"زين" تكشف عن الجائزة الكبرى لحملة "سجّل مع زين" سيارة BMW X5

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:34 11/07/2019 حدث بتاريخ: 16:53 11/07/2019

كشفت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن الجائزة الكبرى للنسخة الثانية من حملتها التسويقية "سجّل مع زين"، وهي سيارة BMW X5 الجديدة كلياً التي ستُقدّمها في نهاية الحملة، والتي ما زالت مُستمرة بتتويج الفائزين بجوائز نقدية وأجهزة ذكية وجوائز قيّمة أخرى أسبوعياً.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن إطلاقها لحملة "سجّل مع زين" للسنة الثانية على التوالي أتت في إطار جهودها الدائمة لتقديم آخر الحلول المبتكرة لعملائها في مجال خدمات القيمة المضافة، حيث تحرص الشركة على تقديم الخدمات الأفضل والأكثر تطوراً لعملائها كونهم عائلة المشتركين الأكبر في الكويت.

وبينت زين أنه بمجرد اشتراك العميل في خدمة "سجّل مع زين" فإنه سيدخل تلقائياً في السحب على إحدى الجوائز القيّمة التي تُقدّمها الحملة، والتي تشمل جوائز نقدية وأجهزة ذكية وجوائز قيّمة أخرى أسبوعياً، هذا بالإضافة إلى الجائزة الكبرى سيارة BMW X5 Executive في نهاية الحملة.

وأوضحت الشركة أن الخدمة تُقدّم للعميل محتوى يومي مميز عبر الرسائل النصية القصيرة SMS يتضمن معلومات ومقاطع ڤيديو متنوعة حول الرياضة والسفر والمعلومات العامة وغيرها، كما تشمل الخدمة أيضاً مسابقة عبر الرسائل النصية القصيرة تختبر المعلومات العامة للعميل، والتي تزيد من فرص ربحه في إحدى جوائز الحملة، حيث يمكن للعميل الاشتراك في الخدمة عبر إرسال "نعم" إلى الرقم 99915 مقابل 150 فلس يومياً والدخول تلقائياً في السحب على إحدى الجوائز القيّمة التي تُقدّمها الحملة.

وأضافت زين أنها حريصة على تقديم الخدمات الأكثر تميّزاً إيفاءً بوعودها لمشتركيها لتقديم أفضل الخدمات والعروض بالشكل الذي يعزز من موقعها الريادي في السوق، ولتضمن تقديم أعلى مستوى جودة من الخدمات وأفضل العروض الترويجية وأفضل تجربة اتصالات بما يعكس ريادتها في السوق الكويتي.

وإذ أكدت الشركة أنها تُطلق الحملات التسويقية المميزة باستمرار لتُجدد من علاقتها المباشرة مع عملائها، فقد بينت في ذات الوقت أنها ستظل حريصة على تقديم أفضل العروض وأحدث التقنيات لقاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت بما يتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم.