ارتفاع معظم بورصات الخليج بقيادة البنوك والكويت تواصل الصعود

شاشة الكترونية تعرض أسعار أسهم بالبورصة السعودية في الرياض

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 19:59 09/07/2019 حدث بتاريخ: 20:06 09/07/2019

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية على ارتفاع يوم الثلاثاء بدعم من مكاسب أسهم البنوك في الأساس، بعدما توقعت المجموعة المالية هيرميس المصرية ارتفاع أرباح الربع الثاني للقطاع المالي في الشرق الأوسط، بينما واصلت الكويت مكاسبها للجلسة التاسعة على التوالي.

وتوقعت هيرميس نموا يزيد على عشرة في المئة على أساس سنوي في أرباح الربع الثاني من العام للقطاع المالي في المنطقة، مع قفزة متوقعة نسبتها 18.7 في المئة في الإمارات العربية المتحدة و19.5 في المئة في مصر.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المئة، مع صعود سهم البنك الأهلي التجاري 1.3 في المئة، بينما ارتفع سهم بنك الرياض 0.7 في المئة.

وصعد سهم المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) 1.7 في المئة، بعدما سجلت الشركة ارتفاعا في أرباح الربع الثاني، واقترحت توزيعات أرباح أكبر عن النصف الأول.

وفي الكويت، ارتفع مؤشر السوق الأول 1.4 في المئة، مع صعود سهمي بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان 0.7 و1.2 في المئة على الترتيب. وأعلن البنكان عن نمو أرباحهما في الربع الثاني بعد إغلاق السوق.

وصعد المؤشر لتسع جلسات متتالية منذ قالت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق إنها ستنقل أسهما كويتية إلى مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة في 2020.

وحقق المؤشر الكويتي أداء أفضل من سائر مؤشرات الأسهم الخليجية في ظل ترقب خطوة إم.إس.سي.آي، وصعد بما يزيد عن 27 في المئة منذ بداية العام.

وتخطط صناديق الشرق الأوسط لمواصلة زيادة استثماراتها في الكويت على مدى الأشهر الثلاثة القادمة، بحسب ما أظهره استطلاع لرويترز.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.6 في المئة، مع صعود سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) 2.7 في المئة، بينما ارتفع سهم مصرف الريان 0.8 في المئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 في المئة، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 0.7 في المئة، بعدما سجل المصرف ربحا قدره 2.71 مليار جنيه مصري (164 مليون دولار) في الربع الثاني من العام، ارتفاعا من 2.40 مليار جنيه قبل عام.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات العربية المتحدة، 0.4 في المئة، بينما ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 1.1 في المئة.

لكن سهم بنك الشارقة هوى 5.2 في المئة، بعدما تراجع 3.9 في المئة في الجلسة السابقة، عقب إعلانه عن هبوط حاد في ربح الربع الأول.

وأغلق مؤشر سوق دبي مستقرا، مع صعود سهم إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة، 0.9 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

- السعودية.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 8854 نقطة.

- أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 5022 نقطة.

- دبي.. استقر المؤشر عند 2656 نقطة.

- قطر.. صعد المؤشر 0.6 في المئة إلى 10500 نقطة.

- مصر.. زاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 14097 نقطة.

- البحرين.. ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 1538 نقطة.

- سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 3824 نقطة.

- الكويت.. صعد المؤشر 1.4 في المئة إلى 6726 نقطة.