بورصة الكويت: حمد الحميضي رئيسا للشركة وأحمد الثنيان نائبا للرئييس

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:05 21/04/2019 حدث بتاريخ: 15:05 21/04/2019

انتخبت الجمعية العمومية العادية لشركة بورصة الكويت مجلس إدارتها الجديد لمدة ثلاثة أعوام برئاسة حمد الحميضي وأحمد الثنيان نائبا للرئيس.

واعتمدت الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الأحد بنسبة حضور بلغت 100 في المئة البيانات المالية عن السنة المنتهية العام الماضي.

وأسست شركة بورصة الكويت في 21 أبريل 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (37/2013) الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013 وقانون هيئة أسواق المال رقم (7/2010).

وتتولى شركة بورصة الكويت إدارة عمليات سوق الأوراق المالية وتعود ملكيتها بالكامل إلى هيئة أسواق المال التي تتولى المسؤولية عن رقابة جميع جوانب أسواق المال في الكويت.