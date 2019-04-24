"زين" ترعى المؤتمر الهندسي الخليجي العاشر

د. جنان رمضان وم. عبدالرحمن الغنيم مع وليد الخشتي في جناح زين

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:31 24/04/2019 حدث بتاريخ: 11:31 24/04/2019

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الفضية لفعاليات المؤتمر الهندسي الخليجي العاشر والمنتدى الطلابي الخليجي الثاني ومنتدى المرأة والمعرض المصاحب له، والذي نظّمه معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين – فرع الكويت في فندق الريجنسي تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في حفل افتتاح المؤتمر، والذي شهد حضور ممثّل سمو رئيس مجلس الوزراء معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د. جنان رمضان، والرئيس الفخري لمعهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين – فرع الكويت م. عبدالرحمن الغنيم، والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي، ونخبة من المسؤولين والطلبة والعاملين في المجالات الهندسية والتقنية المختلفة.

وبينت زين أن دعمها لفعاليات المؤتمر أتى من منطلق حرصها على المشاركة الفعّالة في مختلف الأنشطة المحلية والإقليمية التي تصب في مصلحة الشأن المحلّي وتُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني كونها إحدى أكبر الشركات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص الكويتي، وخاصةً أن المؤتمر قد وفّر العديد من الفرص لمشاركة وتبادل الخبرات على المستويين المحلّي والإقليمي في المجالات التخصصية المتعلقة بالهندسة الكهربائية والإلكترونية.

وأضافت الشركة أنها قامت بالمشاركة في المؤتمر من خلال جناحها الخاص، هذا بالإضافة إلى مُشاركتها في إحدى الجلسات النقاشية حول الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوتات، والحلول المُبتكرة في المدن الذكية، بحيث شاركت الحضور من طلبة ومهندسين خبراتها الرائدة في هذه المجالات خلال الجلسة.

أن المؤتمر الهندسي الخليجي العاشر والمنتدى الطلابي الخليجي الثاني ومنتدى المرأة والمعرض المصاحب له قد هدف بشكل رئيسي إلى توفير المساحة لتبادل الخبرات لآخر ما توصلت إليه دول العالم في المجالات التخصصية كالطاقة البديلة والنظيفة، وتكنولوجيا النانو، ومتابعة أنظمة توفير الخدمات الكهربائية والتكييف للمناطق السكنية الحديثة، والمباني الخضراء والذكية، والأمن السيبراني، واستخدام تطور تكنولوجيا المعلومات في المجالات الطبية والاجتماعية، وغيرها الكثير.

وأشارت زين إلى أنها تحرص على المشاركة الفعّالة في مختلف الأنشطة المحلّية والإقليمية التي تهدف إلى الإسهام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث لن تدّخر الشركة جهداً في تقديم المساندة والدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بنواحي الإبداع وتخدم المجتمع وتُسهم في رفعة الوطن.