"زين" تختتم شراكتها الاستراتيجية للمُلتقى الإعلامي العربي

الجبري والخميس يُكرّمان الخشتي على شراكة زين للمؤتمر

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:35 23/04/2019 حدث بتاريخ: 13:35 23/04/2019

اختتمت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت شراكتها الاستراتيجية للمُلتقى الإعلامي العربي بنسخته السادسة عشر، والذي انطلق تحت شعار "الإعلام.. متغيّرات الصناعة" في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن مُمثّل سمو رئيس مجلس الوزراء معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري والأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس قاما بتكريم الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي على شراكة زين الاستراتيجية للملتقى، والتي استمرت هذا العام للسنة الثامنة على التوالي، وذلك بحضور نُخبة من الوزراء والإعلاميين والشخصيات البارزة على مستوى الوطن العربي خلال حفل افتتاح المُلتقى.

وبينت زين أن شراكتها الاستراتيجية للملتقى الإعلامي العربي تأتي من منطلق حرصها على تفعيل وتعزيز مختلف الجوانب الإعلامية والثقافية داخل المجتمع، فالشركة فخورة بكونها شريكاً رئيسياً في نجاح هذا الملتقى الأبرز من نوعه على مستوى المنطقة العربية، خاصةً وكون زين من المؤسسات الاقتصادية الرائدة في القطاع الخاص الكويتي، ولما لهذا الجانب من تأثير كبير على المؤسسات والأفراد، والذي تقوم الشركات من خلاله بالتواصل مع أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع.

وبينت زين أن النسخة السادسة عشر من الملتقى شهدت هذا العام مُشاركة أكثر من 250 إعلامياً عربياً و150 طالباً وطالبة من كلّيات الإعلام العربية المختلفة، وشمل تنظيم 12 جلسة حوارية وورش عمل وندوات وحوارات مفتوحة بتواجد كبار المسؤولين من الدول العربية من ضمنهم وزراء خارجية ووزراء إعلام وملّاك المؤسسات الإعلامية العربية وكبار مسؤوليها، هذا بالإضافة إلى نخبة من الإعلاميين والكتّاب والصحافيين والمذيعين والفنانين، إلى جانب الأكاديميين وأساتذة الإعلام، فضلاً عن اختيار سلطنة عمان كضيف شرف لفعاليات الملتقى هذا العام.

وأكدت الشركة أن مشاركتها في هذا الملتقى بشكل سنوي تبرز مدى التزامها بممارسة مسؤوليتها الاجتماعية، فالشركة حريصة على ممارسة دورها الريادي في التفاعل مع المنتديات الفكرية والثقافية والإعلامية التي يعتبر هذا الملتقى من أبرزها في المنطقة العربية، حيث يعد واحداً من أضخم الفعاليات التي تعنى بالنشاط الإعلامي العربي في المنطقة، ويستضيف نخبة من الإعلاميين المتميزين والوزراء ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية ومديري أكبر المحطات الفضائية، بالإضافة إلى العديد من الكتّاب والمؤلفين والفنانين ورجال الأعمال والشخصيات العامة وغيرهم، وذلك من كافة أوساط العالم العربي.

يُذكر أن الملتقى الإعلامي العربي قد تأسس في دولة الكويت في العام 2003 بهدف تطوير الخطاب الإعلامي العربي، ويسعى لتطوير إمكانات وقدرات الإعلاميين العرب والمؤسسات الإعلامية، ويعقد العديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف الدول العربية بمشاركة العديد من وزراء الإعلام والمسؤولين والإعلاميين العرب والأجانب بمختلف تخصصاتهم وأفكارهم وتوجهاتهم، إلى جانب نخبة من المسؤولين والإعلاميين في المؤسسات والهيئات الإعلامية العربية الحكومية والخاصة، وكوكبة من نجوم الإعلام والصحافة.