محكمة أميركية تحكم لصالح أجيليتي في قضية التشهير المقدمة من "كى جي أل"

أجيليتي

كتب بواسطة: %s المحرر الإقتصادي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:39 06/08/2019 حدث بتاريخ: 12:39 06/08/2019

قامت محكمة أمريكية في الأسبوع الماضي بتأييد حكم أول درجة صادر لصالح أجيليتي في قضية نشأت بعد أن كشفت رسالة من مُبلغ عن المخالفات إلى الحكومة الأمريكية عن العلاقات التجارية القائمة بين شركة كى جي أل وكيانات تابعة للحكومة الإيرانية .

وقد قامت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا برفض دعوى الاستئناف المقدمة من شركة كى جي أل ضد الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية لصالح أجيليتي في قضية التشهير التي قامت كى جي أل برفعها ضد الشركة في عام 2012، علما أن كلتا الشركتين من موردي الخدمات اللوجيستية للحكومة الأمريكية.

وقد قامت المحكمة العليا عند رد الدعوى بتأييد رأي المحكمة الابتدائية بالاستناد أنه "لم تكن هناك قضية حقيقية ذات اثباتات مادية وأدلة واقعية ... ما يعني أن علاقة كى جي أل بالكيانات الإيرانية كانت صحيحة إلى حد كبير."

إن قرار المحكمة العليا في بنسلفانيا هو انتصار لحقوق المُبلغين عن المخالفات وللشفافية في التعاقدات الحكومية.

وقد أيدت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الخلاصات التي توصلت إليها المحكمة الابتدائية في أن الرسائل التي وجهتها أجيليتي إلى مختلف الوكالات والهيئات الحكومية الأمريكية تتناول مسائل تتعلق بشأن عام وتتضمن محتوى سياسي محمي، وأنه لم يتم دحض المعلومات حول علاقة كى جي أل بكيانات إيرانية ببراهين أو إثباتات ما يعني أن علاقة كى جي أل بالكيانات الإيرانية كانت صحيحة إلى حد كبير.

وكانت المحكمة الابتدائية قد رفضت دعوى كى جي أل في عام 2018 بعد حكمها الصادر بأن كى جي أل قد فشلت في إثبات تضررها من الإجراءات التي اتخذتها أجيليتي.