"زين" ترفع أرباحها الصافية النصف سنوية 13% وتسجل 321 مليون دولار

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 17:06 31/07/2019 حدث بتاريخ: 17:13 31/07/2019

أعلنت مجموعة زين أن أرباحها الصافية النصف سنوية سجلت ارتفاعا بنسبة 13% لتصل إلى نحو 97 مليون دينار (321 مليون دولار)، مقارنة مع 86 مليون دينار (287 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم 22 فلس.

وكشفت المجموعة التي تملك وتدير ثمان شبكات اتصالات متطورة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن نتائجها المالية حققت نسب نمو قوية على كافة المؤشرات المالية الرئيسية عن هذه الفترة، حيث حققت الإيرادات المجمعة قفزة كبيرة بنسبة نمو 61% لتصل إلى نحو 811 مليون دينار (2.7 مليار دولار)، مقارنة مع إجمالي إيرادات بلغت 503 ملايين دينار (1.7 مليار دولار) عن نفس الفترة من العام 2018.

وأوضحت زين في بيان صحافي أن أرباحها قبل خصم الضرائب والفوائد والإستهلاكات الـ (EBITDA) ارتفعت بنسبة 109% لتبلغ 354 مليون دينار (1.17 مليار دولار)، مقارنة مع 169 مليون دينار (563 مليون دولار) عن الفترة المشابهة من العام 2018، وهو ما عكس هامش أرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ (EBITDA) بنسبة 44%.

وعن النتائج المالية التي سجلتها المجموعة عن فترة الربع الثاني من السنة المالية الحالية، فقد جاءت بنسب نمو قوية عن هذه الفترة، حيث حققت زين ارتفاعا في حجم أرباحها قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ EBITDA بنسبة 108% لتصل إلى 177 مليون دينار (582 مليون دولار)، وبلغ هامش الـEBITDA 43%، بينما سجلت المجموعة ارتفاعا قويا في حجم الأرباح الصافية عن هذه الفترة بنسبة 10% لتصل إلى نحو 50 مليون دينار (165 مليون دولار)، بينما ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 10% لتصل إلى 407 ملايين دينار (1.34 ملياردولار).

وأوضحت المجموعة أن هذه النتائج جاءت مدفوعة بفضل النمو الكبير في خدمات قطاع البيانات، وتكثيف مبادراتها في قطاع المشاريع والأعمال، وتعزيز توجهاتها الاستراتيجية نحو الخدمات الرقمية، والتركيز على تجارب تحسين تجربة العملاء، بالإضافة إلى تضمين النتائج المالية لشركة زين السعودية، مبينة أن قاعدة عملائها وصلت إلى نحو 49.2 مليون عميل حتى نهاية يونيو من العام الجاري.

وأفادت أن نتائجها المالية جاءت متأثرة بالتقلب الحاد لسعر صرف العملات، والذي يرجع في الغالب إلى انخفاض قيمة العملة السودانية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 43% في السودان من متوسط ​26.5 في النصف الأول من العام 2018 إلى 46.5 في النصف الأول من العام 2019، مبينة أنها تكلفت 101 مليون دولار على مستوى حجم الإيرادات، وتكلفت 44 مليون دولار أمريكي على مستوى حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA ، و15 مليون دولار على مستوى صافي الأرباح.

الجدير بالذكر أن مجموعة زين اعتمدت معيار المحاسبة الدولي الجديد لإعداد التقارير المالية رقم 16 - "عقود الإيجار" منذ بداية العام 2019، والذي أدى إلى الاستفادة من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بمبلغ 37 مليون دينار كويتي (121 مليون دولار أمريكي)، وزيادة في صافي الربحية بمبلغ 3.2 ملايين دينار كويتي (11 مليون دولار أمريكي).

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أحمد الطاحوس في تعليقه على هذه النتائج "جاء الأداء التشغيلي للمجموعة قويا بالرغم من تنامي التحديات التشغيلية والتنافسية التي نواجهها في العديد من الأسواق الرئيسية عن هذه الفترة، حيث يعمل مجلس الإدارة عن كثب مع الإدارة العليا في الحفاظ على مكانة المجموعة السوقية الرائدة، وإثراء وتنوع أعمالها مستقبلا".

ومن ناحيته قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي "الاستثمار بكثافة في شبكاتنا والبحث عن فرص جديدة في المجال الرقمي، ساعدنا كثيرا في استراتيجية النمو الخاصة بعملياتنا، وهو ما انعكس بالإيجاب على مؤشرات الأداء الرئيسية عن هذه الفترة".

وأوضح الخرافي قائلا "سجلت عمليات زين نموا قويا على مستوى الأرباح الصافية والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات، والتي جاءت مدفوعة بفضل الأداء القوي من عمليات زين الكويت، السعودية، الأردن والعراق، وسجلت عمليات السودان أداءً تشغيليا قويا (بالعملة المحلية) بالرغم من التحديات التشغيليلة التي سببتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها بيئة الأعمال هناك".

وتابع الخرافي قائلا "النتائج المالية لعمليات المجموعة اكتسبت المزيد من النمو بفضل تضمين نتائج عمليات زين السعودية، والتي تحقق بدورها أداءً تشغيليا استثنائيا، والذي كان سببا بدوره في التحول التاريخي لعملياتها، والتوجه نحو الاستمرارية في الربحية".

وكشف الخرافي أن استمرار نمو عمليات زين السعودية كان له انعكاسات إيجابية، حيث تضاعفت القيمة السوقية لشركة زين السعودية بأكثر من الضعف خلال الـ 12 شهرا الأخيرة، وهو ما قدم شهادة ثقة في التنفيذ الناجح لاستراتيجية التحول للشركة، وخريطة الطريق المستقبلية لعملياتها".

وأشار الخرافي إلى أن إطلاق شبكات الجيل الخامس في الكويت مثل خطوة كبيرة للمجموعة في تعزيز استثماراتها التكنولوجية، لتزويد قاعدة عملائها من المؤسسات الحكومية، وقطاع المشاريع والأعمال بأفضل الحلول والخيارات التي تعتمد عليها تطبيقات المدن الذكية، إنترنت الأشياء".

وبين الخرافي أن تكنولوجيا الجيل الخامس تحمل معها فوائد هائلة، فبخلاف السرعات العالية، وكفاءة نقل البيانات، فإنها تقدم مميزات لمقدمي الخدمات الرقمية ولمشغلي الاتصالات، تتمثل في تحقيق كفاءة أكبر في بناء وتصميم شبكات الاتصالات، وتسريع المزيد من نماذج التحول الرقمي.

وذكر الخرافي أن مجموعة زين باعتبارها شركة تسعى إلى اعتماد الخدمات الرقمية، فإنها سوف تركز على الفوائد التي تقدمها تكنولوجيا الجيل الخامس لتلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات، خصوصا وأن عمليات المجموعة تحرز تقدما في قطاع البيانات، فقد شهدت هذه الفترة نمو إيرادات خدمات البيانات بنسبة 114% - تشمل تضمين نتائج زين السعودية التي تشهد نموا هائلا في هذا القطاع – لتمثل 36% من إيرادات المجموعة الموحدة.

الكويت

تواصل زين الكويت تطبيق استراتيجيتها في التحول الرقمي، والاستثمار في تطوير شبكاتها بنجاح، حيث أطلقت شبكة الجيل الخامس، لتكون أول شركة اتصالات تطلق هذه التكنولوجيا في المنطقة، وهي الخطوة التي ستعزز توجهاتها نحو تعزيز أسلوب الحياة الذكية، وتطبيقات المدن الذكية، وإنترنت الأشياء.

تحافظ عمليات زين الكويت على ريادتها السوقية بفضل قاعدة عملائها التي تبلغ 2.8 مليون عميل كما في نهاية يونيو الماضي، وعلى صعيد المؤشرات المالية الرئيسية فقد رفعت الشركة من صافي أرباحها النصف سنوية بنسبة 10% لتصل إلى نحو 44 مليون دينار (144 مليون دولار)، وسجلت الشركة إيرادات نصف سنوية بقيمة 165 مليون دينار (544 مليون دولار).

ورفعت الشركة أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 18% لتصل إلى نحو 65 مليون دينار كويتي (213 مليون دولار)، وهو ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 39%، واستفادت الشركة من الإقبال الهائل على خدمات البيانات، حيث رفعت إيراداتها النصف سنوية من خدمات البيانات بنسبة 9%، وهي تمثل 37% من إجمالي إيرادات الشركة.

السعودية

سجّلت عمليات زين السعودية معدلات نمو قياسية على كافة مؤشراتها المالية، حيث رفعت الشركة أرباحها الصافية لتصل إلى نحو 260 مليون ريال سعودي (69.2 مليون دولار) حتى نهاية يونيو من العام 2019.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 4.2 مليار ريال سعودي (1.1 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت 17% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات إلى مستويات نمو قياسية، بتسجيلها 1.9 مليار ريال سعودي (506 ملايين دولار) بزيادة بلغت 60% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 46%، بينما بلغت قاعدة عملاء الشركة 8.3 مليون عميل.

وجاءت هذه النتائج مدفوعة بفضل تزايد أعداد مشتركي خدمات البيانات، وسخاء عروض باقات خدمات البيانات، بالإضافة إلى تنامي معدلات استهلاك المحتوى الترفيهي، ونمو عمليات الشركة في قطاع المشاريع والأعمال، وهي أمور كلها أسهمت وما زالت في ازدياد الطلب على مزيد من خدمات البيانات والسرعات الأعلى.

وأجرت الشركة أول مكالمة هاتفية بتقنية الجيل الخامس 5G لتكون أول شركة تعتمد هذه التكنولوجيا المتطورة في المملكة، حيث بلغت سرعات الإنترنت على الشبكة نحو 1 جيجابايت في الثانية.

العراق

حققت عمليات زين العراق أداءً تشغيليا جيدًا في النصف الأول من العام 2019، مقارنة مع النصف الأول من العام 2018، حيث رفعت الشركة أرباحها الصافية بنسبة 39% عن هذه الفترة لتصل إلى نحو 25 مليون دولار، مقارنة مع 18 مليون دولار كانت حققتها الشركة عن الفترة المشابهة من العام 2018، وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 522 مليون دولار أمريكي.

ورفعت زين العراق أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 14% لتصل إلى نحو 220 مليون دولار، وهو ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 42%.

نجحت الشركة في أن تستقطب شريحة كبيرة من العملاء خلال هذه الفترة بفضل مبادراتها في تحسين تجربة العملاء، وتنويع محفظة خدماتها، وعروضها في خدمات البيانات، حيث أضافت عمليات الشركة 600 ألف عميل إلى قاعدة عملائها خلال هذه الفترة لتصل إلى نحو 15.3 مليون عميل (أكبر قاعدة عملاء في مجموعة زين) بنسبة نمو بلغت 4%، مستفيدة من الإقبال الهائل على خدمات البيانات، ونمو قطاع المشاريع والأعمال.

الأردن

اكتسبت عمليات زين الأردن زخما بفضل سلسلة المبادرات التي أطلقتها خلال هذه الفترة، وهو ما دفع بأرباح الشركة إلى مستويات جديدة من النمو، حيث رفعت الشركة أرباحها الصافية النصف سنوية بنسبة 9% لتصل إلى نحو 39 مليون دولار، واستقرت إيرادات الشركة عن هذه الفترة عند 240 مليون دولار، بينما رفعت الشركة أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 17% لتصل إلى نحو 113 مليون دولار، وهو ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 47%.

وتحافظ عمليات زين الأردن على ريادتها السوقية، بفضل تركيزها على تحسين تجربة العملاء، وسلسلة مبادراتها المبتكرة الموجهة للأفراد وقطاع المشاريع والأعمال، وبفضل توسعاتها المستمرة في تحديث وتطوير شبكة الجيل الرابع، رفعت الشركة إيرادات خدمات البيانات بنسبة 4%، لتمثل إيرادات البيانات 40% من إيراداتها الكلية.

السودان

تواجه عمليات زين السودان تحديات تشغيلية بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المستمرة، ورغم هذه التحديات تحافظ الشركة على أدائها التشغيلي القوي (بالعملة المحلية)، فقد رفعت الشركة إيراداتها النصف السنوية بنسبة 45% لتصل إلى نحو 6.4 مليار جنيه سوداني (138 مليون دولار أمريكي).

ورفعت الشركة أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 36% لتصل إلى نحو 2.4 مليار جنيه سوداني (52 مليون دولار أمريكي)، وهو ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 37%، بينما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 31% ليصل إلى نحو 900 مليون جنيه سوداني (19 مليون دولار أمريكي).

تواصل الشركة إحراز تقدم كبير في خدمات البيانات، حيث حققت نمو هائلا خلال هذه الفترة في خدمات البيانات بنسبة 31%، وهي تمثل حاليا 16% من حجم إيرادات الشركة الكلية، وبفضل تنوع محفظة خدماتها ومبادراتها في تحسين تجربة العملاء، رفعت الشركة من قاعدة عملائها بنسبة 9% لتصل إلى نحو 15.1 مليون عميل ( ثاني أكبر قاعدة عملاء لعمليات المجموعة).

البحرين

حققت زين البحرين نسب نمو مشجعة في مؤشراتها المالية الرئيسية عن فترة النصف الأول من العام 2019، حيث رفعت الشركة صافي أرباحها إلى نحو6.7 ملايين دولار بنسبة نمو 9%، مقارنة بصافي أرباح قدره 6.2 ملايين دولار عن الفترة ذاتها من السنة المالية 2018.

وبلغت إيرادات الشركة عن هذه الفترة 81 مليون دولار، مقارنة مع 87 مليون دولار، بينما باتت إيرادات خدمات البيانات تمثل 48% من إجمالي إيرادات الشركة.

وجاءت هذه النتائج الإيجابية مدفوعة بعدد من المبادرات التي أطلقتها الشركة خلال هذه الفترة لتعزيز الكفاءة وتحسين التكاليف، إضافة إلى نمو محافظ قطاعي المستهلكين وقطاع المشاريع والشركات لديها تزامناً مع التقدم الذي تحرزه في مجالات التحول الرقمي، علما أن الشركة تقوم بعدد من المشاريع المتعلقة بالتحسينات التشغيلية، أبرزها إدخال الخدمات المعززة بالطابع الرقمي والأتمتة.