"زين الكويت" تُطلق منصّة Zain Kids الرقمية للأطفال بالتعاون مع DOCOMO Digital

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:35 21/04/2019 حدث بتاريخ: 12:51 21/04/2019

وقّعت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت اتفاقية شراكة مع DOCOMO Digital الشركة الرائدة عالمياً في تقديم الخدمات التجارية المتنقلة، وذلك لتطوير منصّة رقمية حصرية للمحتوى الترفيهي الموجه للأطفال تحت اسم Zain Kids، والتي تُعتبر من أولى المنصّات من نوعها في المنطقة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنه تم تطوير منصّة Zain Kids بهدف التغلّب على التحدّيات التي تواجه أولياء الأمور فيما يتعلّق باستخدام الأطفال للإنترنت وإطّلاعهم على المحتوى الرقمي من دون رقابة، حيث تتيح المنصّة الجديدة للأطفال فرصة استخدام الإنترنت والاستمتاع بأشهر ما يُقدّمه المحتوى الترفيهي الرقمي على الإنترنت على مُختلف الأجهزة من خلال تشكيلة من المحتوى المحلّي والعالمي التي تم اختيارها بناءً على الاختيارات المُفضّلة للأطفال في الكويت.

وتتيح الاتفاقية الجديدة الفرصة لعملاء زين الكويت البالغ عددهم 2.8 مليون عميل للاستمتاع بالمحتوى الذي يُقدّمه شركاء الترفيه المُتنقّل التابعين لـ DOCOMO Digital مع إمكانية الدفع بشكل آمن تماماً عن طريق فاتورة الهاتف الشهرية، وذلك بالاستفادة بكل من خبرة التسويق الرقمي وتقنية الدفع المباشر الخاصة بـ DOCOMO Digital. وبالإضافة إلى ذلك، فسيكون بإمكان أولياء الأمور من خلال منصّة Zain Kids التحكم بشكل كامل بالمحتوى الذي يطّلع عليه الأطفال ومتابعة استخدامهم وكمية الوقت الذي يقضونه على الإنترنت من خلال بوابة التحكم، وتتوفّر منصّة Zain Kids عبر موقع الويب وكتطبيق للهواتف المُتنقّلة لأنظمة iOS وAndroid.

وقالت موضي الصباح الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية وتطوير الأعمال في زين الكويت: " إن توفير التعليم والترفيه لأطفالنا في البيئة الرقمية هو مبدأ جوهري بالنسبة إلينا، ولذلك فإنه من الضروري حماية العقول الشابّة من المحتوى غير المناسب مهما كان الثمن ".

وأضافت الصباح: " نحن في زين نعتبر حماية الأطفال من الناحية العقلية أمراً هامّاً للغاية، وخاصةً مع تطوّر الإنترنت وانتشار استخدامه بشكل واسع بل واعتباره حاجة أساسية للأنشطة اليومية، ولهذا يجب أن نحرص أن تكون البيئة الرقمية آمنة وصحية لأطفالنا، وزملائنا في DOCOMO Digital يُشاركونا الشغف ذاته لتأمين تجربة الأطفال على الإنترنت، ونحن متشوقون لنكون الشركة الأولى في المنطقة لتوفير مثل هذه البيئة الآمنة للألعاب الإلكترونية ".

وقال هيرويوكي ساتو الرئيس التنفيذي لشركة DOCOMO Digital " تُقدّم منصّةZain Kids محتوى تعليمي فريد من نوعه وبيئة تفاعلية للأطفال من غير التضحية بعامل الأمان، بحيث تتيح لأولياء الأمور التحكم بالمحتوى الذي يطّلع عليه الأطفال، ونحن سُعداء لرؤية شراكتنا مع زين الكويت تنمو بشكل قوي في إطار التزامنا بالتوسع بالشرق الأوسط ".

ويعيش أكثر من %98 من الأطفال (من أعمار ثمان سنوات وأقل) في منازل تحتوي على جهاز متنقل واحد على الأقل، وليس مفاجئاً أنه تم تحميل التطبيقات من فئة "الأطفال والعائلة" أكثر من 4.4 مليار مرة حول العالم على أنظمة iOS وAndroid في الأشهر الـ 12 الماضية، ولهذا فإن أولياء الأمور في قلق متزايد حول ما يطلّع عليه أطفالهم على الإنترنت.

ويعتبر إطلاق منصّة Zain Kids في الكويت استكمالاً لاتفاقية التعاون التي وقّعتها كل من مجموعة زين وDOCOMO Digital في المؤتمر العالمي للهواتف في برشلونة خلال العام 2018، والتي شهدت إطلاق منصّة Zain Games للألعاب الإلكترونية في الكويت والمملكة العربية السعودية والأردن والعراق، وسيتم إطلاق منصّة Zain Kids الجديدة في جميع هذه الدول في المستقبل القريب.