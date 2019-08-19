"زين" تُكرّم طلبة برنامج التدريب الميداني الصيفي في H&S Store

مسؤولو زين وH&S Store مع الطلبة والطالبات في ZINC خلال حفل الختام

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:54 19/08/2019 حدث بتاريخ: 14:18 19/08/2019

كرّمت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت الطلبة والطالبات من مُنتسبي برنامج التدريب الميداني الصيفي في H&S Store بالتعاون مع برنامج شبكة شباب زين FUN، وذلك خلال حفل الختام الذي استضافه مركز زين للإبداع ZINC بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن شراكتها لهذا البرنامج أتت تحت مظلة استراتيجيتها المتكاملة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي ترتكز بشكل كبير حول تنمية وتطوير قطاع الشباب والتعليم وبالأخص فيما يتعلق بتنمية مهارات العمل الإدارية لدى الفئات العمرية الشابة، حيث تؤمن زين بأهمية تعزيز العلاقة بين الشركة والمجتمع الذي تعمل فيه كونها إحدى أكبر الشركات الرائدة في القطاع الخاص الكويتي.

وبيّنت زين أنها استضافت الطلبة والطالبات ومسؤولي H&S Store في مركزها للإبداع ZINC بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، حيث تم تكريم مُنتسبي برنامج التدريب الميداني الصيفي الذي امتد خلال موسم الصيف بالتعاون مع برنامج شبكة شباب زين FUN، حيث هدف البرنامج إلى إكساب الطلبة والطالبات العديد من الخبرات الإدارية مثل تسويق المنتجات وخدمة العملاء والخبرات التقنية مثل صيانة الأجهزة الذكية وغيرها، بالإضافة إلى تأسيس وتأهيل الطلبة والطالبات المقبلين على الحياة العملية بعد استكمال دراستهم عن طريق العمل بدوام جزئي خلال موسم العطلة الصيفية.

وأفادت الشركة أن برنامج شبكة شباب زين FUN يعتبر من أكبر المشاريع المستدامة التي تقوم زين بتطويرها وتنميتها منذ إطلاق نسختها الأولى في العام 2008 والموجهة إلى قطاع الشباب، والتي تُقدّم من خلالها فرصة ثمينة لطلبة وطالبات الجامعات للاستفادة من خبرة العمل الفعلية حيث يعمل الطلبة المشاركين في البرنامج بنظام عمل جزئي في مختلف إدارات الشركة لكسب وتطوير المهارات والخبرات المتعددة والأساسية التي يحتاجونها لخوض سوق العمل سواء على الصعيد المهني أو الشخصي.

وأوضحت زين أنها تحرص على دعم مجموعة كبيرة من البرامج والأنشطة التعليمية التي تعنى بتنمية مختلف المهارات لدى الشباب، منها برنامج "كُن" لتطوير ريادة الأعمال الاجتماعية لدى الشباب الذي تنظّمه مؤسسة لوياك بالتعاون مع كلية بابسون في بوسطن التي تُعتبر إحدى أرقى المؤسسات التعليمية المختصة بريادة الأعمال في الولايات المتحدة وحول العالم، ودعمها لأكاديمية "لوياك أي سي ميلان لكرة القدم"، وغيرها.

وأكدت الشركة أنها تُكرّس المزيد من الجهود والمبادرات التي تعزز من تطوير التنمية البشرية في الدولة وفي جميع المجالات، حيث لن تدّخر جهدا لتسخير إمكانياتها لتعزيز الروابط مع الجهات والمؤسسات التي تعنى بالتعليم وتطوير الموارد البشرية، إلى جانب دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم بشكل فعال في مجالات التنمية البشرية.

الجدير بالذكر أن H&S Store الذي تأسّس في عام 2011 يُوفّر لعملائه مجموعة واسعة من أحدث المنتجات التي تتميز بجودة عالية، كما يقدّم تجربة تسوق سهلة وبسيطة بهدف إرضاء عملائه في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب توفيره لورش الصيانة المتخصصة لتصليح الأجهزة الذكية.