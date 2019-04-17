بدر الخرافي: زين السعودية ترفع أرباحها الفصلية إلى 129 مليون ريال سعودي

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين ونائب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية بدر ناصر الخرافي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:40 17/04/2019 حدث بتاريخ: 13:41 17/04/2019

أعلنت "زين السعودية" أن نتائجها المالية الفصلية سجلت نسب نمو قوية على كافة مؤشراتها المالية عن فترة الربع الأول من السنة المالية الحالية 2019، لتواصل أدائها التشغيلي القوي الذي أنهت به السنة المالية الماضية.

وكشفت الشركة في بيان صحافي أنها رفعت أرباحها الصافية الفصلية إلى نحو 129 مليون ريال سعودي، مقارنة مع 77 مليون ريال خسارة عن نفس الفترة من العام 2018، بينما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى نحو 2.1 مليار ريال سعودي في الربع الأول، بنسبة نمو بلغت 24% عن نفس الفترة من العام 2018.

وأوضحت الشركة أنها حافظت على معدلات النمو في الأرباح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لتصل إلى 955 مليون ريال في الربع الأول، بزيادة قدرها 67% مقارنة بـ 571 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من العام 2018، ليعكس هامش أرباح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 46%.

وعزت الشركة التحسن الواضح في نتائجها المالية الفصلية إلى الاستفادة من تخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمات تجاريا من هيئة الاتصالات تقنية المعلومات من 15% إلى 10% ، وكذلك من عكس بعض مخصصات اتفاقية تسوية المبالغ المختلف عليها مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين ونائب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية بدر ناصر الخرافي في تعليقه على هذه النتائج " تبرز نسب النمو القوية التي حققتها الشركة على كافة المؤشرات المالية، والأداء القياسي الذي أنهت به عملياتها في السنة المالية الماضية، أنها مستمرة في تحقيق الأرباح والنمو".

وأوضح الخرافي قائلا " زين السعودية تحصد الآن التزامها الجاد باستراتيجيتها التشغيلية، والتي بدأت تحرز فيها تقدما كبيرا، وذلك من خلال التركيز المستمر على تطوير الكفاءة التشغيلية، والإدارة الفاعلة للتكاليف، وابتكار العديد من المبادرات لاكتساب المزيد من العملاء، وهو ما كان له بالغ الأثر في هذا التحسن الواضح للنتائج المالية ".

وبين الخرافي قائلا " لقد ساعدتنا المبادرات النوعية التي أطلقناها في اكتساب خدماتنا المزيد من الثقة، كما دفعت هذه المبادرات إلى إثراء محفظة منتجاتنا، والاستفادة من النمو الكبير في خدمات البيانات، وقطاع المشاريع والأعمال، حيث تعتمد الشركة على قدراتها الهائلة في توفير خدمات النطاق العريض عالية السرعة، واستخدام أحدث تقنيات الألياف البصرية ".

وأشار الخرافي إلى أن الشركة تستهدف في الوقت الحالي تطوير حلول شبكة الجيل الخامس، وأنظمة إنترنت الأشياء، لإثراء نمط الحياة الرقمي لقاعدة عملائها، حيث تسعى إلى توفير قائمة خيارات مبتكرة من الخدمات "الذكية" الأكثر تطوراً، والتي تساعد الأفراد في حياتهم اليومية، والمؤسسات والشركات في بيئة الأعمال".

وكانت الشركة أعلنت عن توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير البنية التحتية للأبراج مع شركة آي اتش اس القابضة بقيمة بلغت 2.52 مليار ريال، كما وقعت مؤخرا سلسلة اتفاقيات مهمة التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات، ويأتي من أبرز هذه الاتفاقيات، اتفاقية مع شركة "نوكيا"، "علي بابا كلاود"، "هواوي"، واتفاقية مع شركة "الاتصالات السعودية"، وأخرى مع "ديتا ساد"، وغيرها من الاتفاقيات النوعية ذات البعد الاستراتيجي.

وتتطلع الشركة في ظل البيئة الاقتصادية والتنظيمية المتطورة في المملكة، إلى أن تكون من الشركاء الرئيسيين في برنامج التحول الوطني للمملكة، والذي يهدف إلى زيادة استخدامات الإنترنت، حيث تعمل الشركة مع الجهات المختصة لتطبيق المبادرات التي ستسهم في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصاية للعام 2030.