"زين" تُطلق النسخة الخامسة من برنامجها Zain Great Idea

الخشتي يتوسط فريق زين والمبادرين المُشاركين في النسخ السابقة من البرنامج

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:57 10/09/2019 حدث بتاريخ: 13:58 10/09/2019

أطلقت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت النسخة الخامسة من برنامجها المبتكر Zain Great Idea لتسريع وتطوير المشاريع التكنولوجية الناشئة، والذي تفتح الشركة من خلاله آفاقاً جديدة أمام مجتمع ريادة الأعمال في الكويت.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها أعلنت الإطلاق الرسمي للنسخة الخامسة من برنامجها المبتكر على هامش الفعالية التي أقامتها في مركز زين للإبداع ZINC بمقرها الرئيسي في الشويخ، والتي شهدت حضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين الكويت وليد الخشتي، ومدير الاستدامة والابتكار في شركة زين الكويت هيا المانع، ومؤسس Brilliant Lab ندا الديحاني، والمبادرين من خرّيجي النسخ السابقة من البرنامج، ومجموعة من الشخصيات البارزة في مجتمع ريادة الأعمال الكويتي.

وبينت زين أن برنامج Zain Great Idea يُعتبر واحداً من أكثر المبادرات التي أطلقتها الشركة نجاحاً في بيئة الأعمال في الكويت، كجزء من استراتيجيتها المتكاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

وأفادت الشركة أنها وعلى مدى أربعة مواسم ناجحة، قامت من خلال هذا البرنامج باحتضان وتدريب مئات الشباب الكويتيين المبدعين ممن لديهم مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة حتى هذا اليوم، حيث تضع زين تشجيع مجتمع ريادة الأعمال المحلّي وتزويده بالموارد اللازمة في مُقدّمة أولوياتها.

وأوضحت الشركة أنها أطلقت برنامج ZGI لتسريع وتطوير المشاريع التكنولوجية بالتعاون مع كل من مؤسسة Brilliant Lab الكويتية التي تهدف إلى تسريع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، ومؤسسة Mind The Bridge الاستشارية العالمية التي تسعى إلى توفير بيئة عملية ذات معايير عالمية للشباب لابتكار وتسريع مشاريعهم الصغيرة، ومقرها وادي السيليكون، وتتواجد في كل من سان فرانسيسكو ولندن.

وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين الكويت وليد الخشتي خلال الكلمة التي ألقاها في الفعالية: " نرحّب بكم جميعاً في مركز زين للإبداع ZINC، وهي منصّتنا المُخصّصة لتشجيع كل من لديه رؤية مُتجددة على السعي نحو مجال الاستثمار الرقمي والتفكير بشكل مُبتكر خارج المألوف".

وأضاف الخشتي قائلاً: " مركزنا للإبداع يُمثّل بيئة مفتوحة تدعم الجميع – خاصةً المُبادرين الشباب – لخلق أفكار جديدة وتطويرها إلى فرص واعدة، واليوم هو يوم خاص ومُميز بالنسبة لنا، حيث نفخر بالإعلان عن الإطلاق الرسمي للنسخة الخامسة من برنامجنا المُبتكر Zain Great Idea لتسريع المشاريع التكنولوجية الناشئة ".

وأوضح الخشتي قائلاً: "عندما أطلقنا برنامج ZGI للمرة الأولى في العام 2010، كان مُجرّد مُبادرة للمسؤولية الاجتماعية صممناها لدعم الشباب لمُساعدتهم على تحويل أحلامهم في عالم ريادة الأعمال إلى حقيقة، وكانت زين الأولى على مستوى المنطقة في طرح برنامج مُتكامل من مثل هذا النوع ".

ومضى في قوله: " وبعد قرابة 10 أعوام من إطلاقنا لهذه المبادرة، نجحنا في تأهيل أكثر من 500 مُبادر، وسافرنا إلى أربع دول حول العالم، وأخذنا بيد ما يُقارب 70 مُبادر كويتي مُبدع نحو آفاقٍ جديدة، بدفع أفكارهم الواعدة إلى أنشطة تجارية وشركات صغيرة ومتوسطة فاعلة في السوق".

وتابع قائلا: "واكتشفنا خلال هذه الفترة أن ZGI لم يكن مجرد مُبادرة للمسؤولية الاجتماعية، بل أكثر من ذلك بكثير".

وانتهز الخشتي الفرصة ليعلن أن الحفل المُقام في ZINC يُشرف على تنظيمه أربع شركات كويتية ناشئة تُعتبر جميعها قصص نجاح حيّة لبرنامج ZGI، بالإضافة إلى تواجد العديد من المُبادرين المٌبدعين الآخرين من خرّيجي برنامج ZGI، والذين يشكّلون جميعاً دليلاً حياً على ما يمكن لهذا البرنامج تحقيقه.

وقال الخشتي: " لقد تعلّمنا الكثير من هذه الرحلة، ومع انتظارنا لكي ينضج سوق المشاريع التكنولوجية الناشئة في الكويت بشكل أكبر، نعتقد أنه حان أخيراً الوقت لدفع برنامجنا ZGI نحو المحطّة المُقبلة".

وكشف الخشتي أن فريق العمل المشرف على مبادرة هذا البرنامج عمل بجهد خلال الفترة السابقة على إعادة تصميم البرنامج بالكامل، حيث تخطط الشركة أن تجد في المشاريع المتأهلة للنسخة الحالية ما يتوافق مع خططها الاستراتيجية في الخدمات الرقمية، لتقديمها في بيئة الأعمال".

وتابع الخشتي: " قُمنا أيضاً بإضافة مرحلة جديدة كلّياً للبرنامج، وهي مرحلة التطوير المُشترك، حيث أنه وبعد انتهاء برنامج Zain Great Idea، سيكون بإمكان المُشاركين النهائيين الاستفادة بشكل كامل من خبرات فريق زين لمُساعدتهم على تعزيز وتطوير مشاريعهم الناشئة بأفضل شكل ممكن".

وأكد أنهم في هذه الحالة سيكون بإمكانهم الاستفادة من الاستشارات الشخصية، والحصول على التوجيه، والاستفادة من العروض، وتعلّم الاستراتيجيات وغيرها من خبراء زين في العديد من المجالات التي تُعتبر أساسية وحيوية لأي شركة، ومنها المبيعات، التسويق، العلاقات العامة، الشؤون القانونية، الشبكات، وتكنولوجيا المعلومات، والمزيد غيرها".

وأعرب الخشتي عن اعتقاده بأن هذه المرحلة الجديدة ستكون الجزء الأكثر أهميةً من النسخة الخامسة من ZGI، بحيث سنقوم بتطوير هذه المشاريع الوطنية وأصحابها من المواهب المحلّية بشكل مُشترك معاً، حتى نراها تنمو وتزدهر وتُصبح أنشطة تجارية مُربحة.

وذكر الخشتي أن عالم الأعمال اليوم يشهد تطورات سريعة في التكنولوجيا، ونتيجة لذلك، فقد أصبحت المشاريع التكنولوجية الناشئة الاختيار الأول لروّاد الأعمال، وكوننا مزوداً رائداً للخدمات الرقمية في الكويت والمنطقة، فنحن في زين نُؤمن بشدّة بأهمية دعم هذا المجال الحيوي والأخذ بيد المواهب المحليّة نحو النجاح والتميّز.

واختتم الخشتي بقوله: " نحن في انتظار ما سيكشفه لنا المبادرون من رواد الأعمال في برنامجZGI في دورته الخامسة، والكشف عن المواهب التي ستكسر القواعد لتُصبح قصة النجاح الجديدة ".

ومن ناحيته قال ندا الديحاني مؤسس Brilliant Lab " نحن فخورون بهذه الشراكة مع زين، والتي امتدت على مدى سبع سنوات استقبلنا وطوّرنا ودرّبنا فيها أكثر من 500 مبادر تكنولوجي في الكويت ممن كانوا يبحثون عن كيفية تطوير المشاريع الخاصة بهم".

وأضاف قائلاً: " نتطلّع لهذه الشراكة الجديدة هذا العام، والتي نهدف من خلالها إلى تسريع وتأسيس الأفكار المبتكرة، ونأمل أن نكون عند حسن ظن الجميع ".

وأوضح الديحاني قائلاً: "يتمثّل دورنا في جمع وتقديم الخبرات الأكثر تطوراً بالقطاع التكنولوجي على مستوى المنطقة والعالم، وتقديمها على شكل استشارات ودورات مكثّفة إلى المشاركين خلال فترة تمتد إلى ما يقارب الأربع أسابيع".

واستدرك قائلاً: " ولذلك فإن فترة المعسكر التدريبي ستشهد تواجد العديد من اللاعبين الأساسيين في مجالات التكنولوجيا من أرقى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بالمنطقة والعالم ليستفيد منها رواد الأعمال ".

وبيّن الديحاني بقوله: " هناك خدمات جديدة ستقدّمها Brilliant Lab في النسخة الخامسة من برنامج Zain Great Idea، منها خدمات الاستثمار المُبكر للمشاريع المستوفية للشروط، لذلك أدعو كل من لديه مشروع تكنولوجي أن يقوم بالتقديم على البرنامج والاستفادة من تلك الخدمات ".

الجدير بالذكر أن زين تُدرك أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وانطلاقاً من التزامها المتنامي نحو الممارسة السليمة لمسؤوليتها الاجتماعية، فإنها تلتزم بإحداث آثار إيجابية في كافة نشاطاتها، وهذا ما دفعها إلى أن تتبنى القضايا الأكثر تأثيراً في نسيج المجتمع، ومنها الاهتمام بفئة الشباب وريادة الأعمال والإبداع.

وتتيح المبادرات والبرامج التي تطرحها الشركة من وقت إلى آخر لفئة الشباب فرص فريدة لتمكينهم من الوصول إلى المعلومات والتشارك بالأفكار، وتجسّد البرامج التدريبية التي تقدمها الشركة، والرعايات التي تحرص عليها في مجالات التكنولوجيا، وبرامج المنح التدريبية المتعددة، وبوابات التعليم الإلكتروني وغيرها، هذا التوجه الاستراتيجي لخطط الشركة في تعزيز مجالات الاستدامة لديها.

المشاركة والشروط

توفر زين هذا البرنامج للشباب الكويتي الطموح من سن 21 عاما فما فوق، وعلى كل متقدم أن يكون هو المالك الأصلي لفكرة المشروع، مع العلم أنه من الممكن تقديم مشروع واحد مُشترك يضم أكثر من شخص (فريق جماعي).

ولكن سيحظى شخص واحد فقط من الفريق (يتم ترشيحه من قبل الفريق نفسه) بفرصة الالتحاق بالمعسكر التدريبي في الكويت، والمشاركة في برنامج تسريع المشاريع الصغيرة بالتعاون مع Brilliant Lab وMind The Bridge في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويمكن أن تكون فكرة المشروع قابلة للتطبيق في الكويت أو أي دولة أخرى، كما يمكن أن تكون فكرة المشروع قابلة للتطبيق ولا تقتصر على أي من القطاعات التالية: تطبيقات الهواتف الذكية، المواقع الإلكترونية، الخدمات الإلكترونية، خدمات التجارة الإلكترونية، التكنولوجيا المالية (Fintech)، الألعاب الالكترونية، أو المنتجات التقنية.

وستقوم لجنة التحكيم باختيار المُبادرين النهائيين الذين سيحظون بالمُشاركة في كل من المعسكر التدريبي في الكويت وبرنامج تسريع المشاريع الصغيرة في سان فرانسيسكو، علماً بأن لجنة التحكيم تتكون من مجموعة من المتخصصين في المجالات الأكاديمية، ورجال الأعمال، والمستثمرين، وغيرهم.

مراحل البرنامج

المرحلة الأولى – التسجيل:

بعد الموافقة على الشروط والأحكام، يقوم المُبادر بتسجيل فكرة مشروعه التكنولوجي الناشئ عن طريق تعبئة النموذج الإلكتروني في ZAINGREATIDEA.com وإرفاق أي مستندات أو مقاطع فيديو حول الفكرة.

المرحلة الثانية – المعسكر التدريبي:

سيخوض المُشاركون المؤهلون مرحلة المعسكر التدريبي في الكويت، وذلك على مدار ثلاثة أسابيع في مركز زين للإبداع ZINC، حيث سيتعرّفون على أساسيات تسريع المشاريع الناشئة التكنولوجية في ورش عمل يُديرها مدربين من جامعة ستانفورد وIE Business School وشركات استثمارية ومبادرون.

المرحلة الثالثة – برنامج تسريع المشاريع العالمي:

إذا اجتاز المشروع الناشئ لجنة التحكيم، ستكون لدى المُبادر فرصة حضور برنامج تسريع المشاريع العالمي في سان فرانسيسكو مع مؤسسة Mind The Bridge، وهو البرنامج الذي يستمر على مدار أسبوعين سيتعلّم من خلاله على أيدي أكبر شركات التكنولوجيا في العالم من خلال زيارة المقرات الرئيسية لها ومقابلة فرق العمل الخاصة بها في وادي السيليكون.

المرحلة الرابعة - Zain Demo Day:

بعد عودته إلى الكويت، سيقوم المُبادر بمراجعة مشروعه عبر جلسات فردية مع مؤسسة Brilliant Lab تمهيداً للمشاركة فيZain Demo Day، وهو الحدث الذي سيقوم من خلاله باستعراض مشروعه الناشئ بصورته النهائية أمام مجموعة من المستثمرين وشركاء الأعمال وغيرهم حتى يقوم بتحويل فكرة مشروعه الناشئ إلى مشروع تجاري مُربح.

المرحلة الخامسة – التطوير المُشترك:

بعد انتهاء برنامج Zain Great Idea، سيكون بإمكان المُبادر الاستفادة بشكل كامل من خبرات فريق زين لمساعدته في تعزيز مشروعه الناشئ بأفضل شكل ممكن، بحيث سيقوم بالاستفادة من الاستشارات، التوجيه، العروض، الاستراتيجيات، والمزيد من خبراء زين في العديد من المجالات الحيوية لأي شركة، ومنها المبيعات، التسويق، العلاقات العامة، القانونية، الشبكات، تكنولوجيا المعلومات، والمزيد.

للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة zaingreatidea.com .