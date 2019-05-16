السعودية: أرامكو تعيد تشغيل خط أنابيب استهدفه هجوم للحوثيين بطائرات مسيرة

شعار شركة أرامكو السعودية

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 23:43 16/05/2019 حدث بتاريخ: 0:04 17/05/2019

أعادت السعودية الخميس تشغيل خط أنابيب رئيسي بعد استهدافه بواسطة طائرات بدون طيار في هجوم تبناه الحوثيون المقربون من إيران في اليمن، وفق ما أعلن مسؤول في شركة أرامكو لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المسؤول إن خط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي "يعمل بالكامل".

وتصل قدرة خط الأنابيب إلى خمسة ملايين برميل يوميا وقد استهدف الثلاثاء بواسطة طائرات بدون طيار، في هجوم تبناه الحوثيون في اليمن ودفع بأرامكو لوقف ضخ النفط فيه.

واعتبرت الرياض أن الهجمات الأخيرة ضد سفن قبالة سواحل الإمارات ومحطتين لضخ النفط في السعودية لا تستهدف المملكة فحسب بل وتهدد "أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي".

وجاء الهجوم على محطتي ضخ النفط في تصعيد للتوترات في المنطقة بعد يومين على تعرض أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" قبالة الإمارات.

واحتدت درجة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الفترة الأخيرة، وصعدت واشنطن الضغوط على طهران في الأيام الماضية واتهمت إيران بالتخطيط لتنفيذ هجمات "وشيكة" في المنطقة، كما عززت التواجد العسكري الأمريكي في الخليج.

ويتيح خط الأنابيب للمملكة نقل النفط من المنطقة الشرقية وتصديره عبر موانئ على البحر الأحمر بعيدا عن الخليج ومنطقة مضيق هرمز حيث تتصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.