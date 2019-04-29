"زين" تُقدّم "الماچلة الرمضانية" عبر شبكة شركائها الاستراتيجيين

زين تُقدّم الماچلة الرمضانية لجمعية الهلال الأحمر الكويتي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:25 29/04/2019 حدث بتاريخ: 12:25 29/04/2019

قدّمت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت "الماچلة الرمضانية" إلى مجموعة من شركائها الاستراتيجيين من الجهات غير الربحية، وذلك ليتم توزيعها على الأسر المُتعففة داخل الكويت للتزوّد باحتياجاتهم من المواد الغذائية التموينية الأساسية لشهر رمضان المُبارك.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن مُبادرة "الماچلة الرمضانية" تُعتبر من روافد حملتها الرمضانية السنوية "زين الشهور"، والتي تأتي تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، حيث تقوم الشركة سنوياً قبل قدوم الشهر الكريم بتجهيز وتوزيع صناديق تحتوي على مجموعة من المواد الغذائية التموينية الأساسية ليتم توزيعها على الأسر المتعففة عبر شبكة شركائها الاستراتيجيين من الجهات غير الربحية، وارتأت الشركة هذا العام توزيع القسائم الشرائية بدلاً من الصناديق لكي تُعطي كل أسرة الفرصة لاختيار المواد التي تُفضّلها حسب احتياجاتها المختلفة.

وقامت زين هذا العام بتقديم قسائم "الماچلة الرمضانية" إلى شركائها الاستراتيجيين من الجهات غير الربحية وهي جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وبنك الطعام الكويتي، وجمعية العون المباشر، ودور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبيت الزكاة، بحيث سيتم توزيع هذه القسائم على الأسر المُتعففة داخل الكويت، ويُمكن استخدامها عبر جميع أفرع شركة سيفكو، وهي أحد أكبر المتاجر الشاملة مُتعددة الأقسام في الكويت والمنطقة، وتحتوي على تشكيلة كبيرة من المنتجات و الخدمات المتنوعة، كما قامت زين بتخصيص يوم من العروض الخاصة والحصرية لحاملي القسيمة الشرائية بالتعاون مع شركائها في سيفكو، بحيث يمكنهم استخدام القسيمة الشرائية خلاله.

وبينت زين أن خطتها لتغطية احتياجات الشهر الكريم تضمنت توزيع القسائم الشرائية على الجهات غير الربحية الرسمية الأكبر على مستوى الكويت، وذلك لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة والمتعففة بالوقت الكافي قبل قدوم شهر رمضان المبارك، حيث تعتبر هذه البادرة واحدة من سلسلة من المبادرات والمشاريع الاجتماعية التي تتبناها زين قبل قدوم الشهر الفضيل، والتي تهدف الشركة أن يكون لها الأُثر البالغ في تعزيز مساهماتها والتزاماتها اتجاه مختلف فئات المجتمع ومنها الأسر المتعففة.

وأكدت الشركة أن مساهماتها الخيرية خلال شهر رمضان المبارك ستشمل العديد من القطاعات والفعاليات الاجتماعية والإنسانية كعادتها السنوية، حيث تقوم الشركة بتجهيز عدد كبير من المشاريع والمبادرات للشهر الكريم، لتكون حريصة بذلك على تغطية جميع المجالات الخيرية والإنسانية والتطوعية والثقافية والدينية والترفيهية وغيرها.

وبصفتها المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت، فإن زين تسعى جاهدة لخدمة مجتمعها وأفراده من خلال تنظيم ودعم المبادرات الإنسانية القيمة على مدار السنة بشكل عام وفي شهر رمضان المبارك بشكل خاص، لما يحمله هذا الشهر من معان وقيم تعزز ثقافة العطاء والبذل لدى أطياف المجتمع المختلفة.

وبينت الشركة أنها دائماً ما كانت تتبنى نهجاً واضحاً في تحقيق التزاماتها الاجتماعية، وهو النهج الذي ينص على إعادة الروح الإنسانية إلى مجال الأعمال التجارية، وخلق أجواءً مفعمة بالمودة والترابط داخل نسيج المجتمع، وذلك من خلال التزامها الكامل بمبدأ المسؤولية الاجتماعية.