طيران الجزيرة تطلق رحلاتها إلى مطار لندن غاتويك

طيران الجزيرة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:06 06/08/2019 حدث بتاريخ: 11:07 06/08/2019

أعلنت اليوم طيران الجزيرة، الشركة الكويتية الرائدة في قطاع الطيران منخفض التكلفة على مستوى المنطقة والعالم، أنها ستبدأ بتسيير رحلاتها إلى لندن من يوم 27 أكتوبر 2019، حيث ستقوم الشركة بخدمة العاصمة البريطانية بطائرت من طراز A320neo وذلك بواقع رحلة كل يوم.

وتعد هذه الإنطلاقة أول خط جديد يتم إطلاقه من الكويت إلى المملكة المتحدة في 55 عاماً. وستصل رحلات طيران الجزيرة إلى مطار غاتويك - الصالة الجنوبية في لندن، حيث يمكن للركاب أخذ قطار غاتويك إكسبريس للوصول مباشرة إلى وسط لندن. وستقوم الشركة بتسيير رحلاتها يومياً بمواعيد مناسبة تقلع من الكويت في الصباح المبكر للوصول إلى لندن عند وقت الغداء، أو بعد الظهر أيام السبت. وتبدأ الأسعار من 60 دينار كويتي بالاتجاه الواحد على الدرجة السياحية، و125 دينار كويتي على الدرجة السياحية المميزة، و250 دينار كويتي على درجة الأعمال.

متحدثاً عن هذا الإنجاز الجديد، قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي: "يسرنا جداً الإعلان عن مواصلة توسعنا في عام 2019 بإطلاق رحلات جديدة إلى العاصمة البريطانية، لندن، فهذه هي المرة الأولى التي تقوم بها شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط بتسيير رحلات ذات المسافات الطويلة بطائرات A320neo الجديدة. نتطلع إلى نقل عملائنا بين الكويت ولندن التي تعد من الوجهات الأكثر شعبيةً على مدار السنة للمسافرين من الكويت."

معلقاً على إطلاق هذه الرحلات الجديدة، قال سعادة السفير البريطانى لدى دولة الكويت، مايكل دابنفوت: "يسعدني أن أرى طيران الجزيرة تطلق هذه الخدمة الجديدة بين الكويت ومطار لندن غاتويك، وهو ما أصبح ممكناً بفضل اتفاقية الخدمات الجوية الجديدة التي تم توقيعها بين البلدين في العام الماضي. وفيما نحتفل بالذكرى السنوية الـ120 لمعاهدة الصداقة بين الكويت وبريطانيا، من المشجع أن نرى مزيداً من الكويتيين يزورون المملكة البريطانية ويدرسون في جامعاتها أكثر من أي وقت مضى."

ومن ناحيته، أضاف رئيس علاقات الطيران في مطار غاتويك، ستيفن كينج: "إن هذا الخط الجديد خطوة محورية في تعزيز شبكة الرحلات التي تربط مطار غاتويك بالشرق الأوسط إذ يوفر المملكة البريطانية بامكانيات لتوسيع نطاق الأعمال التجارية مع دولة الكويت والتي تعد بدورها في طليعة قطاعات النفط والخدمات المالية والتكنولوجيا. إن انضمام طيران الجزيرة إلى القائمة الواسعة من شركات الطيران التي تسير رحلات ذات المدى البعيد من وإلى غاتويك خبر سار ونتطلع إلى الترحيب بها في المطار في شهر أكتوبر."

ستخدم طيران الجزيرة العاصمة لندن بطائرات مكونة من ثلاث درجات منقسمة إلى درجة الأعمال والدرجة السياحية المميزة الجديدة والدرجة السياحية. وتوفر درجة الأعمال مقاعد بمساحة أمامية وفرة تبلغ 33 بوصة، بالإضافة إلى 50 كيلوجراماً لوزن الأمتعة المسموح به، وأولوية الصعود إلى الطائرة ووجبة مجانية على متن الطائرة. في حين توفر الدرجة السياحية المميزة مقاعد بمساحة أمامية وفرة تبلغ 31 بوصة، وتبلغ المساحة الأمامية للمقعد في الدرجة السياحية 29/30 بوصة. وتقدّم جميع الرحلات وجبات ساخنة مجانية ولأول مرة على متن طيران الجزيرة وذلك لركاب درجة الأعمال والدرجة السياحية المميزة، في حين تتوفر للركاب على الدرجة السياحية مجموعة متنوعة من الوجبات من قائمة الجزيرة كافيه.