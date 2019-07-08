"زين" ترعى برنامج "كُن" بالتعاون مع " لوياك"

طلبة وطالبات برنامج كُن مع مسؤولي زين ولوياك خلال الفعالية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:55 08/07/2019 حدث بتاريخ: 12:55 08/07/2019

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها لبرنامج "كُن" لريادة الأعمال الاجتماعية وهو البرنامج الذي يأتي بالتعاون مع كلية بابسون الأمريكية في بوسطن، وذلك ضمن شراكة زين الاستراتيجية مع مؤسسة "لوياك" الغير ربحية لتنمية وتطوير الشباب والذي أقيم في مركز التعليم المستمر في الجامعة الأمريكية في الكويت.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها لبرنامج "كُن" لريادة الأعمال الاجتماعية تأتي ضمن شراكتها الاستراتيجية لمؤسسة "لوياك" التي تمتد هذا العام لأكثر من 15 سنة متواصلة، وهي الشراكة التي تأتي تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي ترتكز بشكل كبير حول تنمية وتطوير قطاع الشباب والتعليم وبالأخص فيما يتعلق بتنمية مجالات ريادة الأعمال لدى الفئات العمرية الشابة.

وأوضحت زين أن برنامج "كُن" لريادة الأعمال الاجتماعية يُعتبر أحد أحدث برامج مؤسسة "لوياك"، وهو يهدف بشكل أساسي إلى تطوير ريادة الأعمال الاجتماعية لدى الشباب من أعمار 12-16 عاماً على مدى 6 أسابيع في الجامعة الأمريكية في الكويت، وهو يأتي بالتعاون مع كلية بابسون في بوسطن التي تُعتبر إحدى أرقى المؤسسات التعليمية المختصة بريادة الأعمال في الولايات المتحدة وحول العالم.

وأضافت زين أن دعمها لبرامج "لوياك" هذا العام سيشمل مجموعة كبيرة من البرامج والأنشطة التعليمية التي تعنى بتنمية مختلف المهارات لدى الشباب، منها برنامج "كُن" لريادة الأعمال الاجتماعية، وأكاديمية "لوياك أي سي ميلان لكرة القدم"، وغيرها.

وأشارت الشركة إلى أنها تقوم أيضاً من خلال شراكتها الاستراتيجية مع "لوياك" بتدريب المئات من الطلبة الملتحقين في برنامج "لوياك" الصيفي على مدار السنوات الماضية، والذين تستضيفهم في كافة أقسام الشركة ليتدربوا على أجواء العمل الحقيقية بالشكل الذي يُضيف العديد من المهارات إلى سيرتهم المهنية، هذا بالإضافة إلى تقديم المكافآت المالية لهم تقديراً لمجهودهم وتشجيعاً لإبداعاتهم.

وتفخر زين بكونها أحد الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة "لوياك" منذ تأسيسها، وخاصة أنها تُعتبر أحد أهم وأبرز المشاريع الوطنية التي تعنى بالشباب بمختلف فئاتهم العمرية وتوّفر لهم البيئة الصحية التي من شأنها أن تطوّر من مواهبهم وتتبنى هواياتهم المختلفة ضمن إطار ترفيهي وتعليمي واجتماعي.

وتُعتبر " لوياك " مؤسسة غير ربحية تأسست في العام 2002 تعمل على تطوير الشباب من مختلف الأعمار، وتقوم بتقديم العديد من البرامج التي تطوّر من مهاراتهم وقدراتهم في العديد من المجالات بما يخدم مختلف اتجاهاتهم ومواهبهم لتطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز نمو الشخصية لديهم ومساعدتهم في تطوير ذواتهم.

وأكدت زين أنها تحرص من خلال شراكتها مع "لوياك" على تفعيل برنامجها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة على أكمل وجه لقناعتها الشديدة بأهمية هذا الدور في تعزيز العلاقة بين الشركة والمجتمع، وتعزيز الاتصال مع الجهات والهيئات العامة النافعة التي تؤدي رسالة مكملة تحمل نفس المحتوى.