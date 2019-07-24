⁨توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة الكويتية للمقاصة وشركة مسقط للمقاصة والايداع⁩

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:57 24/07/2019 حدث بتاريخ: 13:57 24/07/2019

تم بمقر الشركة الكويتية للمقاصة بتاريخ 24/7/2019م التوقيع على اتفاقية تعاون ثنائي بين الشركة الكويتية للمقاصة وشركة مسقط للمقاصة والايداع، وتأتي خطوة توقيع هذه الاتفاقية لاستكمال المسيرة في دعم العلاقات الاستثنائية وترسيخ التعاون القائم بين المؤسستين والرغبة الطموحة لتطوير جوانب هذا التعاون وفتح افاق جديدة للمستثمرين المتعاملين بالسوق المالي بالبلدين الشقيقين.

وقع الاتفاقية من الجانب الكويتي خلدون شاكر الطبطبائي، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة ومن الجانب العماني هيثم بن سالم بن يوسف السالمي، المدير العام لشركة مسقط للمقاصة والايداع.

ومن جهتة عبر الطبطبائي عن تطلعات القائمين بالمؤسستين من خلال توقيع هذه الاتفاقية على عمل الطرفين في تسهيل عمليات تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالأوراق المالية كلاً حسب اختصاصه بالأسواق التي تنتمي اليها الشركتين وفقا لقواعد الإفصاح والشفافية المطبقة بين البلدين الشقيقين.

وتطرق خلدون الطبطبائي عن المجالات الجديدة التي سوف تساهم هذه الاتفاقية في ابرازها من خلال بناء الأساس القانوني لتنظيم عمليات الإيداع المركزي والخصم والاضافة اللازمة في حالات الادراج المشتركة لأي من الأوراق المالية في أحد السوقين لدى الاخر، وأضاف المذكور بان هذه الاتفاقية سوف تضع حجر الأساس وتوفير البنيه التحتيه المتطلبه لإمكانية إلادراج المشترك لأي ورقة مالية مدرجة بكلا من سوق الكويت للأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية.

ومن جانبه أعرب السالمي عن سعادته بالتوقيع على هذه الاتفاقية وخاصة مع أحد أقدم مؤسسات المقاصة ليس فقط على المستوى الخليجي انما على مستوى المنطقة العربية، وأشار المذكور بانه من المؤمل ان يستفيد المتعاملين بالسوقين المالي الكويتي والعماني من الاتفاقية وعلي ما تم الاتفاق عليه والتي من اهم أهدافها وضع وتنفيذ أسس جديده للتعاون، وفتح افاق جديده من شانها المساهمة في تشجيع وتبادل الاستثمار بين القاطنيين فى البلدين الشقيقين.

وأضاف السالمي بان هذه الاتفاقية سوف تسهل عمليات فتح الحسابات للمساهمين لدى المؤسستين للتعامل بالسوق المقابل والعمل على فتح القنوات الإلكترونية التي تسهل مثل هذه الإجراءات.

وتطرق السالمي أيضا الى أهمية الاتفاقية في تاصير التعاون القائم بين المؤسستين ورسم سياسات جديدة للتعاون والعمل على تبادل الخبرات والزيارات بين القائمين والمختصين من المؤسستين.

واختتم الطبطبائي بان مجالات التعاون بين مؤسسات الإيداع والمقاصة وخاصة بالمنطقة الخليجية أصبحت ذات أهمية كبيرة وخاصة مع وجود التسهيلات الكبيرة من خلال استخدام التكنولوجيا والبرامج التي تسهل العمل وتبادل المعلومات بين المؤسسات المتخصصة في أي مجال وذلك لتطبيق رؤى وتطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجى فى سبيل المساهمه فى دفع عجلة الاقتصاد وتسهيل الاجراءات ورفع مستوى التعاملات بين الدول الخليجيه.