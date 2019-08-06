"زين" توفّر حلول Fortinet لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:21 06/08/2019 حدث بتاريخ: 11:39 06/08/2019

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن اختيارها لشركة Fortinet الرائدة عالمياً في حلول الأمن السيبراني لتقديم خدمات CPE المُدارة وحلول SD-WAN الآمنة ضمن عرضها الجديد الخاص بخدمات الأمن المُدارة التي تم تصميمها لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق الكويتي.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها مُلتزمة بتقديم الحلول الأمنية الأحدث والأكثر تطوراً لقطاع الأعمال الكويتي ووفقاً لأعلى المواصفات والمعايير العالمية، خاصةً وأنها تُعتبر شريكاً لبرنامج MSSP التابع لشركة Fortinet لتقديم الخدمات الأمنية المُدارة، حيث يأتي التزامها تماشياً مع استراتيجيتها للتحول الرقمي التي تهدف إلى تمكين قطاع أعمال أكثر كفاءة في السوق الكويتي.

وأوضحت زين أنها قامت بتصميم عرضها الجديد الخاص بخدمات الأمن المُدارة لتُلبّي الاحتياجات الأمنية الخاصة بعملائها من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتوفّر لهم خدمات CPE المُدارة وحلول SD-WAN الآمنة الأفضل في فئتها، حيث ترتكز هذه الخدمات والحلول على جهاز FortiWiFi للأمن من شركة Fortinet، وتتميّز بمجموعة واسعة من القدرات التي تشمل جدار حماية من الجيل الجديد (NGFW) الأفضل من نوعه في السوق، والذي يحتوي على خدمات مُتكاملة للأمن السيبراني، ونقطة WiFi موحّدة، واتصال الجيل الرابع 4G LTE تشمل جميع مناطق الكويت.

وأضافت الشركة أن هذه الخدمة تُقدّم للعملاء أيضاً عامل السهولة من خلال الجمع ما بين حلول الأمن وحلول الشبكات في جهاز واحد وبتكلفة اقتصادية، هذا بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من قدرات SD-WAN الموحّدة في جهاز FortiWiFi، والتي تجمع ما بين وظائف SD-WAN الكاملة مع الخدمات الأمنية من الجيل الجديد، كما تُغطّي حلول Fortinet كافة الاحتياجات الأمنية للشركات الكبيرة أيضاً من خلال توفير مجموعة واسعة من أجهزة الأمن التي تُلبّي احتياجاتهم الشخصية.

وتُدرك زين جيداً دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت، فهي تُمثّل جُزءاً كبيراً من قنوات الإنتاج في الدولة، كما أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة من الأدوات الرئيسية التي تدفع بجهود التنمية، ولهذا فإن زين تفخر بكونها شريكاً رئيسياً لهم في مسيرة النجاح من خلال تزويدهم بالخدمات والحلول الأفضل والأكثر تميّزاً من كبرى الشركات الرائدة حول العالم.