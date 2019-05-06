"زين" تُطلق بوابة "زين الخير" للتبرع الإلكتروني

شعار حملة زين

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:21 06/05/2019 حدث بتاريخ: 13:21 06/05/2019

أطلقت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت بوابة "زين الخير" الإلكترونية، والتي تُتيح للعملاء فرصة التبرع لمجموعة من الجهات الخيرية الرسمية والمعتمدة في الكويت بكل سهولة ويسر عن طريق فاتورة الهاتف الشهرية أو رصيد الدفع المسبق.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن إطلاقها لهذه البوابة الإلكترونية يأتي ضمن حملتها الاجتماعية السنوية لشهر رمضان المُبارك "زين الشهور" وفي إطار جهودها الدائمة لتقديم أحدث الحلول المبتكرة لعملائها في مجال خدمات القيمة المضافة، وخاصةً فيما يتعلق بتوظيف حلول التكنولوجيا المُبتكرة في خدمة القضايا الخيرية والإنسانية، حيث تحرص الشركة على تقديم الخدمات الأفضل والأكثر تطوراً لعملائها كونهم عائلة المشتركين الأكبر في الكويت.

وبينت زين أن بوابة "زين الخير" الإلكترونية (khair.kw.zain.com) تُتيح لجميع عملاء الشركة - سواءً من ذوي الدفع الآجل أو المُسبق - التبرع لأي جهة من الجهات الخيرية المتوفرة عبر البوابة بأي مبلغ ما بين 1 - 80 د.ك، بحيث يمكن للعميل اختيار الجهة المطلوبة، ومن ثم اختيار المشروع الذي يرغب بالتبرع له، وتحديد المبلغ المطلوب عبر خطوات سهلة وبسيطة، وسيتم بعد ذلك إضافة مبلغ التبرع تلقائياً إلى فاتورة العميل الشهرية أو رصيد الدفع المُسبق.

وأضافت الشركة أن جميع المؤسسات الخيرية التي تشملها البوابة هي مؤسسات رسمية ومعتمدة من قبل الجهات الرسمية في الدولة، وتندرج تحتها مجموعة من المشاريع الخيرية المختلفة، وتشمل القائمة الحالية جمعية النجاة الخيرية، وجمعية المنابر القرآنية، وجمعية الإصلاح الاجتماعي – الرحمة العالمية، وجمعية الإصلاح الاجتماعي – نماء، والبنك الكويتي للطعام، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، وجمعية إحياء التراث الإسلامي، والجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه، وسيتم إضافة المزيد من الجهات والمشاريع خلال الفترة المقبلة.

وأكدت زين على حرصها لتقديم الحلول والخدمات الأكثر تميّزاً إيفاءً بوعودها لمشتركيها لتقديم أفضل الخدمات والعروض بالشكل الذي يعزز من موقعها الريادي في السوق، ولتضمن تقديم أعلى مستوى جودة من الخدمات وأفضل العروض الترويجية وأفضل تجربة اتصالات بما يعكس ريادتها في السوق الكويتي.

وإذ بينت زين أنها لطالما سعت إلى ترسيخ ثقافة العطاء والمشاركة الاجتماعية سواء بدعمها المباشر أو من خلال مساهماتها ورعاياتها للعديد من الفعاليات والأنشطة الخيرية المختلفة، فإنها تعتبر أن مسؤولياتها الاجتماعية أحد الروافد الأساسية لتحقيق النجاح المستمر لعملياتها، حيث تحرص على تسخير إمكانياتها لتعزيز هذا التوجه عن طريق استخدام قدراتها التكنولوجية التي تمتلكها والتي أهلتها لتتكون واحدة من كبرى الشركات في القطاع الخاص.

وبصفتها شركة الاتصالات الرائدة في الكويت، فإن زين تسعى جاهدة لخدمة مجتمعها وأفراده من خلال تنظيم ودعم المبادرات الإنسانية القيمة على مدار السنة بشكل عام وفي شهر رمضان المبارك بشكل خاص، لما يحمله هذا الشهر من معان وقيم تعزز ثقافة العطاء والبذل لدى أطياف المجتمع المختلفة.

وأشارت الشركة إلى أنها تفخر بالرصيد الزاخر من البرامج والمشاريع الإنسانية التي تدعمها، وذلك عن طريق الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها مع العديد من الجهات والمؤسسات التي تتبنّى مختلف الأعمال الإنسانية، ومنها جمعية العون المباشر وغيرها من المؤسسات غير الربحية والجهات الحكومية والمنظمات العالمية.