إيداع الشيكات عبر الموبايل... إبداع تكنولوجي من "بيتك"

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:09 03/09/2019 حدث بتاريخ: 14:09 03/09/2019

يؤكد بيت التمويل الكويتي "بيتك" من خلال خدمة إيداع الشيكات عبر الموبايل التي أطلقها لعملائه كأول بنك في الكويت، ريادته في طرح الخدمات والحلول الرقمية تلبية لاحتياجات العملاء العصرية.

ويمكن للعملاء إيداع شيكاتهم في حساباتهم الكترونيا بسرعة وسهولة وأمان، من خلال تسجيل الدخول إلى تطبيق kfhonline وإدخال مبلغ الشيك المراد إيداعه، ثم التقاط صورة لكلا جانبي الشيك باستخدام كاميرا هواتفهم الذكية، وسيتم بعد ذلك إيداع المبلغ مباشرة في حساباتهم.

وتوفر الخدمة التي جاء اطلاقها بالتعاون مع شركة ProgressSoft" الرائدة عالمياً في مجال تقنية المعلومات، على العملاء الوقت والجهد، فبدلاً من زيارة الفرع لإتمام معاملاتهم المصرفية ، يمكنهم القيام بذلك عبر الموبايل، مع ضمان المحافظة على أعلى مستويات الأمان والسرية، بالاضافة الى قدرة أكبر على إدارة أموالهم بشكل سريع ومريح، خصوصا وأن الخدمة لا تتطلب تسليم الشيك الاصلي للفرع.

وتعززالخدمة المبتكرة ريادة "بيتك" كمزود للحلول المصرفية المتقدمة، ومواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة المصرفية بطريقة تخدم احتياجات العملاء ومتطلباتهم الفورية، من خلال مواصلة توفير المزيد من الحلول سهلة الاستخدام، وقد نجح "بيتك" في تمكين عملائه من الاستفادة من أفضل الخدمات والمنتجات، وإتاحة الفرص الجديدة أمام تيسير معاملاتهم البنكية وأنشطتهم التجارية.

كما تأتي الخدمة بعد ان قطع "بيتك" أشواطا كبيرة في رحلة التحول الرقمي، واطلق على اثرها العديد من الخدمات والمنتجات المالية العصرية والمبتكرة مثل: خدمة التحويلات المالية الفورية باستخدام شبكة ريبل "RippleNet"، وخدمة Skiplino لحجز المواعيد الكترونيا في الفروع المصرفية، وافتتاح عدد من فروع KFH Go في أماكن مختلفة في الكويت، والسحب النقدي عبر الموبايل دون بطاقة من خلال "QR code" أو البطاقة المدنية أو رقم الهاتف، وخدمة KFH Pass، لتأجيل القسط، وخدمة التحويل المالي السريع عبر الحدود "KFH Xpress"، وخدمة KFH Pay للدفع الالكتروني، وخدمة الروبوت، والـChatbot، وغيرها الكثير من الخدمات الرقمية.