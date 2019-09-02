قطر للبترول تحجز السعة الكاملة لمرفأ غاز طبيعي مسال في بلجيكا حتى 2044

شعار قطر للبترول عند مقرها في الدوحة

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 20:26 02/09/2019 حدث بتاريخ: 20:31 02/09/2019

قالت قطر للبترول يوم الاثنين إن شركتين تابعتين وقعتا اتفاقا طويل الأمد مع شركة فلاكسيس بلجيكا، وهي شركة مستقلة لنقل الغاز الطبيعي في بلجيكا، بشأن خدمات ”استقبال وتخزين وإعادة تبخير“ الغاز الطبيعي المسال في مرفأ زيبروج للغاز الطبيعي المسال في بلجيكا.

وقال بيان الشركة ”بموجب الاتفاقية، ستصبح شركة قطر ترمينال المحدودة، والمملوكة بالكامل لقطر للبترول، المستفيد الوحيد من كامل القدرة الاستيعابية للمحطة عند انتهاء العقود الحالية وحتى العام 2044“.