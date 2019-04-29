هيئة أسواق المال تنظم فعالية توعوية حول مؤشرات الأسواق والاستثمار غير النشط

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:39 29/04/2019 حدث بتاريخ: 12:39 29/04/2019

أقامت هيئة أسواق المال فعالية توعوية حول موضوع مؤشرات الأسواق والاستثمار غير النشط، وأشار مثنى الصالح –رئيس قطاع الأسواق، في الكلمة الافتتاحية بأن الهيئة تدرك أهمية هذا الموضوع خاصة مع النمو الملحوظ بمجال الاستثمار غير النشط على المستوى العالمي والمحلي على حد سواء، خاصة أن الكويت اليوم محط اهتمام مؤشرات الأسواق العالمية، والحاجة لفهم طبيعة عمل هذه المؤشرات وتأثيرها على أسواق المال، كما أفاد بأن هناك العديد من المنتجات سيتم تقديمها كجزء من مشروع تطوير السوق، وسيكون جزء من هذه المنتجات مبنياً على مؤشرات أسواق المال.

وقد قدم ممثلي من S&P Dow Jones عرضا مرئيا حول مؤشرات الأسواق وأنواعها والمنتجات المبنية عليها، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة في ترقية الأسواق والدول ضمن المؤشرات العالمية.

كما عقدت حلقة نقاشية أدارها مثنى الصالح ، وشارك فيها كل من مايكل اورزانو -S&P Dow Jones ، ومحمد الحاج –EFG Hermes، ونورة العبدالكريم - شركة بورصة الكويت، وناقشت الجلسة عدة مواضيع منها الفوائد والمخاطر المرتبطة بالاستثمار غير النشط، وما يميز المؤشرات الجيدة عن غيرها، بالإضافة إلى تدفقات الأموال الناتجة عن ترقية بعض الدول وأسهمها ضمن المؤشرات العالمية.

وتأتي أهمية هذه الفعالية تزامناً مع ترقية دولة الكويت في المؤشرات العالمية للأسهم لدى S&P Dow Jones و FTSE Russell ووضعها على قائمة الاستشارة للترقية إلى سوق ناشئ ضمن مؤشرات MSCI، حيث سيتم تضمين دولة الكويت فعليا ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة لدى S&P Dow Jones في سبتمبر 2019، ومن المنتظر أن تصدر MSCI نتيجة المراجعة المتعلقة بتضمين الكويت ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة لديها في يونيو 2019، على أن يكون التطبيق الفعلي وفق ما هو مقترح في مايو 2020.