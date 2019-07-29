مشاريع الكويت: تحقيق صافي ربح بقيمة 13.58 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي

نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) في شركة المشاريع فيصل العيّار

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:20 29/07/2019 حدث بتاريخ: 14:30 29/07/2019

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) اليوم عن تحقيق صافي ربح بقيمة 13.58 مليون دينار كويتي (45 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من العام الحالي بارتفاع نسبته 13 في المائة بالمقارنة مع ربح بقيمة 12.06 مليون دينار كويتي (40 مليون دولار أمريكي) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت ربحية السهم بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 7 فلس (2.31 سنت أمريكي) للسهم الواحد بالمقارنة مع 5.9 فلس (1.95 سنت أمريكي) للسهم الواحد في النصف الأول من العام الماضي.

وحققت الشركة صافي ربح بقيمة 7.1 مليون دينار كويتي (23.4 مليون دولار أمريكي) في الربع الثاني من العام (أي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2019) ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة بالمقارنة مع الربح المحقق خلال الفترة المقابلة من العام الماضي والذي بلغ 6.42 مليون دينار كويتي (21.2 مليون دولار أمريكي). وارتفعت ربحية السهم في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 4.88 فلس (1.61 سنت أمريكي) بالمقارنة مع 4.40 فلس (1.45 سنت أمريكي) للسهم الواحد خلال نفس الفترة من عام 2018.

وبلغ مجموع الأصول المجمّعة خلال النصف الأول من العالم الحالي 10 مليار دينار كويتي (33 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع 10.4 مليار دينار كويتي (34 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية عام 2018.

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج قال نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) في شركة المشاريع فيصل العيّار "أظهرت النتائج التي حققناها في الربع الأول من العام الأداء الإيجابي الذي تحققه شركاتنا والنمو الذي تستمر في تسجيله، الأمر الذي تأكدت صحته في الربع الثاني. وفي الوقت الذي نبقى فيه حذرين، فإننا نتوقع استمرار هذا النمو الإيجابي خلال ما تبقى من العام، وذلك بدعم من الأداء القوي الذي تسجله شركاتنا الرئيسية على الرغم من البيئة الصعبة التي تنشط فيها".