صادرات النفط السعودية ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع بفضل المخزون

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 20:50 15/09/2019 حدث بتاريخ: 21:16 15/09/2019

قال مصدر مطلع بقطاع النفط لرويترز اليوم الأحد إن صادرات السعودية من الخام ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع مع استعانة المملكة بالمخزونات المودعة في منشآت التخزين الكبيرة لديها.

وتسبب الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين أمس السبت في توقف أكثر من نصف إنتاج المملكة أو ما يزيد على خمسة بالمئة من الإمدادات العالمية.

وذكر المصدر المطلع على التطورات أنه لم يتضح بعد إلى متى سيستمر تعطل إنتاج النفط لأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جراء الهجوم "كانت كبيرة" ولا يمكن إصلاحها بين عشية وضحاها.