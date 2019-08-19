مصادر: أرامكو السعودية تطلب من بنوك اقتراحات بشأن أدوار في الطرح المزمع

صورة أرشيفية لشعار شركة أرامكو السعودية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 21:50 19/08/2019 حدث بتاريخ: 21:51 19/08/2019

قال مصدران مطلعان إن أرامكو السعودية طلبت رسميا من بنوك كبرى تقديم مقترحات بشأن أدوار محتملة في طرحها العام الأولي المزمع.

وأضاف المصدران أن طلب الاقتراحات أُرسل إلى البنوك قبل أيام قليلة.

ولم ترد أرامكو على طلب من رويترز بالتعليق.

يمثل الطرح الأولي المزمع لأرامكو، الذي قد يجمع 100 مليار دولار، الركيزة الرئيسية لمساعي التحول الاقتصادي السعودية الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط.

وجرى تعليق العمل على الطرح العام الأولي في 2018 حين حولت أرامكو تركيزها إلى الاستحواذ على حصة نسبتها 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات.