صندوق النقد الدولي: الاقتصاد القطري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الحصار

صندوق النقد الدولي

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 23:35 03/06/2019 حدث بتاريخ: 23:35 03/06/2019

قال صندوق النقد الدولي الاثنين ان الاقتصاد القطري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الحصار الذي تفرضه الدول المجاورة على قطر وانخفاض أسعار النفط.

ومنذ 2017 تفرض السعودية وحلفاؤها حصارا على قطر يشمل حظر الملاحة والتجارة والرحلات الجوية المباشرة وتحليق الطائرات القطرية في أجوائها والمرور في أراضيها.

ويتهم التحالف الذي يضم الإمارات والبحرين ومصر، قطر بدعم حركات إسلامية وتأييد إيران، وهو ما تنفيه الدوحة.

وجاء في بيان الصندوق أن "الاداء الاقتصادي تحسن في 2018. ونجح الاقتصاد القطري في امتصاص الصدمات الناجمة عن انخفاض أسعار الهيدروكربونات في 2014-2016 والخلاف الدبلوماسي في 2017".

وذكر التقرير أن "نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي يُقدر بنحو 2,2% بارتفاع عن 1,6% في 2017".

ويأتي بيان صندوق النقد الدولي قبل يومين من إتمام الحصار عامه الثاني، كما يأتي عقب تقييم اقتصادي روتيني تتطلبه عضوية قطر في الصندوق الذي مقره واشنطن.

وأعلن الصندوق كذلك أن القطاع المصرفي القطري في حالة جيدة، إلا أنه تحدث عن فتور في سوق العقارات.

وقال "بعد فترة من النمو السريع، بدأت أسعار العقارات في قطر في الوصول إلى مستويات جديدة. وطبقا لمؤشر سعر العقارات الذي وضعه البنك المركزي القطري فبعد زيادة بنسبة 82% في أسعار العقارات خلال 2012-2016، انخفضت أسعار العقارات بنسبة 15% في الفترة 2017-2018".