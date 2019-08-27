سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 92 سنتا ليبلغ 59.84 دولار

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:19 27/08/2019 حدث بتاريخ: 11:47 27/08/2019

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 92 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 59.84 دولار أمريكي مقابل 60.76 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط أمس الاثنين بفعل توقع زيادة معروض الخام الإيراني بعد تصريح للرئيس الفرنسي جدد الآمال في اتفاق بين واشنطن وطهران لإيجاد حل للأزمة النووية.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 64 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 58.70 دولار كما انخفض سعر برميل النفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 53 سنتا ليصل الى مستوى 53.64 دولار.