهم قادرين إما على عرقلة تقدُّم موجة التكنولوجيا المالية، أو أن يساعدوا في تطورها ونموها إلى مستوى آخر، مبينا أن شركة زين منحازة بقوة إلى الفئة الثانية، وتحرص على انتهاز هذ الفرصة لتحقيق مزيد من الابتكار مع شركائها الرئيسيين في هذا المجال النشِط.

وتابع الخرافي قائلا "نحن عازمون على أن نواصل الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية سواء بشكل مباشر أو من خلال العمل مع مختلف شركائنا لتسريع وتيرة تطوير حلول وعروض خدمات التكنولوجيا المالية لعملائنا بشكل أفضل، ولأن إسهامنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة هو أمر يجلب إلينا قدرا هائلا من مشاعر الرضا، فإننا نطمح إلى أن نلعب دوراً فعالاً في مجال التكنولوجيا المالية.

يذكر أن تطور التكنولوجيا المالية وبرمجيات الهواتف النقالة ساهم في ظهور أدوات ومنتجات جديدة، وسمح لكثير من الشركات الناشئة في ابتكار تطبيقات فعالة منها، تلك المخصصة للتحكم في إدارة المعاملات البنكية، او المحافظ الإلكترونية، وبرامج التوصيات الاستثمارية التي توفر للمستخدمين معلومات هامة عن الأدوات المالية.

وفي ظل النمو والتطور السريع لتقنيات المعلومات والاتصالات، فإن الخدمات التقنية الجديدة يمكن أن تساعد بشكل كبير في عمليات النمو الاقتصادي، وتعافي المجتمعات التي بحاجة إلى خدمات مصرفية، حيث بدأنا نشهد كيف لعبت التكنولوجيا دورا غير مسبوق في ما يتعلق بالتأثير على رفاه المجتمعات، حيث أدى تطورها السريع إلى اعتماد منتجات وخدمات جديدة، وأدى ذلك إلى الاعتماد على منح شركات الأعمال فرصة لتحقيق النمو، وهو الأمر الذي أدى مع مرور الوقت إلى خلق قيمة هائلة للجميع.

وتؤمن زين أن تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة تلعب دورا أساسيا في تسهيل المعاملات المالية، حيث أن الترابط بين تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة، والخدمات المالية يفتح أبوابا أمام احتمالات كثيرة عندما يتعلق الأمر بالمجتمعات المهمشة والمحرومة من الخدمات، فالاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة لمعالجة هذه القضايا سوف يؤثر بشكل كبير عليها، ويخلق تحولا في معيشة الناس، وهو ما قدمته الخصائص المتنوعة لخدمة زين كاش، وما تقدمه من حلول تحويل الأموال وتوزيع المبالغ النقدية من خلال أجهزة الهواتف النقالة من خلال بوابة آمنة.

يذكر أن الأموال المتنقلة وقنوات المدفوعات الرقمية تعتبر عناصر تمكين مهمة لحياة المجتمعات، وهو ما دفع شركة زين إلى تبني جهود موجهة لتوفير امكانية الوصول إلى الخدمات المالية المتنقلة إلى المجتمعات المحرومة من الخدمات المالية، حيث أثبت الشمول المالي أنه وسيلة متكاملة للحد من الفقر وتقليص الفجوة بين الشرائح الأفقر والأكثر ثراء في المجتمع، فوجود بيئة مالية اشتمالية هو أمر حيوي لتقليص التفاوت الاقتصادي.