"زين" ترفع أرباحها الفصلية 15% وتسجل 155 مليون دولار

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:51 02/05/2019 حدث بتاريخ: 17:07 02/05/2019

أعلنت مجموعة زين أنها رفعت أرباحها الصافية الفصلية بنسبة 15% لتصل إلى نحو 47 مليون دينار (155 مليون دولار)، مقارنة مع 41 مليون دينار (137 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام 2018، وبلغت ربحية السهم 11 فلس.

وأوضحت المجموعة في بيان صحافي أنها رفعت إيراداتها المجمعة عن فترة الثلاثة أشهر الأولى بنسبة 56% لتسجل 404 ملايين دينار (1.33 مليار دولار)، مقارنة مع إجمالي إيرادات بلغت 259 مليون دينار (864 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام 2018.

وبينت زين التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن حجم الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإستهلاكات الـ EBITDA بلغ 178 مليون دينار (586 مليون دولار)، مقارنة مع 84 ملايين دينار (281 مليون دولار) عن الفترة المشابهة من العام 2018.

وأفادت المجموعة أن هامش ربحية الـ EBITDA عن هذه الفترة بلغ نحو 44%، مقارنة مع 32.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت قاعدة العملاء بنسبة 6% لتصل إلى نحو 50 مليون عميل كما في 31 مارس من العام 2019.

وكشفت زين إنّ اعتماد معيار المحاسبة الجديد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 – الإيجار – من بداية عام 2019 ساهم فى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات بمبلغ 19 مليون دينار كويتي (61 مليون دولار أمريكي)، كما ساهم أيضا في صافي الربح بقيمة 1.75 مليون دينار كويتي (5.8 مليون دولار أمريكي)

وأوضحت زين أن خدمات البيانات حققت مستويات جديدة من النمو على شبكاتها، حيث سجلت إيراداتها (باستثناء خدمات الرسائل القصيرة وخدمات القيمة المضافة) ارتفاعا بنسبة 118%، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018، وهو ما مثل 37% من إجمالي الإيرادات المجمعة.

تم تجميع البيانات المالية لشركة زين السعودية ضمن نتائج مجموعة زين بداية من الربع الثالث من العام 2018، ممّا أدّى إلى إيرادات إضافية بلغت 559 مليون دولار و 255 مليون دولار في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات خلال الربع الأول من العام 2019.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أحمد الطاحوس في تعليقه على هذه النتائج "لقد تحققّت النتائج المذهلة للربع الأول من عام 2019 من خلال تركيز مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على تنفيذ استراتيجية التحوّل الرقمي التي شهدت استثمارات كبيرة في تحسينات الشبكة والألياف البصرية واستعداد شبكة الجيل الخامس. تهدف هذه المبادرات إلى تنويع مصادر الدخل في المقام الأول من المجالات الرقمية وفي الوقت نفسه تحسين تجربة العملاء".

كما سوف نستمرّ في تطوير مبادرات تحسين التكلفة في سبيل تحسين كفاءة العمليات والبحث عن فرص مربحة جديدة في دفع الأعمال إلى الأمام وزيادة قيمة المساهمين.

وأوضح الطاحوس قائلا " إن مجلس الإدارة يعمل بشكل وثيق مع الإدارة التنفيذية لدفع عجلة نمو الأعمال، والتركيز على برامج تحسين كفاءة العمليات وتنويع مصادر الدخل، وفق الأهداف الاستراتيجية لهذه المرحلة".

ومن ناحيته قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي " سجلت المؤشرات المالية الرئيسية للمجموعة نسب نمو إيجابية عن هذه الفترة، وذلك بالرغم من استمرار معاناة عملياتها من تأثيرات التحديات التشغيلية في أسواقها الرئيسية، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتقلبات الحادة في أسعار تحويل العملات".

وأضاف الخرافي " نظرًا للتطورات التكنولوجية الشاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة التنظيمية الصعبة، أصبحت فرق الإدارة في جميع العمليات ديناميكية في جهودها التحويلية والرقمنة، وذلك بدعم من المجموعة، وقد أدّى ذلك إلى نمو فى العمليات التشغيلية ونتائج متميزة في الأسواق الرئيسية، والتي أبرزها التحسن الكبير في الربحية في سوقنا المحلية في الكويت ولاسيّما في كلّ من عملياتنا في العراق والمملكة العربية السعودية".

وذكر الخرافي أن التقلبات الحادة في أسعار العملات (خصوصا في السودان، حيث تراجعت قيمة العملة بشكل حاد، وانخفضت بنسبة 48% مقارنة مع متوسط 24.9% في الربع الأول من العام 2018) كلفت عمليات المجموعة 59 مليون دولار على مستوى الإيرادات، 27 مليون دولار على مستوى الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإستهلاكات الـ EBITDA، بينما كلفت الأرباح الصافية 10 ملايين دولار.

وأفاد الخرافي بقوله "إن المبادرات والجهود التي قامت بها المجموعة في توجهاتها الاستراتيجية مؤخرا بنشر الخدمات الرقمية، أسفرت عن تقدم قوي في العديد من أسواقها، وهو ما تترجمه نسب النمو الإيجابية على مستوى حجم الإيرادات المحققة والأرباح".

وأضاف الخرافي أنّ "النمو الشامل لمجموعة زين في العديد من المؤشرات الرئيسية كان أساسًا من خلال التجميع الاستراتيجي لشركة زين السعودية، بالإضافة إلى جانب التنفيذ الناجح لاستراتيجيّة التحوّل والتغيّرات التنظيمية المفيدة في المملكة العربية السعودية، والتي دفعت العملية إلى الربحية، من المؤسف أنّ انخفاض قيمة العملة الذي لا يمكن تجنبه في السودان لا يزال يؤثر على نتائجنا، ومع ذلك فنحن نثق في هذه المسألة بالذات كما شهدنا في الآونة الأخيرة لدى ارتفاع قيمة العملة".

وأشار الخرافي إلى أنّ "أحد الأركان الرئيسية لاستراتيجية زين الرقمية المبتكرة –Sight4 – هو مبني على عمليات الاتصالات التي نقوم بها في المستقبل ولذلك نحن نواصل رحلة التحول الرقمي التي بدأناها قبل عدة سنوات لتعظيم العائد لجميع أطراف ذات الصلة وتقديم تجربة أفضل للعملاء. كما تستمرّ تسييل البيانات ومبادرات المؤسسات (B2B) والمدن الذكية المنفّذة في جميع العمليات نموّها وسنواصل تطوير البنية التحتية المطلوبة واستثمار الموارد للاستفادة بشكل أكبر من هذه المجالات التجارية المربحة والاستراتيجية".

وأوضح الخرافي قائلا " تتواجد عمليات المجموعة في بيئات عمل جغرافية مختلفة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث التنوع في التحديات الاجتماعية والاقتصادية، والاختلاف النسبي في مستوى النضج التكنولوجي، ولذلك فنحن ملتزمون في تنفيذ استراتيجيتنا في نشر أسلوب الحياة الذكية، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة لشبكاتنا، والاعتماد على تقديم أحدث الخدمات والتقنيات".

وبين أن المجموعة نجحت في إطلاق حلول تنافسية مبتكرة لتمكين استراتيجية التحول الرقمي، مستفيدة في ذلك من بنيتها التحتية المتطورة على شبكات الجيلين الثالث والرابع، ومن تحالفاتها الاستراتيجية مع شركائها الإقليميين والعالميين، وهي الآن تعكف على تبني التقنيات الناشئة مثل تطبيقات شبكة الجيل الخامس (5G)، إنترنت الأشياء، المدن الذكية، والذكاء الاصطناعي، بهدف إطلاق كامل إمكاناتها في المجتمع الرقمي.

وتابع الخرافي قائلا " وفي سبيل تحقيق ذلك، تبنت المجموعة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها، كما أنها دخلت في شراكات مع كيانات ومؤسسات مرموقة عالميا مثل Apigate، وشركة جوجل العالمية، بهدف دفع خدماتها نحو تقديم أفضل تجربة عملاء، وتطوير محفظتها الرقمية".

وأشار الخرافي إلى أن زين تلعب الآن دورا حاسما كمزود اتصالات رقمي إقليمي وسط هذه المتغيرات والتحولات التكنولوجية، ولذلك هي تبدي التزاما قويا ازاء قاعدة عملائها المنتشرة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وتواصل مساعيها في عقد المزيد من الاتفاقيات والتحالفات مع شركائها الاستراتيجيين، لإثراء منصة خدماتها.

زين الكويت

تواصل شركة زين الكويت ريادتها للسوق الكويتية التي تشهد منافسة شديدة على نحو مثير، حيث بلغت قاعدة العملاء 2.6 مليون عميل كما في نهاية 31 مارس 2019. وبلغت الإيرادات الفصلية 82 مليون دينار (271 مليون دولار)

وسجلت غالبية المؤشرات المالية الرئيسية للشركة نسب نمو خلال هذه الفترة، حيث رفعت الشركة أرباحها الصافية بنسبة 11% عن هذه الفترة لتصل إلى نحو 21 مليون دينار (70 مليون دولار)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما حققت أرباحا قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ EBITDAبقيمة 32 مليون دينار (105 مليون دولار) بنسبة ارتفاع بلغت 21% مقارنة بنفس الفترة من العام 2018.

وتقدم زين الكويت نفسها بأنها المزود الرائد لخدمات البيانات في السوق الكويتية، وذلك بفضل التحسينات التي تجريها باستمرار على شبكتها، حيث رفعت الشركة إيراداتها من البيانات (باستثناء الرسائل القصيرة وخدمات القيمة المضافة) بنسبة 9%، وهي تمثل 38% من الإيرادات الكلية للشركة عن فترة الربع الأول.

زين السعودية

على الرغم من المنافسة الشديدة في سوق الاتصالات السعودي، فقد أدى التحوّل المستمر في العمليات التشغيلية إلى تحقيق زين السعودية أرباحًا صافية للربع الثالث على التوالي مع نمو الإيرادات على أساس فصلي. وبالنسبة إلى الربع الأول من عام 2019، سجّلت زين السعودية إيرادات بلغت 2.1 مليار ريال سعودي (559 مليون دولار أمريكي)، بزيادة 24% عن نفس الفترة من العام 2018. ارتفعت الأرباح ما قبل خصم الفوائد والضرائب والإستهلاكات (EBITDA) بنسبة 67% لتصل إلى نحو 955 مليون ريال سعودي (255 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 571 ريال سعودي مليون (152 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من العام 2018. كما أن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات عن الربع الأول للعام 2019 بلغ نحو 46% فيما وصل صافي الربح للربع الأول من عام 2019 إلى 129 مليون ريال سعودي (34 مليون دولار أمريكي)؛ وهو ما يمثّل تحسّنًا ملحوظًا مقارنةً بالخسارة التي بلغت 77 مليون ريال سعودي (21 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2018، حيث تمثّل إيرادات البيانات 44% من إجمالي الإيرادات.

زين العراق

سجلت المؤشرات المالية الفصلية لشركة زين العراق نسب نمو قوية بفضل النمو المتزايد في قاعدة العملاء، وعائدات البيانات، واكتساب قاعدة واسعة في قطاع الشركات، ومع تحسن بيئة الأعمال في السوق العراقية رفعت الشركة قاعدة عملائها بنسبة 10% لتصل إلى نحو 16 مليون عميل ( أكبر حصة عملاء في المجموعة ) كما في 31 مارس من العام 2019.

وبلغت إيراداتها الفصلية نحو 262 مليون دولار، كما رفعت زين العراق أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA بنسبة 13% لتصل إلى نحو 109 مليون دولار، مقارنة مع 96 مليون دولار، ورفعت الشركة من أرباحها الصافية عن هذه الفترة لتصل إلى نحو 14.2 مليون دولار، مقارنة مع 8 ملايين دولار عن نفس الفترة من العام 2018.

وتواصل شركة زين العراق خططها ومشاريعها في تحسين مستوى خدماتها، والتوسع في قطاع الأعمال، بتنويع عروضها التجارية والتسويقية على خدمات الصوت والبيانات، وبالنسبة إلى خدمات البيانات فإن الشركة تحرز نجاحا كبيرا في هذا المجال.

زين السودان

سجلت المؤشرات المالية الفصلية لشركة زين السودان نسب نمو قياسية (بالعملة المحلية)، حيث تواصل عمليات الشركة اكتساب المزيد من العملاء، وتنويع محفظة خدماتها.

رفعت الشركة إيراداتها عن الربع الأول بنسبة 50% لتصل إلى نحو 3.1 مليار جنية سوداني (66 مليون دولار)، مقارنة مع 2.1 مليار جنية سوداني عن نفس الفترة من العام 2018، فيما ارتفعت أرباحها الصافية بنسب نمو قوية بلغت 67% لتصل إلى نحو 509 مليون جنية سوداني (11 مليون دولار)، مقارنة مع 305 مليون جنية سوداني عن الفترة المشابهة من العام الماضي، ورفعت الشركة أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDAبنسبة 54% لتصل إلى نحو 1.2 مليار جنية سوداني (26 مليون دولار)، مقارنة مع 802 مليون جنية سوداني عن نفس الفترة من العام 2018.

واكتسبت قاعدة عملاء الشركة نسب نمو مشجعة خلال هذه الفترة لترتفع بنسبة 9% لتصل إلى نحو 15.1 مليون عميل (وهي ثاني أكبر حصة عملاء في المجموعة)، وعلى مستوى إيرادات خدمات البيانات، فقد قفزت إيرادات خدمات البيانات بنسبة 63% لتمثل ما نسبته 18% من إجمالي الإيرادات للشركة.

زين الأردن

تشهد سوق قطاع الاتصالات في المملكة الأردنية منافسة شديدة للغاية، بلغت قاعدة العملاء 3.7 مليون عميل في نهاية الربع الأول من عام 2019، ما يساعدها على الحفاظ على ريادتها في السوق وقد تأثرت المؤشرات المالية للشركة بهذه الأجواء التي ألقت بظلالها على خدمات القطاع، ولكن وبالرغم من هذه التحديات فإن الشركة حافظت على ريادتها فى السوق، بلغت إيراداتها نحو 117 مليون دولار، كما سجلت الشركة أرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA 56 مليون دولار، مقارنة مع 48 مليون دولار عن الفترة المشابهة من العام 2018، وحققت أرباحا صافية بلغت 18 مليون دولار، أدى التوسع المستمر فى خدمات الجيل الرابع إلى نمو حجم إيرادات البيانات (باستثناء الرسائل القصيرة وخدمات القيمة المضافة) بنسبة 2% مقارنة بالفترة المشابهة من العام 2018، وهي تمثل 40% من إجمالي الإيرادات.

زين البحرين

سجلت زين البحرين أرباحا صافية قياسية عن فترة الربع الأول بنسبة ارتفاع بلغت 55% حيث بلغت 5 ملايين دولار، وجاء هذا الأداء مدفوعا بفضل قدرتها على مواكبة التطورات التقنية والخدماتية، ومواصلة تنفيذ خططها في تحديث الشبكة وتعزيزها بقاعدة واسعة من المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة.

ورغم التحسن في مستوى الأرباح الصافية خلال هذه الفترة، إلا أن إيرادات الشركة تأثرت بتحديات المنافسة الشديدة، حيث بلغت 41 مليون دولار، فيما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDAبنسبة 48% لتصل إلى نحو 15 مليون دولار، مقارنة مع 10 ملايين دولار عن الفترة المشابهة من العام 2018، وبلغ هامش الـ EBITDA35%.

ويمثل حجم إيرادات البيانات (باستثناء الرسائل القصيرة وخدمات القيمة المضافة) عن هذه الفترة 47٪ من إجمالي إيرادات الشركة.